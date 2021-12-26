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В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света
В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света - РИА Новости, 26.12.2021
В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света
Аномальные холода привели к отключениям электричества в ряде районов Приморья, без света остаются около 850 человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T08:28
2021-12-26T08:28
происшествия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Аномальные холода привели к отключениям электричества в ряде районов Приморья, без света остаются около 850 человек, сообщает правительство региона."Оперативный штаб создали в Приморье на период аномальных холодов… В течение последних суток в муниципалитетах Приморья фиксировались отключения от электричества. Так, аварийные ситуации возникали в Находкинском городском округе, Большом Камне, Владивостоке, Надеждинском, Партизанском, Хасанском районах. Большинство отключений оперативно устранялись аварийными бригадами. Чаще всего технологические нарушения были связаны с возросшей нагрузкой на сети из-за низких температур", - говорится в сообщении.Работа котельных и водозаборов не прерывалась, они переводились на резервные источники питания, отмечают власти.Наиболее сложная ситуация складывалась в Надеждинском, Шкотовском, Хасанском районах. По данным властей региона, в Надеждинском районе 24-25 декабря поступали многочисленные жалобы по качеству электроэнергии. При проведении замеров определено несоответствие качества электроэнергии у части жителей, для увеличения напряжение построена новая ЛЭП 6 кВ в районе поселка Соловей ключ протяженностью 3 километра. С вечера субботы уровень напряжения приведен в соответствие."В Шкотовском районе основная часть потребителей запитаны, остаются без электричества примерно 850 человек, подать им свет планируется этой ночью. На устранении аварийной ситуации задействовано 16 специалистов в составе трех бригад", - сообщает правительство.
https://ria.ru/20211213/kholod-1763237244.html
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происшествия, приморский край, владивосток
08:28 26.12.2021
 
В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света

Аномальные холода привели к массовым отключениям света в районах Приморья

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрохожая на улице Владивостока
Прохожая на улице Владивостока - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Аномальные холода привели к отключениям электричества в ряде районов Приморья, без света остаются около 850 человек, сообщает правительство региона.
"Оперативный штаб создали в Приморье на период аномальных холодов… В течение последних суток в муниципалитетах Приморья фиксировались отключения от электричества. Так, аварийные ситуации возникали в Находкинском городском округе, Большом Камне, Владивостоке, Надеждинском, Партизанском, Хасанском районах. Большинство отключений оперативно устранялись аварийными бригадами. Чаще всего технологические нарушения были связаны с возросшей нагрузкой на сети из-за низких температур", - говорится в сообщении.
Работа котельных и водозаборов не прерывалась, они переводились на резервные источники питания, отмечают власти.
Наиболее сложная ситуация складывалась в Надеждинском, Шкотовском, Хасанском районах. По данным властей региона, в Надеждинском районе 24-25 декабря поступали многочисленные жалобы по качеству электроэнергии. При проведении замеров определено несоответствие качества электроэнергии у части жителей, для увеличения напряжение построена новая ЛЭП 6 кВ в районе поселка Соловей ключ протяженностью 3 километра. С вечера субботы уровень напряжения приведен в соответствие.
"В Шкотовском районе основная часть потребителей запитаны, остаются без электричества примерно 850 человек, подать им свет планируется этой ночью. На устранении аварийной ситуации задействовано 16 специалистов в составе трех бригад", - сообщает правительство.
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