https://ria.ru/20211226/nato-1765541099.html

В Кремле назвали расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России

В Кремле назвали расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России - РИА Новости, 26.12.2021

В Кремле назвали расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию вопросом жизни и смерти для России. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:37

2021-12-26T14:37

2021-12-26T19:23

политика

грузия

молдавия

дмитрий песков

нато

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию вопросом жизни и смерти для России."И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка в другие страны, которые были на территории Советского Союза", — сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Молдавию и Грузию", — заметил ведущий."Конечно, это уже вопрос, ну фактически, жизни и смерти для нас", — заявил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20211226/otvet-rossii-1765531230.html

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политика, грузия, молдавия, дмитрий песков, нато, россия