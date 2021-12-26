Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211226/nato-1765549347.html
Пушков рассказал, каким будет заседание Совета Россия — НАТО
Пушков назвал условие для успешных переговоров между Россией и НАТО - РИА Новости, 26.12.2021
Пушков рассказал, каким будет заседание Совета Россия — НАТО
Сенатор Алексей Пушков скептически оценил сообщения о возможном проведении заседания Совета Россия — НАТО 12 января. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:52
2021-12-26T15:52
политика
сша
москва
алексей пушков
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков скептически оценил сообщения о возможном проведении заседания Совета Россия — НАТО 12 января."Чего ждать? По собственному опыту хорошо знаю, что международные организации, где у Запада сильные позиции, - самое сложное место для достижения договоренностей в условиях острого кризиса", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.По словам Пушков, на позицию США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с Соединенными Штатами. Без этого переговоры с организацией обречены на провал."Так что заседание Совета вряд ли приведет хоть к какому-то продвижению &lt;...&gt; Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается", — подытожил сенатор.Ранее турецкое агентство Анадолу со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщило, что заседание Совета Россия — НАТО запланировано на 12 января. По их словам, такую дату определил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, выступающий по совместительству председателем Совета.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20211226/medved-1765538047.html
https://ria.ru/20211226/konflikt-1765509008.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_567d43b36aebb745def9187f438496b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, москва, алексей пушков, нато, россия
15:52 26.12.2021
 
Пушков назвал условие для успешных переговоров между Россией и НАТО

Сенатор Пушков: успех переговоров России и НАТО зависит от договоренностей с США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков скептически оценил сообщения о возможном проведении заседания Совета Россия — НАТО 12 января.
"Чего ждать? По собственному опыту хорошо знаю, что международные организации, где у Запада сильные позиции, - самое сложное место для достижения договоренностей в условиях острого кризиса", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По словам Пушков, на позицию США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с Соединенными Штатами. Без этого переговоры с организацией обречены на провал.
"Так что заседание Совета вряд ли приведет хоть к какому-то продвижению <...> Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается", — подытожил сенатор.
Рисунок с изображением флага России - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
14:01
В Чехии поддержали слова Путина о неприемлемости продвижения НАТО на восток
Ранее турецкое агентство Анадолу со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщило, что заседание Совета Россия — НАТО запланировано на 12 января. По их словам, такую дату определил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, выступающий по совместительству председателем Совета.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
00:41
В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО третьей мировой
 
ПолитикаСШАМоскваАлексей ПушковНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в России
01:07СМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлиц
00:52Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
00:38Захарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к России
00:25Названы регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеров
23:53Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве
23:34Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве
23:29В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"
23:00СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве
22:49У берегов Крита произошло землетрясение
22:46Опубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой" 0:20
22:19Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона
22:12На Украине рассказали, как Шойгу "троллит" США
22:10ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении
22:08В США заявили о первом признаке начала третьей мировой войны
21:52Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку
21:50Умер легендарный актер дубляжа Андрей Ярославцев
21:48СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области
21:16Сокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным
21:12В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе 0:20
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в РоссииСМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлицПутин поздравил спасателей с профессиональным праздникомЗахарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к РоссииНазваны регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеровГидрометцентр продлил желтый уровень опасности в МосквеПолицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в МосквеВ США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в МосквеУ берегов Крита произошло землетрясениеОпубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой"Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склонаНа Украине рассказали, как Шойгу "троллит" СШАПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступленииВ США заявили о первом признаке начала третьей мировой войныВо время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил дракуУмер легендарный актер дубляжа Андрей ЯрославцевСК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской областиСокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе