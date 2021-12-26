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В Госдуме прокомментировали требования ЕС к России из-за импортозамещения
В Госдуме прокомментировали требования ЕС к России из-за импортозамещения - РИА Новости, 26.12.2021
В Госдуме прокомментировали требования ЕС к России из-за импортозамещения
Требованием о возмещении средств за введение в России импортозамещения западные партнёры пытаются переложить ответственность за пострадавшие европейские... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T18:50
2021-12-26T18:50
в мире
украина
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Требованием о возмещении средств за введение в России импортозамещения западные партнёры пытаются переложить ответственность за пострадавшие европейские компании на РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Евросоюз ранее обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), требуя от России 290 миллиардов евро в связи с введением политики импортозамещения."Европейский союз, его политическая платформа, парламент и другие структуры находятся сегодня под давлением европейских компаний, как крупных, так и не очень, которые реально страдают от политики самого ЕС, в первую очередь от введения когда-то санкций против РФ в нарушение всех норм политических и экономических", - подчеркнул Шхагошев.Политик отметил, что не меньше от санкций пострадали и европейские компании, а новыми мерами западные партнёры пытаются переложить ответственность за их положение на Россию. "Переложить эту ответственность с себя на Россию, вести себя так, "чтобы и волки были сыты, и овцы целы", не получится - так просто в большой глобальной экономике не бывает", - добавил он.Парламентарий назвал требование ЕС "бездумным", а сумму в 290 миллиардов евро ничем не подкреплённой. "В ЕС пошли на такой абсолютно бездумный шаг…, выдуманные цифры в 290 миллиардов евро, даже расчётов определённых нет. Они действительно находятся под очень серьёзным давлением. Они перед порогом стоят в принятии реальных мер, чтобы сохраниться как серьёзная политическая платформа, иначе это сподвигнет их к серьёзным политическим реформам. За что боролись, на то и напоролись", - заключил он.
https://ria.ru/20211224/evrosoyuz-1765215041.html
https://ria.ru/20211224/energetika-1765234214.html
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в мире, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), госдума рф, россия
18:50 26.12.2021
 
В Госдуме прокомментировали требования ЕС к России из-за импортозамещения

Депутат Шхагошев: ЕС перекладывает ответственность на Россию из-за пострадавших компании

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Требованием о возмещении средств за введение в России импортозамещения западные партнёры пытаются переложить ответственность за пострадавшие европейские компании на РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Евросоюз ранее обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), требуя от России 290 миллиардов евро в связи с введением политики импортозамещения.
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"Европейский союз, его политическая платформа, парламент и другие структуры находятся сегодня под давлением европейских компаний, как крупных, так и не очень, которые реально страдают от политики самого ЕС, в первую очередь от введения когда-то санкций против РФ в нарушение всех норм политических и экономических", - подчеркнул Шхагошев.
Политик отметил, что не меньше от санкций пострадали и европейские компании, а новыми мерами западные партнёры пытаются переложить ответственность за их положение на Россию. "Переложить эту ответственность с себя на Россию, вести себя так, "чтобы и волки были сыты, и овцы целы", не получится - так просто в большой глобальной экономике не бывает", - добавил он.
Парламентарий назвал требование ЕС "бездумным", а сумму в 290 миллиардов евро ничем не подкреплённой. "В ЕС пошли на такой абсолютно бездумный шаг…, выдуманные цифры в 290 миллиардов евро, даже расчётов определённых нет. Они действительно находятся под очень серьёзным давлением. Они перед порогом стоят в принятии реальных мер, чтобы сохраниться как серьёзная политическая платформа, иначе это сподвигнет их к серьёзным политическим реформам. За что боролись, на то и напоролись", - заключил он.
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