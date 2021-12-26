https://ria.ru/20211226/nato-1765539985.html

Песков рассказал, каким способом НАТО проникает на Украину

Песков рассказал, каким способом НАТО проникает на Украину - РИА Новости, 26.12.2021

Песков рассказал, каким способом НАТО проникает на Украину

На Украине уже несколько тысяч военных инструкторов НАТО, Альянс постепенно проникает на Украину, и потом фактически останется только формализация этого... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:30

2021-12-26T14:30

2021-12-26T14:47

в мире

украина

нато

дмитрий песков

владимир соловьев (телеведущий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. На Украине уже несколько тысяч военных инструкторов НАТО, Альянс постепенно проникает на Украину, и потом фактически останется только формализация этого процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эта техника начинает проникать на территорию Украины, туда начинают заезжать военные инструкторы, коих там уже несколько тысяч. Постепенно НАТО проникает на территорию Украины и потом фактически останется только формализация этого процесса", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211224/nato-1765271554.html

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в мире, украина, нато, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий)