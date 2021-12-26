Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211226/prazdnik-1765524818.html
Врач рассказал, что не стоит дарить ребенку на Новый год
Врач рассказал, что не стоит дарить ребенку на Новый год - РИА Новости, 26.12.2021
Врач рассказал, что не стоит дарить ребенку на Новый год
Распознать некачественные игрушки, которые не стоит покупать в подарок ребенку, можно по резкому химическому запаху, а в случае в малышами нужно быть осторожнее РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T11:00
2021-12-26T11:00
новый год — 2022
общество
новый год
андрей тяжельников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91378/61/913786190_0:190:2850:1793_1920x0_80_0_0_e4194f133ba68df1a659f108b7ff55e2.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Распознать некачественные игрушки, которые не стоит покупать в подарок ребенку, можно по резкому химическому запаху, а в случае в малышами нужно быть осторожнее с конструкторами с мелкими деталями, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Мы знаем много неприятных историй с детскими магнитными конструкторами, когда ребенок глотает детали, шарики, в пищеводе они соединяются и создают большую опасность для жизни. В этой связи опасны любые конструкторы с мелкими, а также острыми деталями. Маленькие дети все тянут в рот, и это надо учитывать при выборе игрушек", - сказал он.Также он упомянул детские наборы для опытов, в которых сами по себе вещества не опасны, но если их использовать не по инструкции, могут быть неприятности."Популярны летающие и стреляющие игрушки, которые также могут быть травмоопасными. Безусловно, развивающие игры полезны, но играть в них нужно вместе с ребенком, держа ситуацию под контролем. А если нет такой возможности, то лучше отложить их приобретение на более старший возраст", - уточнил собеседник агентства.Тяжельников отметил, что при выборе даже, казалось бы, безобидных резиновых, пластмассовых и мягких игрушек тоже есть риски."Нужно очень тщательно проверять их качество. В состав низкокачественных игрушек могут входить мышьяковые, свинцовые и ртутные соединения. Некачественную игрушку можно распознать по резкому химическому запаху, ярко-ядовитым расцветкам. Но для гарантии безопасного выбора нужно требовать от продавца сертификат качества", - добавил он.По его словам, если игрушку ребенку подарили родственники, то не лишним будет узнать, где она приобретена."А если игрушка – это конструктор или что-то, что вызывает опасение, то пусть ребенок играет под вашим присмотром. Кроме того, с родственниками можно заранее деликатно обсудить, какие игрушки можно дарить вашему ребенку", - заключил Тяжельников.
https://ria.ru/20211224/santa-1765337199.html
https://realty.ria.ru/20211223/podarki-1764938745.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91378/61/913786190_158:0:2690:1899_1920x0_80_0_0_cedcbea9da5ae095da1594c69b8ac923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новый год, андрей тяжельников
11:00 26.12.2021
 
Врач рассказал, что не стоит дарить ребенку на Новый год

Врач Тяжельников: родителям не стоит покупать ребенку конструкторы с мелкими деталями

© Fotolia / ganzo12Новогодние подарки под елкой
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Fotolia / ganzo12
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Распознать некачественные игрушки, которые не стоит покупать в подарок ребенку, можно по резкому химическому запаху, а в случае в малышами нужно быть осторожнее с конструкторами с мелкими деталями, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Мы знаем много неприятных историй с детскими магнитными конструкторами, когда ребенок глотает детали, шарики, в пищеводе они соединяются и создают большую опасность для жизни. В этой связи опасны любые конструкторы с мелкими, а также острыми деталями. Маленькие дети все тянут в рот, и это надо учитывать при выборе игрушек", - сказал он.
Также он упомянул детские наборы для опытов, в которых сами по себе вещества не опасны, но если их использовать не по инструкции, могут быть неприятности.
"Популярны летающие и стреляющие игрушки, которые также могут быть травмоопасными. Безусловно, развивающие игры полезны, но играть в них нужно вместе с ребенком, держа ситуацию под контролем. А если нет такой возможности, то лучше отложить их приобретение на более старший возраст", - уточнил собеседник агентства.
Тяжельников отметил, что при выборе даже, казалось бы, безобидных резиновых, пластмассовых и мягких игрушек тоже есть риски.
Мужчина в костюме Санта-Клауса - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 14:31Туризм
Санта-Клаус прилетел с подарками на Чукотку
"Нужно очень тщательно проверять их качество. В состав низкокачественных игрушек могут входить мышьяковые, свинцовые и ртутные соединения. Некачественную игрушку можно распознать по резкому химическому запаху, ярко-ядовитым расцветкам. Но для гарантии безопасного выбора нужно требовать от продавца сертификат качества", - добавил он.
По его словам, если игрушку ребенку подарили родственники, то не лишним будет узнать, где она приобретена.
"А если игрушка – это конструктор или что-то, что вызывает опасение, то пусть ребенок играет под вашим присмотром. Кроме того, с родственниками можно заранее деликатно обсудить, какие игрушки можно дарить вашему ребенку", - заключил Тяжельников.
Рождественская композиция - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 03:00
Эксперт назвал самые бесполезные подарки для дома на Новый год
 
Новый год — 2022ОбществоНовый годАндрей Тяжельников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в России
01:07СМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлиц
00:52Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
00:38Захарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к России
00:25Названы регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеров
23:53Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве
23:34Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве
23:29В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"
23:00СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве
22:49У берегов Крита произошло землетрясение
22:46Опубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой" 0:20
22:19Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона
22:12На Украине рассказали, как Шойгу "троллит" США
22:10ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении
22:08В США заявили о первом признаке начала третьей мировой войны
21:52Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку
21:50Умер легендарный актер дубляжа Андрей Ярославцев
21:48СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области
21:16Сокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным
21:12В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе 0:20
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в РоссииСМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлицПутин поздравил спасателей с профессиональным праздникомЗахарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к РоссииНазваны регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеровГидрометцентр продлил желтый уровень опасности в МосквеПолицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в МосквеВ США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в МосквеУ берегов Крита произошло землетрясениеОпубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой"Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склонаНа Украине рассказали, как Шойгу "троллит" СШАПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступленииВ США заявили о первом признаке начала третьей мировой войныВо время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил дракуУмер легендарный актер дубляжа Андрей ЯрославцевСК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской областиСокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе