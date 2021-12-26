https://ria.ru/20211226/mvd-1765571006.html

Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку

Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку - РИА Новости, 26.12.2021

Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку

Следственные органы расследуют инцидент в Калуге после концерта группы "Кипелов", когда нетрезвый поклонник пытался прорваться к артистам и устроил драку,... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T21:52

2021-12-26T21:52

2021-12-26T21:52

культура

происшествия

калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Следственные органы расследуют инцидент в Калуге после концерта группы "Кипелов", когда нетрезвый поклонник пытался прорваться к артистам и устроил драку, сообщает УМВД по региону.На странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной концерту группы "Кипелов", концертное агентство "Звездный дождь" сообщило, что после концерта 23 декабря один из зрителей проник в зону гримерных комнат и "предпринимал попытки увидеть артистов". По словам организаторов, гражданин проявлял "словесную агрессию с содержанием ненормативной лексики", от мужчины исходил сильный запах алкоголя, он не хотел уходить и устроил драку. По данным концертного агентства, в ходе драки технического работника ударили по лицу, а помощник получил рваную рану ладони, музыкальный коллектив группы "Кипелов" и сотрудники концертного агентства не пострадали.УМВД по региону информирует, что получило вызов 23 декабря около 23.00 мск."Со слов присутствующих, гражданин захотел проникнуть в служебное помещение дворца культуры, однако так как в этом ему было отказано, начался конфликт, в ходе которого он причинил телесные повреждения другому гражданину", - говорится в сообщении.На место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые установили и опросили участников конфликта."Материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены по подследственности в следственные органы", - информирует полиция.

https://ria.ru/20211210/strelba-1763114986.html

https://ria.ru/20211217/draka-1764294962.html

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происшествия, калуга, россия