https://ria.ru/20211226/putin-1765545170.html
Путин шуткой ответил на вопрос, чем он будет заниматься в новогоднюю ночь
Путин шуткой ответил на вопрос, чем он будет заниматься в новогоднюю ночь - РИА Новости, 26.12.2021
Путин шуткой ответил на вопрос, чем он будет заниматься в новогоднюю ночь
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что в новогоднюю ночь он будет слушать поздравление президента. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:03
2021-12-26T15:03
2021-12-26T15:03
политика
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что в новогоднюю ночь он будет слушать поздравление президента."Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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политика, владимир путин, россия
Путин шуткой ответил на вопрос, чем он будет заниматься в новогоднюю ночь
Путин пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать поздравление президента