https://ria.ru/20211226/peskov-1765540442.html

Песков: США не спрашивают, что не нравится России в расширении НАТО

Песков: США не спрашивают, что не нравится России в расширении НАТО - РИА Новости, 26.12.2021

Песков: США не спрашивают, что не нравится России в расширении НАТО

США не задают вопросов, что не нравится России при расширении НАТО, они это делают, Альянс проводит маневры у границ РФ и поставляет огромное количество техники РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:33

2021-12-26T14:33

2021-12-26T14:33

в мире

сша

греция

дмитрий песков

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владимир соловьев (телеведущий)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. США не задают вопросов, что не нравится России при расширении НАТО, они это делают, Альянс проводит маневры у границ РФ и поставляет огромное количество техники через Грецию и по другим направлениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, американцы так не говорят. Американцы делают. Они делают, мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211226/nato-1765528390.html

сша

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в мире, сша, греция, дмитрий песков, нато, владимир соловьев (телеведущий), россия