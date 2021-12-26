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Исследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночь
Исследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночь - РИА Новости, 26.12.2021
Исследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночь
Петарды и фейерверки раздражают каждого пятого россиянина в новогоднюю ночь, второй по популярности причиной недовольства граждан во время праздника стало... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T09:52
2021-12-26T09:52
новый год — 2022
общество
superjob
новый год
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Петарды и фейерверки раздражают каждого пятого россиянина в новогоднюю ночь, второй по популярности причиной недовольства граждан во время праздника стало обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг, говорится в исследовании портала SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Чаще всего россиян в новогоднюю ночь раздражает шум: в том, что взрывы петард и праздничных фейерверков вызывают у них исключительно негативные эмоции, признались 19% опрошенных, и это на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году", - выяснили специалисты. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.Каждого десятого (10%) раздражает обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг. По мнению 7%, самое неприятное в новогоднюю ночь — это телевизионная программа. Недосып из-за ночных гуляний нервирует 3% россиян. По 2% опрошенных признались, что их раздражает собственное одиночество, которое в новогоднюю ночь ощущается особенно остро, и всеобщая одержимость празднованием. Напротив, 2% респондентов огорчаются из-за того, что праздник слишком быстро проходит.У 23% россиян другие причины для раздражения в ночь с 31 декабря на 1 января: излишние расходы, плохо работающая сотовая связь, слишком большое количество еды, гора грязной посуды на кухне, дорогие услуги такси, необходимость работать, бесконечные звонки с поздравлениями и так далее.При этом шум от пиротехники и пьянство чаще раздражает женщин, а собственное одиночество в праздничную ночь — мужчин. В том, что в новогоднюю ночь их ничего не раздражает, признались 28% россиян.
https://radiosputnik.ria.ru/20211224/pogoda-1765329665.html
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общество, superjob, новый год
09:52 26.12.2021
 
Исследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночь

Исследование: фейерверки в новогоднюю ночь раздражают каждого пятого россиянина

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение в виде шара на елке
Новогоднее украшение в виде шара на елке - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Петарды и фейерверки раздражают каждого пятого россиянина в новогоднюю ночь, второй по популярности причиной недовольства граждан во время праздника стало обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг, говорится в исследовании портала SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Чаще всего россиян в новогоднюю ночь раздражает шум: в том, что взрывы петард и праздничных фейерверков вызывают у них исключительно негативные эмоции, признались 19% опрошенных, и это на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году", - выяснили специалисты. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
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Каждого десятого (10%) раздражает обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг. По мнению 7%, самое неприятное в новогоднюю ночь — это телевизионная программа. Недосып из-за ночных гуляний нервирует 3% россиян. По 2% опрошенных признались, что их раздражает собственное одиночество, которое в новогоднюю ночь ощущается особенно остро, и всеобщая одержимость празднованием. Напротив, 2% респондентов огорчаются из-за того, что праздник слишком быстро проходит.
У 23% россиян другие причины для раздражения в ночь с 31 декабря на 1 января: излишние расходы, плохо работающая сотовая связь, слишком большое количество еды, гора грязной посуды на кухне, дорогие услуги такси, необходимость работать, бесконечные звонки с поздравлениями и так далее.
При этом шум от пиротехники и пьянство чаще раздражает женщин, а собственное одиночество в праздничную ночь — мужчин. В том, что в новогоднюю ночь их ничего не раздражает, признались 28% россиян.
 
Новый год — 2022ОбществоSuperjobНовый год
 
 
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