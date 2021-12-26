Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211226/sdelka-1765560287.html
"Зеленая сделка" ЕК может снизить уровень жизни в Европе, считает Земан
"Зеленая сделка" ЕК может снизить уровень жизни в Европе, считает Земан - РИА Новости, 26.12.2021
"Зеленая сделка" ЕК может снизить уровень жизни в Европе, считает Земан
План Еврокомиссии, известный под названием Green Deal, или "Зеленая сделка", может привести к энергетической бедности и снижению уровня жизни, заявил в... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T18:47
2021-12-26T18:49
в мире
экология
европа
чехия
евросоюз
еврокомиссия
милош земан
грета тунберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
ПРАГА, 26 дек - РИА Новости. План Еврокомиссии, известный под названием Green Deal, или "Зеленая сделка", может привести к энергетической бедности и снижению уровня жизни, заявил в воскресенье в новогоднем обращении к согражданам президент Чехии Милош Земан."Одной из опасностей, которая возникла, прежде всего, в Европе, является так называемая "Зеленая сделка". Из первоначально серьезной науки, называемой экологией, возникла религия. И как каждая религия, и эта имеет своих пророков, например в подобии постпубертальной девушки (18-летней экологической активистки Греты Тунберг - ред.). "Зеленая сделка для Европы" предписывает нам прекратить отопление природным газом в 2030 году, а с 2035 года не ездить на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Все это подорвало бы нашу энергетику тем, что привело бы к энергетической бедности, привело бы к снижению уровня жизни и экономических показателей", - заявил Земан в выступлении, которое транслировали национальные ТВ-каналы.Еврокомиссия в декабре 2019 года запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить в ближайшие годы целый ряд инициатив и законопроектов. Они будут, в том числе, направлены на то, чтобы сделать экономику ЕС нейтральной для климата к середине нынешнего века.
https://ria.ru/20211114/tunberg-1758960930.html
европа
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экология, европа, чехия, евросоюз, еврокомиссия, милош земан, грета тунберг
18:47 26.12.2021 (обновлено: 18:49 26.12.2021)
 
"Зеленая сделка" ЕК может снизить уровень жизни в Европе, считает Земан

Президент Чехии Земан: "Зеленая сделка" ЕК может привести к снижению уровня жизни в Европе

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
ПРАГА, 26 дек - РИА Новости. План Еврокомиссии, известный под названием Green Deal, или "Зеленая сделка", может привести к энергетической бедности и снижению уровня жизни, заявил в воскресенье в новогоднем обращении к согражданам президент Чехии Милош Земан.
"Одной из опасностей, которая возникла, прежде всего, в Европе, является так называемая "Зеленая сделка". Из первоначально серьезной науки, называемой экологией, возникла религия. И как каждая религия, и эта имеет своих пророков, например в подобии постпубертальной девушки (18-летней экологической активистки Греты Тунберг - ред.). "Зеленая сделка для Европы" предписывает нам прекратить отопление природным газом в 2030 году, а с 2035 года не ездить на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Все это подорвало бы нашу энергетику тем, что привело бы к энергетической бедности, привело бы к снижению уровня жизни и экономических показателей", - заявил Земан в выступлении, которое транслировали национальные ТВ-каналы.
Еврокомиссия в декабре 2019 года запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить в ближайшие годы целый ряд инициатив и законопроектов. Они будут, в том числе, направлены на то, чтобы сделать экономику ЕС нейтральной для климата к середине нынешнего века.
Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 01:26
"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
 
В миреЭкологияЕвропаЧехияЕвросоюзЕврокомиссияМилош ЗеманГрета Тунберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в России
01:07СМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлиц
00:52Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
00:38Захарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к России
00:25Названы регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеров
23:53Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве
23:34Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве
23:29В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"
23:00СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве
22:49У берегов Крита произошло землетрясение
22:46Опубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой" 0:20
22:19Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона
22:12На Украине рассказали, как Шойгу "троллит" США
22:10ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении
22:08В США заявили о первом признаке начала третьей мировой войны
21:52Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку
21:50Умер легендарный актер дубляжа Андрей Ярославцев
21:48СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области
21:16Сокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным
21:12В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе 0:20
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в РоссииСМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлицПутин поздравил спасателей с профессиональным праздникомЗахарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к РоссииНазваны регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеровГидрометцентр продлил желтый уровень опасности в МосквеПолицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в МосквеВ США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в МосквеУ берегов Крита произошло землетрясениеОпубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой"Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склонаНа Украине рассказали, как Шойгу "троллит" СШАПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступленииВ США заявили о первом признаке начала третьей мировой войныВо время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил дракуУмер легендарный актер дубляжа Андрей ЯрославцевСК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской областиСокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе