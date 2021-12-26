https://ria.ru/20211226/peskov-1765544239.html

В Кремле призвали не решать конфликт в Донбассе военным путем

В Кремле призвали не решать конфликт в Донбассе военным путем - РИА Новости, 26.12.2021

В Кремле призвали не решать конфликт в Донбассе военным путем

Конфликт в Донбассе не должен решаться военным путем, иначе будет стоять вопрос украинской государственности, Киев и Вашингтон об этом знают, заявил... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:56

2021-12-26T14:56

2021-12-26T17:09

в мире

дмитрий песков

донбасс

ситуация в днр и лнр

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владимир соловьев (телеведущий)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Конфликт в Донбассе не должен решаться военным путем, иначе будет стоять вопрос украинской государственности, Киев и Вашингтон об этом знают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин"."Безусловно", - сказал Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в ответ на его слова о том, что главное условие для России - это то, что проблема Донбасса не должна решаться военным путем.Также Песков согласился со словами журналиста о том, что военное решение проблемы поставит под вопрос украинскую государственность."Это то, о чём неоднократно говорил президент Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне. Но видите, одернуть Киев почему-то никто не хочет", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211226/peskov-1765546540.html

донбасс

киев

вашингтон (город)

россия

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в мире, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр, киев, вашингтон (город), владимир соловьев (телеведущий), россия