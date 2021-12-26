Пушков рассказал, каким будет заседание Совета Россия — НАТО

Пушков назвал условие для успешных переговоров между Россией и НАТО
Сенатор Пушков: успех переговоров России и НАТО зависит от договоренностей с США
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков скептически оценил сообщения о возможном проведении заседания Совета Россия — НАТО 12 января.
"Чего ждать? По собственному опыту хорошо знаю, что международные организации, где у Запада сильные позиции, - самое сложное место для достижения договоренностей в условиях острого кризиса", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По словам Пушков, на позицию США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с Соединенными Штатами. Без этого переговоры с организацией обречены на провал.
"Так что заседание Совета вряд ли приведет хоть к какому-то продвижению <...> Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается", — подытожил сенатор.
Ранее турецкое агентство Анадолу со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщило, что заседание Совета Россия — НАТО запланировано на 12 января. По их словам, такую дату определил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, выступающий по совместительству председателем Совета.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.