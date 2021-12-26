https://ria.ru/20211226/prazdnik-1765524818.html

Врач рассказал, что не стоит дарить ребенку на Новый год

Врач рассказал, что не стоит дарить ребенку на Новый год - РИА Новости, 26.12.2021

Врач рассказал, что не стоит дарить ребенку на Новый год

Распознать некачественные игрушки, которые не стоит покупать в подарок ребенку, можно по резкому химическому запаху, а в случае в малышами нужно быть осторожнее РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T11:00

2021-12-26T11:00

2021-12-26T11:00

новый год — 2022

общество

новый год

андрей тяжельников

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Распознать некачественные игрушки, которые не стоит покупать в подарок ребенку, можно по резкому химическому запаху, а в случае в малышами нужно быть осторожнее с конструкторами с мелкими деталями, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Мы знаем много неприятных историй с детскими магнитными конструкторами, когда ребенок глотает детали, шарики, в пищеводе они соединяются и создают большую опасность для жизни. В этой связи опасны любые конструкторы с мелкими, а также острыми деталями. Маленькие дети все тянут в рот, и это надо учитывать при выборе игрушек", - сказал он.Также он упомянул детские наборы для опытов, в которых сами по себе вещества не опасны, но если их использовать не по инструкции, могут быть неприятности."Популярны летающие и стреляющие игрушки, которые также могут быть травмоопасными. Безусловно, развивающие игры полезны, но играть в них нужно вместе с ребенком, держа ситуацию под контролем. А если нет такой возможности, то лучше отложить их приобретение на более старший возраст", - уточнил собеседник агентства.Тяжельников отметил, что при выборе даже, казалось бы, безобидных резиновых, пластмассовых и мягких игрушек тоже есть риски."Нужно очень тщательно проверять их качество. В состав низкокачественных игрушек могут входить мышьяковые, свинцовые и ртутные соединения. Некачественную игрушку можно распознать по резкому химическому запаху, ярко-ядовитым расцветкам. Но для гарантии безопасного выбора нужно требовать от продавца сертификат качества", - добавил он.По его словам, если игрушку ребенку подарили родственники, то не лишним будет узнать, где она приобретена."А если игрушка – это конструктор или что-то, что вызывает опасение, то пусть ребенок играет под вашим присмотром. Кроме того, с родственниками можно заранее деликатно обсудить, какие игрушки можно дарить вашему ребенку", - заключил Тяжельников.

https://ria.ru/20211224/santa-1765337199.html

https://realty.ria.ru/20211223/podarki-1764938745.html

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общество, новый год, андрей тяжельников