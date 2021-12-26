https://ria.ru/20211226/putin-1765545170.html

Путин шуткой ответил на вопрос, чем он будет заниматься в новогоднюю ночь

Путин шуткой ответил на вопрос, чем он будет заниматься в новогоднюю ночь - РИА Новости, 26.12.2021

Путин шуткой ответил на вопрос, чем он будет заниматься в новогоднюю ночь

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что в новогоднюю ночь он будет слушать поздравление президента. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:03

2021-12-26T15:03

2021-12-26T15:03

политика

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что в новогоднюю ночь он будет слушать поздравление президента."Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211226/podarki-1765544488.html

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политика, владимир путин, россия