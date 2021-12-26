https://ria.ru/20211226/sbory-1765557906.html

В ВСУ раскрыли детали приказа о постановке женщин на воинский учет

В ВСУ раскрыли детали приказа о постановке женщин на воинский учет - РИА Новости, 26.12.2021

В ВСУ раскрыли детали приказа о постановке женщин на воинский учет

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал решение Минобороны поставить на воинский учет сотни тысяч женщин и заявил, что... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T17:49

2021-12-26T17:49

2021-12-26T20:13

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валерий залужный

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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал решение Минобороны поставить на воинский учет сотни тысяч женщин и заявил, что они не подлежат обязательной мобилизации.По словам главкома, жизнь рядовых украинок не изменится."Вооруженные силы будут знать, какие специалисты есть в стране, и могут в крайнем случае присоединиться к обороне", — заключил Залужный.На этой неделе стало известно, что на Украине вступил в силу приказ Минобороны со списком отраслей и профессий, представительницы которых должны до конца 2022 года встать на воинский учет. Речь идет о сотнях тысяч женщин, в том числе беременных и с маленькими детьми. Как указывали в ВСУ, украинок не будут призывать в армию без их согласия, но те, кто не встанет на учет, не смогут официально устроиться на работу.На сайте президента уже зарегистрировали петицию с требованием отменить приказ. Ее авторы назвали нововведение "безобразием" и "издевательством над женщинами". Прошение собрало уже более 6,8 тысячи подписей.

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765525527.html

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в мире, украина, министерство обороны украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины, валерий залужный