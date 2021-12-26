Американцы решили додавить Россию и нанести удар первыми

05:43 26.12.2021 (обновлено: 09:04 26.12.2021)
В США придумали способ для шантажа России
Бывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за новые санкции против России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США и западные страны должны незамедлительно ввести санкции против России, чтобы предотвратить ее "вымогательские требования" и заставить пойти на уступки, написал бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в статье на сайте Центра анализа европейской политики.
"Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации", — отметил Волкер.
Американский дипломат считает, что это поможет предотвратить "агрессию" на Украине. При этом он не уточнил, каким образом российская сторона угрожает Киеву.
23 декабря, 20:03В США заявили, что НАТО может приблизиться к границам России
В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран.
Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.