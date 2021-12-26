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В Сочи проверяют видео, где мужчина рассказывает, как его били в полиции
В Сочи проверяют видео, где мужчина рассказывает, как его били в полиции - РИА Новости, 26.12.2021
В Сочи проверяют видео, где мужчина рассказывает, как его били в полиции
В Сочи следователи изучат появившуюся в СМИ и соцсетях видеозапись, на которой молодой человек рассказывает об избиении в полицейском участке, заявили в СУ СК... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:38
2021-12-26T16:24
происшествия
краснодарский край
сочи
адлер
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СОЧИ, 26 дек — РИА Новости. В Сочи следователи изучат появившуюся в СМИ и соцсетях видеозапись, на которой молодой человек рассказывает об избиении в полицейском участке, заявили в СУ СК по Краснодарскому краю."Следственным отделом по Центральному району города Сочи СК России по краю организовано проведение доследственной проверки в связи с опубликованием в СМИ информации о применении физической силы сотрудниками полиции к 25-летнему мужчине в сентябре 2021 года", — говорится в сообщении.Сотрудники ведомства установят обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.Ранее в социальных сетях разошлось видео, на котором молодой человек рассказывает, как его пытали в сочинской полиции и требовали признаться в преступлении, которое, по словам мужчины, он не совершал. В комментариях к видео указывалось, что мужчину впоследствии якобы был нашли мертвым на железнодорожных путях в Адлере.
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происшествия, краснодарский край, сочи, адлер
15:38 26.12.2021 (обновлено: 16:24 26.12.2021)
 
В Сочи проверяют видео, где мужчина рассказывает, как его били в полиции

В Сочи следователи проверяют видео, где мужчина рассказывает об избиении в полиции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 26 дек — РИА Новости. В Сочи следователи изучат появившуюся в СМИ и соцсетях видеозапись, на которой молодой человек рассказывает об избиении в полицейском участке, заявили в СУ СК по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СК России по краю организовано проведение доследственной проверки в связи с опубликованием в СМИ информации о применении физической силы сотрудниками полиции к 25-летнему мужчине в сентябре 2021 года", — говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства установят обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.
Ранее в социальных сетях разошлось видео, на котором молодой человек рассказывает, как его пытали в сочинской полиции и требовали признаться в преступлении, которое, по словам мужчины, он не совершал. В комментариях к видео указывалось, что мужчину впоследствии якобы был нашли мертвым на железнодорожных путях в Адлере.
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