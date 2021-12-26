https://ria.ru/20211226/putin-1765540561.html

Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции

Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции - РИА Новости, 26.12.2021

Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции

Слова Владимира Путина о защите национальной безопасности во время недавней пресс-конференции были эмоциональными, так как Запад последние десятилетия методично РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:34

2021-12-26T14:34

2021-12-26T15:27

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

политика

владимир путин

дмитрий песков

нато

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. Слова Владимира Путина о защите национальной безопасности во время недавней пресс-конференции были эмоциональными, так как Запад последние десятилетия методично обманывает Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он пояснил, что существует угроза дальнейшей экспансии политической и военной инфраструктуры НАТО в сторону границ России, а распространение Североатлантического альянса на такие страны, как Украина, Грузия, Молдавия, — "это уже вопрос, ну фактически, жизни и смерти для нас".По словам Пескова, Вашингтон не задает Москве вопросов, что ей не нравится в расширении западного военного блока, а просто действует."Мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям", — пояснил пресс-секретарь.На этом фоне Владимир Путин, как президент, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию, выступил с инициативой создания системы гарантий безопасности, продолжил Песков."Нашим дипломатам, которые все-таки дипломаты старые, классической школы, очень талантливые дипломаты, им предстоит очень нелегкий разговор. Но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные", — сказал он.Представитель Кремля отметил, что до начала переговоров по гарантиям безопасности он сохраняет сдержанный оптимизм, и предложил не реагировать на "мегафонные информационные выбросы". По его словам, дипломаты общаются непублично, предметно и взвешенно. Ситуация значительно прояснится, когда "мы услышим, что будут говорить наши визави", отметил пресс-секретарь президента.Затягивание переговоров "абсолютно не устроит российскую сторону" и "не устроит президента Путина", заключил представитель Кремля.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211226/peskov-1765542547.html

https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия