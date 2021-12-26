Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211226/mvd-1765571006.html
Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку
Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку - РИА Новости, 26.12.2021
Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку
Следственные органы расследуют инцидент в Калуге после концерта группы "Кипелов", когда нетрезвый поклонник пытался прорваться к артистам и устроил драку,... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T21:52
2021-12-26T21:52
культура
происшествия
калуга
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Следственные органы расследуют инцидент в Калуге после концерта группы "Кипелов", когда нетрезвый поклонник пытался прорваться к артистам и устроил драку, сообщает УМВД по региону.На странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной концерту группы "Кипелов", концертное агентство "Звездный дождь" сообщило, что после концерта 23 декабря один из зрителей проник в зону гримерных комнат и "предпринимал попытки увидеть артистов". По словам организаторов, гражданин проявлял "словесную агрессию с содержанием ненормативной лексики", от мужчины исходил сильный запах алкоголя, он не хотел уходить и устроил драку. По данным концертного агентства, в ходе драки технического работника ударили по лицу, а помощник получил рваную рану ладони, музыкальный коллектив группы "Кипелов" и сотрудники концертного агентства не пострадали.УМВД по региону информирует, что получило вызов 23 декабря около 23.00 мск."Со слов присутствующих, гражданин захотел проникнуть в служебное помещение дворца культуры, однако так как в этом ему было отказано, начался конфликт, в ходе которого он причинил телесные повреждения другому гражданину", - говорится в сообщении.На место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые установили и опросили участников конфликта."Материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены по подследственности в следственные органы", - информирует полиция.
https://ria.ru/20211210/strelba-1763114986.html
https://ria.ru/20211217/draka-1764294962.html
калуга
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e8431218f8b92b349c7f700112ac2c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калуга, россия
21:52 26.12.2021
 
Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку

МВД расследует конфликт после концерта группы "Кипелов" в Калуге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Следственные органы расследуют инцидент в Калуге после концерта группы "Кипелов", когда нетрезвый поклонник пытался прорваться к артистам и устроил драку, сообщает УМВД по региону.
На странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной концерту группы "Кипелов", концертное агентство "Звездный дождь" сообщило, что после концерта 23 декабря один из зрителей проник в зону гримерных комнат и "предпринимал попытки увидеть артистов". По словам организаторов, гражданин проявлял "словесную агрессию с содержанием ненормативной лексики", от мужчины исходил сильный запах алкоголя, он не хотел уходить и устроил драку. По данным концертного агентства, в ходе драки технического работника ударили по лицу, а помощник получил рваную рану ладони, музыкальный коллектив группы "Кипелов" и сотрудники концертного агентства не пострадали.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 13:40
Пьяный житель Калуги открыл стрельбу в квартире и вышел с ружьем на улицу
УМВД по региону информирует, что получило вызов 23 декабря около 23.00 мск.
"Со слов присутствующих, гражданин захотел проникнуть в служебное помещение дворца культуры, однако так как в этом ему было отказано, начался конфликт, в ходе которого он причинил телесные повреждения другому гражданину", - говорится в сообщении.
На место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые установили и опросили участников конфликта.
"Материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены по подследственности в следственные органы", - информирует полиция.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 17:50
СК завел дело после драки под Калугой, во время которой ранили подростка
 
КультураПроисшествияКалугаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в России
01:07СМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлиц
00:52Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
00:38Захарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к России
00:25Названы регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеров
23:53Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве
23:34Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве
23:29В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"
23:00СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве
22:49У берегов Крита произошло землетрясение
22:46Опубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой" 0:20
22:19Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона
22:12На Украине рассказали, как Шойгу "троллит" США
22:10ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении
22:08В США заявили о первом признаке начала третьей мировой войны
21:52Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку
21:50Умер легендарный актер дубляжа Андрей Ярославцев
21:48СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области
21:16Сокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным
21:12В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе 0:20
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в РоссииСМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлицПутин поздравил спасателей с профессиональным праздникомЗахарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к РоссииНазваны регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеровГидрометцентр продлил желтый уровень опасности в МосквеПолицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в МосквеВ США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в МосквеУ берегов Крита произошло землетрясениеОпубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой"Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склонаНа Украине рассказали, как Шойгу "троллит" СШАПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступленииВ США заявили о первом признаке начала третьей мировой войныВо время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил дракуУмер легендарный актер дубляжа Андрей ЯрославцевСК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской областиСокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе