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https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765513060.html
Американцы решили додавить Россию и нанести удар первыми
В США придумали способ для шантажа России - РИА Новости, 26.12.2021
Американцы решили додавить Россию и нанести удар первыми
США и западные страны должны незамедлительно ввести санкции против России, чтобы предотвратить ее "вымогательские требования" и заставить пойти на уступки,... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T05:43
2021-12-26T09:04
в мире
украина
киев
сша
москва
дмитрий песков
нато
курт волкер
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США и западные страны должны незамедлительно ввести санкции против России, чтобы предотвратить ее "вымогательские требования" и заставить пойти на уступки, написал бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в статье на сайте Центра анализа европейской политики.По его словам, до сих пор Вашингтон и его союзники накладывали экономические ограничения на Москву только после того, как она "сделала что-то плохое".Американский дипломат считает, что это поможет предотвратить "агрессию" на Украине. При этом он не уточнил, каким образом российская сторона угрожает Киеву.В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран.Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20211223/nato-1765225416.html
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в мире, украина, киев, сша, москва, дмитрий песков, нато, курт волкер, вашингтон, россия
05:43 26.12.2021 (обновлено: 09:04 26.12.2021)
 
В США придумали способ для шантажа России

Бывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за новые санкции против России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США и западные страны должны незамедлительно ввести санкции против России, чтобы предотвратить ее "вымогательские требования" и заставить пойти на уступки, написал бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в статье на сайте Центра анализа европейской политики.
По его словам, до сих пор Вашингтон и его союзники накладывали экономические ограничения на Москву только после того, как она "сделала что-то плохое".

"Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации", — отметил Волкер.

Американский дипломат считает, что это поможет предотвратить "агрессию" на Украине. При этом он не уточнил, каким образом российская сторона угрожает Киеву.
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Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.
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В миреУкраинаКиевСШАМоскваДмитрий ПесковНАТОКурт ВолкерВашингтонРоссия
 
 
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