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В Кремле назвали расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России
В Кремле назвали расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России - РИА Новости, 26.12.2021
В Кремле назвали расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию вопросом жизни и смерти для России. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:37
2021-12-26T14:37
2021-12-26T19:23
политика
грузия
молдавия
дмитрий песков
нато
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию вопросом жизни и смерти для России."И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка в другие страны, которые были на территории Советского Союза", — сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Молдавию и Грузию", — заметил ведущий."Конечно, это уже вопрос, ну фактически, жизни и смерти для нас", — заявил Песков.
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политика, грузия, молдавия, дмитрий песков, нато, россия
14:37 26.12.2021 (обновлено: 19:23 26.12.2021)
В Кремле назвали расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России
Песков: расширение НАТО на Украину и в Грузию стало вопросом жизни и смерти для России