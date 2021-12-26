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В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе
В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе - РИА Новости, 26.12.2021
В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе
Московская полиция ищет неизвестного мужчину, который угрожал охране торгового центра предметом, похожим на гранату, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T21:12
2021-12-26T21:12
2021-12-26T22:57
происшествия
ленинградское шоссе (москва)
россия
тц "метрополис"
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Московская полиция ищет неизвестного мужчину, который угрожал охране торгового центра предметом, похожим на гранату, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД."В торговом павильоне ТЦ, расположенном на Ленинградском шоссе, сотрудниками охранной организации был задержан гражданин, который пытался похитить товар. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся", — говорится в сообщении.В результате инцидента никто не пострадал.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, ЧП произошло в торговом центре "Метрополис", а злоумышленник убежал на ближайшую станцию метро "Войковская".
ленинградское шоссе (москва)
россия
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РИА Новости
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Кадры эвакуации людей из ТЦ "Метрополис"
Один из посетителей ТЦ "Метрополис" украл духи в магазине косметики. Охранник заметил вора, и попытался задержать. После этого началась паника и эвакуация.
2021-12-26T21:12
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Момент побега мужчины от охранников в ТЦ "Метрополис"
Как всё началось: охранник магазина «Золотое яблоко», после задержания вора, отвёл его в подсобное помещение
Там ему предложили заплатить за товар, либо вызвать полицию. Мирно решать вопрос покупатель не согласился и достал гранату.
2021-12-26T21:12
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, ленинградское шоссе (москва), россия, видео, тц "метрополис"
21:12 26.12.2021 (обновлено: 22:57 26.12.2021)
В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе
Неизвестный угрожал гранатой охране ТЦ "Метрополис" на севере Москвы