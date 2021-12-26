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Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку
Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку - РИА Новости, 26.12.2021
Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку
Следственные органы расследуют инцидент в Калуге после концерта группы "Кипелов", когда нетрезвый поклонник пытался прорваться к артистам и устроил драку,... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T21:52
2021-12-26T21:52
2021-12-26T21:52
культура
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Следственные органы расследуют инцидент в Калуге после концерта группы "Кипелов", когда нетрезвый поклонник пытался прорваться к артистам и устроил драку, сообщает УМВД по региону.На странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной концерту группы "Кипелов", концертное агентство "Звездный дождь" сообщило, что после концерта 23 декабря один из зрителей проник в зону гримерных комнат и "предпринимал попытки увидеть артистов". По словам организаторов, гражданин проявлял "словесную агрессию с содержанием ненормативной лексики", от мужчины исходил сильный запах алкоголя, он не хотел уходить и устроил драку. По данным концертного агентства, в ходе драки технического работника ударили по лицу, а помощник получил рваную рану ладони, музыкальный коллектив группы "Кипелов" и сотрудники концертного агентства не пострадали.УМВД по региону информирует, что получило вызов 23 декабря около 23.00 мск."Со слов присутствующих, гражданин захотел проникнуть в служебное помещение дворца культуры, однако так как в этом ему было отказано, начался конфликт, в ходе которого он причинил телесные повреждения другому гражданину", - говорится в сообщении.На место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые установили и опросили участников конфликта."Материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены по подследственности в следственные органы", - информирует полиция.
https://ria.ru/20211210/strelba-1763114986.html
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происшествия, калуга, россия
Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку
МВД расследует конфликт после концерта группы "Кипелов" в Калуге
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости.
Следственные органы расследуют инцидент в Калуге
после концерта группы "Кипелов", когда нетрезвый поклонник пытался прорваться к артистам и устроил драку, сообщает УМВД по региону.
На странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной концерту группы "Кипелов", концертное агентство "Звездный дождь" сообщило, что после концерта 23 декабря один из зрителей проник в зону гримерных комнат и "предпринимал попытки увидеть артистов". По словам организаторов, гражданин проявлял "словесную агрессию с содержанием ненормативной лексики", от мужчины исходил сильный запах алкоголя, он не хотел уходить и устроил драку. По данным концертного агентства, в ходе драки технического работника ударили по лицу, а помощник получил рваную рану ладони, музыкальный коллектив группы "Кипелов" и сотрудники концертного агентства не пострадали.
УМВД по региону информирует, что получило вызов 23 декабря около 23.00 мск.
"Со слов присутствующих, гражданин захотел проникнуть в служебное помещение дворца культуры, однако так как в этом ему было отказано, начался конфликт, в ходе которого он причинил телесные повреждения другому гражданину", - говорится в сообщении.
На место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые установили и опросили участников конфликта.
"Материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены по подследственности в следственные органы", - информирует полиция.