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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211226/putin-1765540561.html
Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции
Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции - РИА Новости, 26.12.2021
Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции
Слова Владимира Путина о защите национальной безопасности во время недавней пресс-конференции были эмоциональными, так как Запад последние десятилетия методично РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:34
2021-12-26T15:27
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
политика
владимир путин
дмитрий песков
нато
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. Слова Владимира Путина о защите национальной безопасности во время недавней пресс-конференции были эмоциональными, так как Запад последние десятилетия методично обманывает Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он пояснил, что существует угроза дальнейшей экспансии политической и военной инфраструктуры НАТО в сторону границ России, а распространение Североатлантического альянса на такие страны, как Украина, Грузия, Молдавия, — "это уже вопрос, ну фактически, жизни и смерти для нас".По словам Пескова, Вашингтон не задает Москве вопросов, что ей не нравится в расширении западного военного блока, а просто действует."Мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям", — пояснил пресс-секретарь.На этом фоне Владимир Путин, как президент, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию, выступил с инициативой создания системы гарантий безопасности, продолжил Песков."Нашим дипломатам, которые все-таки дипломаты старые, классической школы, очень талантливые дипломаты, им предстоит очень нелегкий разговор. Но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные", — сказал он.Представитель Кремля отметил, что до начала переговоров по гарантиям безопасности он сохраняет сдержанный оптимизм, и предложил не реагировать на "мегафонные информационные выбросы". По его словам, дипломаты общаются непублично, предметно и взвешенно. Ситуация значительно прояснится, когда "мы услышим, что будут говорить наши визави", отметил пресс-секретарь президента.Затягивание переговоров "абсолютно не устроит российскую сторону" и "не устроит президента Путина", заключил представитель Кремля.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211226/peskov-1765542547.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия
14:34 26.12.2021 (обновлено: 15:27 26.12.2021)
 
Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции

Песков: эмоциональность Путина на пресс-конференции вызвана угрозой безопасности России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. Слова Владимира Путина о защите национальной безопасности во время недавней пресс-конференции были эмоциональными, так как Запад последние десятилетия методично обманывает Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, он всегда эмоционален, что, однако, не делает его формулировки менее исчерпывающими. Почему достали, президент объяснил: достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой", — рассказал представитель Кремля в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он пояснил, что существует угроза дальнейшей экспансии политической и военной инфраструктуры НАТО в сторону границ России, а распространение Североатлантического альянса на такие страны, как Украина, Грузия, Молдавия, — "это уже вопрос, ну фактически, жизни и смерти для нас".
По словам Пескова, Вашингтон не задает Москве вопросов, что ей не нравится в расширении западного военного блока, а просто действует.
"Мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям", — пояснил пресс-секретарь.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
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На этом фоне Владимир Путин, как президент, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию, выступил с инициативой создания системы гарантий безопасности, продолжил Песков.
"Нашим дипломатам, которые все-таки дипломаты старые, классической школы, очень талантливые дипломаты, им предстоит очень нелегкий разговор. Но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что до начала переговоров по гарантиям безопасности он сохраняет сдержанный оптимизм, и предложил не реагировать на "мегафонные информационные выбросы". По его словам, дипломаты общаются непублично, предметно и взвешенно. Ситуация значительно прояснится, когда "мы услышим, что будут говорить наши визави", отметил пресс-секретарь президента.

"У меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все. Но нужно сконцентрироваться все-таки на тех переговорах, которые, как мы рассчитываем, пройдут в январе месяце. Именно на этих переговорах сразу станет ясно, готовы ли американцы давать субстантивный ответ. Или они все-таки будут предпочитать затягивать процесс и пытаться инициировать такую линию тягучих многолетних переговоров. <...> Ситуация такова, что нужно решение — нужно решение быстрое, конкретное — решение, которое будет отвечать нашим интересам".

Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Затягивание переговоров "абсолютно не устроит российскую сторону" и "не устроит президента Путина", заключил представитель Кремля.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 08:00
Ультиматум России Западу: что случится, если он его не примет
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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