https://ria.ru/20211226/peskov-1765544239.html
В Кремле призвали не решать конфликт в Донбассе военным путем
В Кремле призвали не решать конфликт в Донбассе военным путем - РИА Новости, 26.12.2021
В Кремле призвали не решать конфликт в Донбассе военным путем
Конфликт в Донбассе не должен решаться военным путем, иначе будет стоять вопрос украинской государственности, Киев и Вашингтон об этом знают, заявил... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:56
2021-12-26T14:56
2021-12-26T17:09
в мире
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Конфликт в Донбассе не должен решаться военным путем, иначе будет стоять вопрос украинской государственности, Киев и Вашингтон об этом знают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин"."Безусловно", - сказал Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в ответ на его слова о том, что главное условие для России - это то, что проблема Донбасса не должна решаться военным путем.Также Песков согласился со словами журналиста о том, что военное решение проблемы поставит под вопрос украинскую государственность."Это то, о чём неоднократно говорил президент Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне. Но видите, одернуть Киев почему-то никто не хочет", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211226/peskov-1765546540.html
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в мире, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр, киев, вашингтон (город), владимир соловьев (телеведущий), россия
14:56 26.12.2021 (обновлено: 17:09 26.12.2021)
В Кремле призвали не решать конфликт в Донбассе военным путем
Пресс-секретарь Песков: конфликт в Донбассе не должен решаться военным путем