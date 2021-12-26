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В Петербурге полиция задержала нетрезвого мужчину с муляжом гранаты
В Петербурге полиция задержала нетрезвого мужчину с муляжом гранаты - РИА Новости, 26.12.2021
В Петербурге полиция задержала нетрезвого мужчину с муляжом гранаты
Сотрудники правоохранительных органов Выборгского района задержали нетрезвого водителя, который вытащил муляж гранаты и пытался выдернуть чеку, сообщали в ГУМВД РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T11:44
2021-12-26T11:44
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Выборгского района задержали нетрезвого водителя, который вытащил муляж гранаты и пытался выдернуть чеку, сообщали в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти."Пьяного водителя задержали и доставили в отдел полиции, в отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Уточняется, что вечером 25 декабря нарядом ДПС по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был остановлен автомобиль Chery Tiggo под управлением находящегося в состоянии алкогольного опьянения (от медицинского освидетельствования отказался) мужчины 34 лет. При оформлении протокола об административном правонарушении, водитель достал из своей сумки предмет, похожий на гранату, и попытался извлечь из него предохранительную чеку. Инспектор ДПС выхватил предмет у мужчины из рук и держал до прибытия саперов.Прибывший взрывотехник в результате осмотра установил, что данный предмет является муляжом гранаты РГД-5.В пресс-службе ГУМВД добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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санкт-петербург
выборгский район
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район
11:44 26.12.2021
 
В Петербурге полиция задержала нетрезвого мужчину с муляжом гранаты

В Петербурге полицейские задержали нетрезвого водителя с муляжом гранаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Выборгского района задержали нетрезвого водителя, который вытащил муляж гранаты и пытался выдернуть чеку, сообщали в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"Пьяного водителя задержали и доставили в отдел полиции, в отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что вечером 25 декабря нарядом ДПС по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был остановлен автомобиль Chery Tiggo под управлением находящегося в состоянии алкогольного опьянения (от медицинского освидетельствования отказался) мужчины 34 лет. При оформлении протокола об административном правонарушении, водитель достал из своей сумки предмет, похожий на гранату, и попытался извлечь из него предохранительную чеку. Инспектор ДПС выхватил предмет у мужчины из рук и держал до прибытия саперов.
Прибывший взрывотехник в результате осмотра установил, что данный предмет является муляжом гранаты РГД-5.
В пресс-службе ГУМВД добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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ПроисшествияСанкт-ПетербургВыборгский район
 
 
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