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В ВСУ раскрыли детали приказа о постановке женщин на воинский учет
В ВСУ раскрыли детали приказа о постановке женщин на воинский учет - РИА Новости, 26.12.2021
В ВСУ раскрыли детали приказа о постановке женщин на воинский учет
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал решение Минобороны поставить на воинский учет сотни тысяч женщин и заявил, что... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T17:49
2021-12-26T20:13
в мире
украина
министерство обороны украины
верховная рада украины
вооруженные силы украины
валерий залужный
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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал решение Минобороны поставить на воинский учет сотни тысяч женщин и заявил, что они не подлежат обязательной мобилизации.По словам главкома, жизнь рядовых украинок не изменится."Вооруженные силы будут знать, какие специалисты есть в стране, и могут в крайнем случае присоединиться к обороне", — заключил Залужный.На этой неделе стало известно, что на Украине вступил в силу приказ Минобороны со списком отраслей и профессий, представительницы которых должны до конца 2022 года встать на воинский учет. Речь идет о сотнях тысяч женщин, в том числе беременных и с маленькими детьми. Как указывали в ВСУ, украинок не будут призывать в армию без их согласия, но те, кто не встанет на учет, не смогут официально устроиться на работу.На сайте президента уже зарегистрировали петицию с требованием отменить приказ. Ее авторы назвали нововведение "безобразием" и "издевательством над женщинами". Прошение собрало уже более 6,8 тысячи подписей.
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в мире, украина, министерство обороны украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины, валерий залужный
17:49 26.12.2021 (обновлено: 20:13 26.12.2021)
 
В ВСУ раскрыли детали приказа о постановке женщин на воинский учет

Главнокомандующий ВСУ Залужный: женщины будут уходить на военные сборы по желанию

© AFP 2021 / Sergei SupinskyВоеннослужащая Национальной гвардии Украины во время соревнований под Киевом
Военнослужащая Национальной гвардии Украины во время соревнований под Киевом - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал решение Минобороны поставить на воинский учет сотни тысяч женщин и заявил, что они не подлежат обязательной мобилизации.

"Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут уходить исключительно по желанию", — говорится в публикации генерала в Facebook.

По словам главкома, жизнь рядовых украинок не изменится.
"Вооруженные силы будут знать, какие специалисты есть в стране, и могут в крайнем случае присоединиться к обороне", — заключил Залужный.
На этой неделе стало известно, что на Украине вступил в силу приказ Минобороны со списком отраслей и профессий, представительницы которых должны до конца 2022 года встать на воинский учет. Речь идет о сотнях тысяч женщин, в том числе беременных и с маленькими детьми. Как указывали в ВСУ, украинок не будут призывать в армию без их согласия, но те, кто не встанет на учет, не смогут официально устроиться на работу.
На сайте президента уже зарегистрировали петицию с требованием отменить приказ. Ее авторы назвали нововведение "безобразием" и "издевательством над женщинами". Прошение собрало уже более 6,8 тысячи подписей.
Флаг Украины над Киевом - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
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В миреУкраинаМинистерство обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВалерий Залужный
 
 
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