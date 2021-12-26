https://ria.ru/20211226/peskov-1765542032.html
Песков назвал Путина гроссмейстером в политике
Песков назвал Путина гроссмейстером в политике - РИА Новости, 26.12.2021
Песков назвал Путина гроссмейстером в политике
Президент РФ Владимир Путин в вопросах безопасности России думает не на один и не два хода вперед, а как настоящий шахматист просчитывает все ходы, заявил его... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:42
2021-12-26T14:42
2021-12-26T14:42
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в вопросах безопасности России думает не на один и не два хода вперед, а как настоящий шахматист просчитывает все ходы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Естественно президент Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все", - сказал Песков на канале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву.
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), россия
Песков назвал Путина гроссмейстером в политике
Песков: Путин в вопросах безопасности России просчитывает ходы как настоящий шахматист