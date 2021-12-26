https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765513060.html

Американцы решили додавить Россию и нанести удар первыми

В США придумали способ для шантажа России - РИА Новости, 26.12.2021

Американцы решили додавить Россию и нанести удар первыми

США и западные страны должны незамедлительно ввести санкции против России, чтобы предотвратить ее "вымогательские требования" и заставить пойти на уступки,... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T05:43

2021-12-26T05:43

2021-12-26T09:04

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дмитрий песков

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курт волкер

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США и западные страны должны незамедлительно ввести санкции против России, чтобы предотвратить ее "вымогательские требования" и заставить пойти на уступки, написал бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в статье на сайте Центра анализа европейской политики.По его словам, до сих пор Вашингтон и его союзники накладывали экономические ограничения на Москву только после того, как она "сделала что-то плохое".Американский дипломат считает, что это поможет предотвратить "агрессию" на Украине. При этом он не уточнил, каким образом российская сторона угрожает Киеву.В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран.Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20211223/nato-1765225416.html

https://ria.ru/20211226/ultimatum-1765511618.html

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в мире, украина, киев, сша, москва, дмитрий песков, нато, курт волкер, вашингтон, россия