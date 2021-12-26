https://ria.ru/20211226/peskov-1765540442.html
Песков: США не спрашивают, что не нравится России в расширении НАТО
Песков: США не спрашивают, что не нравится России в расширении НАТО - РИА Новости, 26.12.2021
Песков: США не спрашивают, что не нравится России в расширении НАТО
США не задают вопросов, что не нравится России при расширении НАТО, они это делают, Альянс проводит маневры у границ РФ и поставляет огромное количество техники РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:33
2021-12-26T14:33
2021-12-26T14:33
в мире
сша
греция
дмитрий песков
нато
владимир соловьев (телеведущий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_ccad244994b1b3c74c7a0be2b46f90ea.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. США не задают вопросов, что не нравится России при расширении НАТО, они это делают, Альянс проводит маневры у границ РФ и поставляет огромное количество техники через Грецию и по другим направлениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, американцы так не говорят. Американцы делают. Они делают, мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20211226/nato-1765528390.html
сша
греция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e6aaf8f893b00d4c1d9128fc917045c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, греция, дмитрий песков, нато, владимир соловьев (телеведущий), россия
Песков: США не спрашивают, что не нравится России в расширении НАТО
Пресс-секретарь Песков: США не спрашивают, что не нравится России в расширении НАТО