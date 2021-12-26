https://ria.ru/20211226/politsiya-1765548545.html

В Сочи проверяют видео, где мужчина рассказывает, как его били в полиции

В Сочи проверяют видео, где мужчина рассказывает, как его били в полиции - РИА Новости, 26.12.2021

В Сочи проверяют видео, где мужчина рассказывает, как его били в полиции

В Сочи следователи изучат появившуюся в СМИ и соцсетях видеозапись, на которой молодой человек рассказывает об избиении в полицейском участке, заявили в СУ СК... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:38

2021-12-26T15:38

2021-12-26T16:24

происшествия

краснодарский край

сочи

адлер

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СОЧИ, 26 дек — РИА Новости. В Сочи следователи изучат появившуюся в СМИ и соцсетях видеозапись, на которой молодой человек рассказывает об избиении в полицейском участке, заявили в СУ СК по Краснодарскому краю."Следственным отделом по Центральному району города Сочи СК России по краю организовано проведение доследственной проверки в связи с опубликованием в СМИ информации о применении физической силы сотрудниками полиции к 25-летнему мужчине в сентябре 2021 года", — говорится в сообщении.Сотрудники ведомства установят обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.Ранее в социальных сетях разошлось видео, на котором молодой человек рассказывает, как его пытали в сочинской полиции и требовали признаться в преступлении, которое, по словам мужчины, он не совершал. В комментариях к видео указывалось, что мужчину впоследствии якобы был нашли мертвым на железнодорожных путях в Адлере.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/sochi-1762953047.html

краснодарский край

сочи

адлер

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происшествия, краснодарский край, сочи, адлер