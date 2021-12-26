https://ria.ru/20211226/nato-1765529958.html
В СФ прокомментировали предложение НАТО провести консультации с Россией
В СФ прокомментировали предложение НАТО провести консультации с Россией - РИА Новости, 26.12.2021
В СФ прокомментировали предложение НАТО провести консультации с Россией
Намерение НАТО провести консультации с Россией в середине января – это хороший сигнал, речь может идти о предложенных Москвой гарантиях безопасности, считает... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T11:58
2021-12-26T11:58
2021-12-26T12:19
в мире
нато
совет федерации рф
сергей цеков
россия
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Намерение НАТО провести консультации с Россией в середине января – это хороший сигнал, речь может идти о предложенных Москвой гарантиях безопасности, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует организовать заседание Совета Россия–НАТО 12 января 2022 года, сообщило агентство dpa со ссылкой на неназванного представителя североатлантического альянса.Он полагает, что в ходе переговоров речь может идти о предложенных Москвой гарантиях безопасности. "Это важно для всех, вопросы обеспечения безопасности не только для России, но и прежде всего для НАТО, для Европы", - отметил Цеков.Поэтому, считает политик, Запад не намерен откладывать консультации с Россией.
https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html
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в мире, нато, совет федерации рф, сергей цеков, россия
11:58 26.12.2021 (обновлено: 12:19 26.12.2021)
В СФ прокомментировали предложение НАТО провести консультации с Россией
Сенатор Цеков назвал предложение НАТО провести консультации с Россией хорошим сигналом