https://ria.ru/20211226/nato-1765539985.html
Песков рассказал, каким способом НАТО проникает на Украину
Песков рассказал, каким способом НАТО проникает на Украину - РИА Новости, 26.12.2021
Песков рассказал, каким способом НАТО проникает на Украину
На Украине уже несколько тысяч военных инструкторов НАТО, Альянс постепенно проникает на Украину, и потом фактически останется только формализация этого... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:30
2021-12-26T14:30
2021-12-26T14:47
в мире
украина
нато
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. На Украине уже несколько тысяч военных инструкторов НАТО, Альянс постепенно проникает на Украину, и потом фактически останется только формализация этого процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эта техника начинает проникать на территорию Украины, туда начинают заезжать военные инструкторы, коих там уже несколько тысяч. Постепенно НАТО проникает на территорию Украины и потом фактически останется только формализация этого процесса", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20211224/nato-1765271554.html
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в мире, украина, нато, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий)
14:30 26.12.2021 (обновлено: 14:47 26.12.2021)
Песков рассказал, каким способом НАТО проникает на Украину
Пресс-секретарь президента Песков: на Украине несколько тысяч военных инструкторов НАТО