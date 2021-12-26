https://ria.ru/20211226/mvd-1765527515.html

В МВД РФ рассказали подробности о режиме "контролируемого пребывания"

В МВД РФ рассказали подробности о режиме "контролируемого пребывания" - РИА Новости, 26.12.2021

В МВД РФ рассказали подробности о режиме "контролируемого пребывания"

Иностранцы в России под режимом "контролируемого пребывания" будут иметь ограничения на изменение места жительства, а также будут обязаны посещать специальный... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T11:36

2021-12-26T11:36

2021-12-26T11:36

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

валентина казакова

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Иностранцы в России под режимом "контролируемого пребывания" будут иметь ограничения на изменение места жительства, а также будут обязаны посещать специальный орган, установивший ограничения, рассказала начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова.О данном режиме Казакова упомянула, рассказывая о разрабатываемом МВД РФ законом в сфере миграции. По ее словам, он предусматривает новый механизм контроля пребывания иностранцев в России: административный надзор. В его рамках будет введен специальный правоохранительный режим "контролируемое пребывание"."На контролируемых лиц будут накладываться ограничения на право изменения места пребывания без согласования с контролирующим органом, обязанности периодической явки в орган, установивший режим контролируемого пребывания, или подтверждения о своем нахождении иным способом, в том числе в электронном виде", - сказала Казакова в эфире радио "Милицейская волна", ее цитирует МВД Медиа.Кроме того, добавила она, вместо двух самостоятельных процедур удаления иностранцев из РФ (административного выдворения и депортации, которые существуют сегодня) введут одну процедуру - "высылку". Институт "нежелательности пребывания" будут применять к иностранцам, находящимся за пределами России или местонахождение которых неизвестно.

https://ria.ru/20211226/pasport-1765523737.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), валентина казакова, россия