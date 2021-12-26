https://ria.ru/20211226/politsiya-1765528153.html

В Петербурге полиция задержала нетрезвого мужчину с муляжом гранаты

В Петербурге полиция задержала нетрезвого мужчину с муляжом гранаты - РИА Новости, 26.12.2021

В Петербурге полиция задержала нетрезвого мужчину с муляжом гранаты

Сотрудники правоохранительных органов Выборгского района задержали нетрезвого водителя, который вытащил муляж гранаты и пытался выдернуть чеку, сообщали в ГУМВД РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T11:44

2021-12-26T11:44

2021-12-26T11:44

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Выборгского района задержали нетрезвого водителя, который вытащил муляж гранаты и пытался выдернуть чеку, сообщали в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти."Пьяного водителя задержали и доставили в отдел полиции, в отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Уточняется, что вечером 25 декабря нарядом ДПС по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был остановлен автомобиль Chery Tiggo под управлением находящегося в состоянии алкогольного опьянения (от медицинского освидетельствования отказался) мужчины 34 лет. При оформлении протокола об административном правонарушении, водитель достал из своей сумки предмет, похожий на гранату, и попытался извлечь из него предохранительную чеку. Инспектор ДПС выхватил предмет у мужчины из рук и держал до прибытия саперов.Прибывший взрывотехник в результате осмотра установил, что данный предмет является муляжом гранаты РГД-5.В пресс-службе ГУМВД добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20211220/politsiya-1764584793.html

санкт-петербург

выборгский район

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происшествия, санкт-петербург, выборгский район