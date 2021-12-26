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МВД планирует начать выдавать электронные паспорта в январе 2023 года
МВД планирует начать выдавать электронные паспорта в январе 2023 года - РИА Новости, 26.12.2021
МВД планирует начать выдавать электронные паспорта в январе 2023 года
Россияне с начала 2023 года смогут получать электронные паспорта, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T10:44
2021-12-26T16:05
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
валентина казакова
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россияне с начала 2023 года смогут получать электронные паспорта, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова."Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года", — сказала она в эфире радио "Милицейская волна", ее цитирует "МВД Медиа".По словам генерал-лейтенанта полиции, сейчас МВД, Минцифры и другие госорганы ведут работу по внедрению документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации. Количество оформляемых пластиковых удостоверений личности будет зависеть от желания граждан, на первоначальном этапе планируется выпустить не менее 100 тысяч, уточнила Казакова."С юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный", — пояснила начальник ГУВМ МВД.В октябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что электронные паспорта до конца 2022 года начнут выдавать в трех регионах страны, в том числе в Москве. По его словам, заменить бумажный документ на смарт-карту можно будет по желанию.В апреле МВД уточнило, что в столице новые удостоверения личности граждане смогут оформить с декабря этого года, а в других субъектах — по мере технической готовности, но не позже июля 2023-го. Как говорили в ведомстве, они будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также электронную подпись, если пожелает владелец. Кроме того, к пластиковым паспортам привяжут мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных случаях россияне смогут воспользоваться вместо основного средства идентификации.
https://ria.ru/20211026/pasport-1756235639.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), валентина казакова
10:44 26.12.2021 (обновлено: 16:05 26.12.2021)
 
МВД планирует начать выдавать электронные паспорта в январе 2023 года

МВД планирует начать выдавать россиянам электронные паспорта в январе 2023 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках паспорт РФ
Сотрудник ПФР держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россияне с начала 2023 года смогут получать электронные паспорта, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
"Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года", — сказала она в эфире радио "Милицейская волна", ее цитирует "МВД Медиа".
По словам генерал-лейтенанта полиции, сейчас МВД, Минцифры и другие госорганы ведут работу по внедрению документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации.
Количество оформляемых пластиковых удостоверений личности будет зависеть от желания граждан, на первоначальном этапе планируется выпустить не менее 100 тысяч, уточнила Казакова.
"С юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный", — пояснила начальник ГУВМ МВД.
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В октябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что электронные паспорта до конца 2022 года начнут выдавать в трех регионах страны, в том числе в Москве. По его словам, заменить бумажный документ на смарт-карту можно будет по желанию.
В апреле МВД уточнило, что в столице новые удостоверения личности граждане смогут оформить с декабря этого года, а в других субъектах — по мере технической готовности, но не позже июля 2023-го. Как говорили в ведомстве, они будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также электронную подпись, если пожелает владелец.
Кроме того, к пластиковым паспортам привяжут мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных случаях россияне смогут воспользоваться вместо основного средства идентификации.
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