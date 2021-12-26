https://ria.ru/20211226/spasateli-1765531457.html

В Красноярском крае спасатели эвакуировали рыбаков со льда Енисея

В Красноярском крае спасатели эвакуировали рыбаков со льда Енисея - РИА Новости, 26.12.2021

В Красноярском крае спасатели эвакуировали рыбаков со льда Енисея

В Енисейске Красноярского края спасатели эвакуировали со льда Енисея 58 отрезанных от берега рыбаков, сообщается на странице агентства ГО и ЧС Красноярского... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T12:12

2021-12-26T12:12

2021-12-26T12:29

происшествия

енисейск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 26 дек - РИА Новости. В Енисейске Красноярского края спасатели эвакуировали со льда Енисея 58 отрезанных от берега рыбаков, сообщается на странице агентства ГО и ЧС Красноярского края в социальной сети "ВКонтакте"."В Енисейске спасены 58 рыбаков… Спасатели вручную изготовили трапы для эвакуации рыбаков. Всего эвакуировано 58 человек, с которыми на территории подразделения проведены профилактические беседы об опасности выхода на лед", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что спасением занимались специалисты учреждения "Спасатель". Рыбаки оказались отрезанными от берега из-за резкого подъема уровня воды и формированием кромки льда на реке Енисей. Существовала угроза отрыва льдины.

https://ria.ru/20211223/spasateli-1764943727.html

енисейск

красноярский край

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происшествия, енисейск, красноярский край