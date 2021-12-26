https://ria.ru/20211226/nato-1765549347.html

Пушков рассказал, каким будет заседание Совета Россия — НАТО

Пушков назвал условие для успешных переговоров между Россией и НАТО - РИА Новости, 26.12.2021

Пушков рассказал, каким будет заседание Совета Россия — НАТО

Сенатор Алексей Пушков скептически оценил сообщения о возможном проведении заседания Совета Россия — НАТО 12 января. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:52

2021-12-26T15:52

2021-12-26T15:52

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков скептически оценил сообщения о возможном проведении заседания Совета Россия — НАТО 12 января."Чего ждать? По собственному опыту хорошо знаю, что международные организации, где у Запада сильные позиции, - самое сложное место для достижения договоренностей в условиях острого кризиса", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.По словам Пушков, на позицию США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с Соединенными Штатами. Без этого переговоры с организацией обречены на провал."Так что заседание Совета вряд ли приведет хоть к какому-то продвижению <...> Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается", — подытожил сенатор.Ранее турецкое агентство Анадолу со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщило, что заседание Совета Россия — НАТО запланировано на 12 января. По их словам, такую дату определил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, выступающий по совместительству председателем Совета.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211226/medved-1765538047.html

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политика, сша, москва, алексей пушков, нато, россия