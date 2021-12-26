https://ria.ru/20211226/putin-1765545769.html
Путин призвал общественность США понять важность гарантий безопасности
Путин призвал общественность США понять важность гарантий безопасности - РИА Новости, 26.12.2021
Путин призвал общественность США понять важность гарантий безопасности
Москва хотела бы, чтобы общественность РФ, Украины, Европы и США поняли идею системы гарантий безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:08
2021-12-26T15:08
2021-12-26T15:08
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Москва хотела бы, чтобы общественность РФ, Украины, Европы и США поняли идею системы гарантий безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211226/bezopasnost-1765543907.html
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сша, москва, владимир путин, нато, россия
Путин призвал общественность США понять важность гарантий безопасности
Президент Путин: Москва хотела бы, чтобы общественность поняла идею гарантий безопасности