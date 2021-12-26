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Религия
https://ria.ru/20211226/podarok-1765402068.html
"Устали от такого отношения". Европе преподнесли неожиданный "подарок"
"Устали от такого отношения". Европе преподнесли неожиданный "подарок" - РИА Новости, 26.12.2021
"Устали от такого отношения". Европе преподнесли неожиданный "подарок"
В некоторых западных странах христиан с каждым годом все больше притесняют. Считается, что основная причина — миграционная проблема. Однако хватает перегибов и... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T08:00
2021-12-26T08:11
религия
европа
франция
швеция
лгбт-сообщество
российская академия наук
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Никита Бизин. В некоторых западных странах христиан с каждым годом все больше притесняют. Считается, что основная причина — миграционная проблема. Однако хватает перегибов и во внутренней политике. Ждет ли Европу кризис христианства — в материале РИА Новости.Новые стандартыНакануне Европа отметила Рождество. Во многих городах на площадях — наряженные елки, вокруг — традиционные праздничные базары. Семьи собираются за столом, обмениваются подарками. Родные и близкие радостно говорят друг другу: "Счастливого Рождества".Того же пожелала Наталья Смирнова продавщице на берлинской ярмарке, когда жила в Германии. Они с мужем не стали отмечать праздник дома, а пошли прогуляться."Мы купили пряники. Отдавая их, продавщица поздравила: "С праздником". Я в ответ: "Счастливого Рождества". Но меня поправили: "Нет. С праздником", — вспоминает Наталья.Она не придала этому значения, пока не встретила у дома соседей. Пожелала "счастливого Рождества", но те лишь скупо улыбнулись. И только когда сказала "с праздником", услышала ответное поздравление.По словам россиянки, это выглядело более чем странно: разве не с Рождеством принято поздравлять друг друга в Европе? Оказывается, в последние годы — нет. Традиционное Merry Christmas, видимо, произносить неполиткорректно: можно оскорбить некоторых граждан.Пресловутая толерантность обернулась для Европы совсем не праздничным подарком — его преподнесла в этом году статистика.Главная проблема"Обсерватория нетерпимости и дискриминации христиан Европы" (OIDAC) опубликовала доклад о странах с самым высоким уровнем притеснения прав христиан. В пятерку антилидеров попала Швеция, где к ним относятся хуже всего.По данным исследования, "важным фактором стал большой приток мигрантов". В стране "возникла сильная сегрегация, что вызвало негативное отношение к христианам".Вместе с мигрантами в Швецию проникли исламисты. В итоге в некоторых мечетях радикальные имамы позволяют себе агрессивные высказывания против последователей Христа и призывают к насильственным действиям.Сложное положение обусловлено не только этим. Подлила масла в огонь, согласно докладу, и государственная политика. В 2009-м в стране легализовали однополые браки. Тогда же руководство шведских протестантов разрешило проводить церковный обряд бракосочетания для представителей ЛГБТ-сообщества.Правда, с оговоркой: никто не может принудить священника к совершению таинства. Однако христианские приходы в Швеции лишаются финансовой помощи, если отказываются освящать однополые браки.В стране резко уменьшилась поддержка христианских школ. А студенты зачастую не имеют права организовывать религиозные мероприятия. Немало проблем и на бытовом уровне. Яркий пример — история 28-летнего работника склада в Стокгольме Джорджа Таннури.Молодого человека, по данным местных СМИ, уволили после отказа снять нательный крестик. Сотрудникам запрещено носить христианские символы, даже если они скрыты под одеждой. А вот хиджаб — исключение из правил безопасности: на складе работает много мусульман."Но я имею такое же право носить крест, как они — хиджаб. Наш народ (сирийцы. — Прим. ред.) прошел через многое в своей истории, поэтому мы приехали в Швецию. И что мы получаем? Я устал от того, как здесь относятся к христианам. Совершенно нормально топтать именно нашу религию, но не другие", — говорит Таннури.Не только ониШвеция — не единственная страна, оказавшаяся в подобной ситуации. Вместе с ней в рейтинге антилидеров OIDAC — Франция и Германия. В последней, в частности, антихристианским становится климат во многих вузах. Об этом свидетельствует исследование Франкфуртского университета."Мы собрали десятки случаев дискриминации студентов-христиан. В большинстве из них молодежи запрещали арендовать университетские аудитории, если предмет лекции — христианский взгляд на противоречивые темы (нетрадиционная сексуальная ориентация или аборты)", — говорит автор доклада социолог Маттиас Реверес.Его коллега Рихард Траунмюллер отметил, что четверть опрошенных студентов сообщают о нападках на них из-за конфессионально ориентированных высказываний. Ректораты вузов в таких случаях ссылаются на принцип идеологической нейтральности университета.Несколько иная ситуация во Франции: там ограничивают свободу самовыражения уже на внутреннем уровне. Теперь не власть, а сам гражданин республики вынужден следить за политкорректностью собственных слов. Подчас верующие сталкиваются с психологическим давлением."Как-то мой сын взял с собой в школу церковный Катехизис. На уроке преподаватель и ученики увидели это и стали издеваться. После этого мир для сына будто разделился надвое", — рассказала одна из респонденток OIDAC.Начало концаУченые считают, что у проблемы два аспекта."Во-первых, нужно понимать, что Церковь неоднородна. Как и общество, в котором есть и традиционалисты, и либералы. В зависимости от этого формировалось общественное мнение и отношение к социальным явлениям", — объясняет руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.Так, по его словам, в Швеции очень сильно либерально настроенное крыло. Поэтому соответствующее преобладание есть и в церковной жизни: признание однополых браков, женский епископат. А консерваторы, напротив, на маргинальных позициях.Второй момент — избирательность европейского законодательства."До определенного момента считали, — объясняет Лункин, — что одни почувствуют себя оскорбленными, а другие — нет. Например, права сексуальных меньшинств долгое время активно защищали. А традиционным христианам можно и потерпеть".Бездеятельность церковных и общественных институтов в такой ситуации фатальна, считает эксперт. Ведь это только приближает конец проекта под названием "европейская секуляризация".
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европа
франция
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европа, франция, швеция, лгбт-сообщество, российская академия наук, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 26.12.2021 (обновлено: 08:11 26.12.2021)
 

"Устали от такого отношения". Европе преподнесли неожиданный "подарок"

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкРождественская ярмарка в Саду Тюильри в Париже
Рождественская ярмарка в Саду Тюильри в Париже - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Никита Бизин. В некоторых западных странах христиан с каждым годом все больше притесняют. Считается, что основная причина — миграционная проблема. Однако хватает перегибов и во внутренней политике. Ждет ли Европу кризис христианства — в материале РИА Новости.

Новые стандарты

Накануне Европа отметила Рождество. Во многих городах на площадях — наряженные елки, вокруг — традиционные праздничные базары. Семьи собираются за столом, обмениваются подарками. Родные и близкие радостно говорят друг другу: "Счастливого Рождества".
Того же пожелала Наталья Смирнова продавщице на берлинской ярмарке, когда жила в Германии. Они с мужем не стали отмечать праздник дома, а пошли прогуляться.
"Мы купили пряники. Отдавая их, продавщица поздравила: "С праздником". Я в ответ: "Счастливого Рождества". Но меня поправили: "Нет. С праздником", — вспоминает Наталья.
Она не придала этому значения, пока не встретила у дома соседей. Пожелала "счастливого Рождества", но те лишь скупо улыбнулись. И только когда сказала "с праздником", услышала ответное поздравление.
По словам россиянки, это выглядело более чем странно: разве не с Рождеством принято поздравлять друг друга в Европе? Оказывается, в последние годы — нет. Традиционное Merry Christmas, видимо, произносить неполиткорректно: можно оскорбить некоторых граждан.
© AP Photo / Michael ProbstРождественская ярмарка в Берлине, Германия
Рождественская ярмарка в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Michael Probst
Рождественская ярмарка в Берлине, Германия
Пресловутая толерантность обернулась для Европы совсем не праздничным подарком — его преподнесла в этом году статистика.

Главная проблема

"Обсерватория нетерпимости и дискриминации христиан Европы" (OIDAC) опубликовала доклад о странах с самым высоким уровнем притеснения прав христиан. В пятерку антилидеров попала Швеция, где к ним относятся хуже всего.
По данным исследования, "важным фактором стал большой приток мигрантов". В стране "возникла сильная сегрегация, что вызвало негативное отношение к христианам".
Вместе с мигрантами в Швецию проникли исламисты. В итоге в некоторых мечетях радикальные имамы позволяют себе агрессивные высказывания против последователей Христа и призывают к насильственным действиям.
Сложное положение обусловлено не только этим. Подлила масла в огонь, согласно докладу, и государственная политика. В 2009-м в стране легализовали однополые браки. Тогда же руководство шведских протестантов разрешило проводить церковный обряд бракосочетания для представителей ЛГБТ-сообщества.
© AP Photo / Michael ProbstЖенщина перед супермаркетом во Флене, Швеция
Женщина перед супермаркетом во Флене, Швеция - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Michael Probst
Женщина перед супермаркетом во Флене, Швеция
Правда, с оговоркой: никто не может принудить священника к совершению таинства. Однако христианские приходы в Швеции лишаются финансовой помощи, если отказываются освящать однополые браки.
В стране резко уменьшилась поддержка христианских школ. А студенты зачастую не имеют права организовывать религиозные мероприятия. Немало проблем и на бытовом уровне. Яркий пример — история 28-летнего работника склада в Стокгольме Джорджа Таннури.
Молодого человека, по данным местных СМИ, уволили после отказа снять нательный крестик. Сотрудникам запрещено носить христианские символы, даже если они скрыты под одеждой. А вот хиджаб — исключение из правил безопасности: на складе работает много мусульман.
"Но я имею такое же право носить крест, как они — хиджаб. Наш народ (сирийцы. — Прим. ред.) прошел через многое в своей истории, поэтому мы приехали в Швецию. И что мы получаем? Я устал от того, как здесь относятся к христианам. Совершенно нормально топтать именно нашу религию, но не другие", — говорит Таннури.
CC BY-SA 3.0 / Diego Delso / Главное здание университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, Германия
Главное здание университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Diego Delso /
Главное здание университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, Германия

Не только они

Швеция — не единственная страна, оказавшаяся в подобной ситуации. Вместе с ней в рейтинге антилидеров OIDAC — Франция и Германия. В последней, в частности, антихристианским становится климат во многих вузах. Об этом свидетельствует исследование Франкфуртского университета.
"Мы собрали десятки случаев дискриминации студентов-христиан. В большинстве из них молодежи запрещали арендовать университетские аудитории, если предмет лекции — христианский взгляд на противоречивые темы (нетрадиционная сексуальная ориентация или аборты)", — говорит автор доклада социолог Маттиас Реверес.
Его коллега Рихард Траунмюллер отметил, что четверть опрошенных студентов сообщают о нападках на них из-за конфессионально ориентированных высказываний. Ректораты вузов в таких случаях ссылаются на принцип идеологической нейтральности университета.
Несколько иная ситуация во Франции: там ограничивают свободу самовыражения уже на внутреннем уровне. Теперь не власть, а сам гражданин республики вынужден следить за политкорректностью собственных слов. Подчас верующие сталкиваются с психологическим давлением.
© Fotolia / soupstockРасстроенный ребенок в пустом школьном коридоре
Расстроенный ребенок в пустом школьном коридоре - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Fotolia / soupstock
Расстроенный ребенок в пустом школьном коридоре
"Как-то мой сын взял с собой в школу церковный Катехизис. На уроке преподаватель и ученики увидели это и стали издеваться. После этого мир для сына будто разделился надвое", — рассказала одна из респонденток OIDAC.

Начало конца

Ученые считают, что у проблемы два аспекта.
"Во-первых, нужно понимать, что Церковь неоднородна. Как и общество, в котором есть и традиционалисты, и либералы. В зависимости от этого формировалось общественное мнение и отношение к социальным явлениям", — объясняет руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
Так, по его словам, в Швеции очень сильно либерально настроенное крыло. Поэтому соответствующее преобладание есть и в церковной жизни: признание однополых браков, женский епископат. А консерваторы, напротив, на маргинальных позициях.
Второй момент — избирательность европейского законодательства.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Швеция
Зарубежные страны. Швеция - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Зарубежные страны. Швеция
"До определенного момента считали, — объясняет Лункин, — что одни почувствуют себя оскорбленными, а другие — нет. Например, права сексуальных меньшинств долгое время активно защищали. А традиционным христианам можно и потерпеть".
Бездеятельность церковных и общественных институтов в такой ситуации фатальна, считает эксперт. Ведь это только приближает конец проекта под названием "европейская секуляризация".
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