https://ria.ru/20211226/sdelka-1765560287.html

"Зеленая сделка" ЕК может снизить уровень жизни в Европе, считает Земан

"Зеленая сделка" ЕК может снизить уровень жизни в Европе, считает Земан - РИА Новости, 26.12.2021

"Зеленая сделка" ЕК может снизить уровень жизни в Европе, считает Земан

План Еврокомиссии, известный под названием Green Deal, или "Зеленая сделка", может привести к энергетической бедности и снижению уровня жизни, заявил в... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T18:47

2021-12-26T18:47

2021-12-26T18:49

в мире

экология

европа

чехия

евросоюз

еврокомиссия

милош земан

грета тунберг

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ПРАГА, 26 дек - РИА Новости. План Еврокомиссии, известный под названием Green Deal, или "Зеленая сделка", может привести к энергетической бедности и снижению уровня жизни, заявил в воскресенье в новогоднем обращении к согражданам президент Чехии Милош Земан."Одной из опасностей, которая возникла, прежде всего, в Европе, является так называемая "Зеленая сделка". Из первоначально серьезной науки, называемой экологией, возникла религия. И как каждая религия, и эта имеет своих пророков, например в подобии постпубертальной девушки (18-летней экологической активистки Греты Тунберг - ред.). "Зеленая сделка для Европы" предписывает нам прекратить отопление природным газом в 2030 году, а с 2035 года не ездить на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Все это подорвало бы нашу энергетику тем, что привело бы к энергетической бедности, привело бы к снижению уровня жизни и экономических показателей", - заявил Земан в выступлении, которое транслировали национальные ТВ-каналы.Еврокомиссия в декабре 2019 года запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить в ближайшие годы целый ряд инициатив и законопроектов. Они будут, в том числе, направлены на то, чтобы сделать экономику ЕС нейтральной для климата к середине нынешнего века.

https://ria.ru/20211114/tunberg-1758960930.html

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в мире, экология, европа, чехия, евросоюз, еврокомиссия, милош земан, грета тунберг