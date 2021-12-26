https://ria.ru/20211226/peskov-1765542547.html

Песков объяснил, почему Байден не может отменить санкции против России

Песков объяснил, почему Байден не может отменить санкции против России - РИА Новости, 26.12.2021

Песков объяснил, почему Байден не может отменить санкции против России

Президент США Джо Байден не может отменить санкции в отношении России, поскольку связан законами и актами, принятыми в конгрессе, это продукт политического... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:46

2021-12-26T14:46

2021-12-26T14:46

в мире

сша

дмитрий песков

джо байден

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден не может отменить санкции в отношении России, поскольку связан законами и актами, принятыми в конгрессе, это продукт политического противостояния республиканцев и демократов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва.Кремль.Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву."Многие процессы кодифицированы, то есть здесь президент связан по рукам и ногам теми законами и актами, которые были приняты в конгрессе. Это продукт, наверное, внутри политического противостояния республиканцев и демократов, поэтому здесь президент не может вот так вот взять все и отменить. И мы прекрасно понимаем и осознаем, что с этими санкциями нам жить очень долго", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211124/gaz-1760634764.html

сша

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в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, владимир соловьев (телеведущий), россия