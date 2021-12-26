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В Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"
В Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента" - РИА Новости, 26.12.2021
В Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"
Уголовное дело о "покушении на уничтожение чужого имущества путем поджога" возбудили после пожара в субботу томском гипермаркете "Лента", сообщается на сайте... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T09:03
2021-12-26T09:03
2021-12-26T09:04
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уголовное дело о "покушении на уничтожение чужого имущества путем поджога" возбудили после пожара в субботу томском гипермаркете "Лента", сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее сообщалось, что в субботу в "Ленте" на улице Пушкина в Томске в отделе пиротехники произошел пожар на площади 2 квадратных метра. В общей сложности из здания эвакуировались около 650 человек. В соцсетях распространялись видео со взрывами фейерверков внутри магазина.По данным на сайте, прибывшими на место полицейскими отрабатывались различные версии возгорания, в том числе поджог. Были опрошены очевидцы, изучены записи камер видеонаблюдения. В результате удалось установить личность неизвестного, совершившего поджог, а также автомобиль, на котором он передвигается. Подозреваемого задержали на одной из улиц областного центра. Им оказался местный житель, 1994 года рождения.По предварительным данным, мужчина, находясь в гипермаркете, взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам - ред.). В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и он задержан", - говорится в сообщении.Добавляется, что работа по установлению всех обстоятельств преступления продолжается.Это второй за неделю пожар в Томске в гипермаркете "Лента". Первый произошел в гипермаркете по улице Елизаровых днем 21 декабря. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.По данным УМВД, причиной пожара стал поджог, а виновником оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Ранее судимый мужчина совершил поджог "на почве личных неприязненных отношений" с менеджерами магазина, отметили в полиции. Он арестован.
https://radiosputnik.ria.ru/20211225/podzhog-1765485435.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
09:03 26.12.2021 (обновлено: 09:04 26.12.2021)
В Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"
Уголовное дело возбудили после пожара во втором томском гипермаркете "Лента"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Уголовное дело о "покушении на уничтожение чужого имущества путем поджога" возбудили после пожара в субботу томском гипермаркете "Лента", сообщается на сайте МВД Медиа
.
Ранее сообщалось, что в субботу в "Ленте" на улице Пушкина в Томске
в отделе пиротехники произошел пожар на площади 2 квадратных метра. В общей сложности из здания эвакуировались около 650 человек. В соцсетях распространялись видео со взрывами фейерверков внутри магазина.
По данным на сайте, прибывшими на место полицейскими отрабатывались различные версии возгорания, в том числе поджог. Были опрошены очевидцы, изучены записи камер видеонаблюдения. В результате удалось установить личность неизвестного, совершившего поджог, а также автомобиль, на котором он передвигается. Подозреваемого задержали на одной из улиц областного центра. Им оказался местный житель, 1994 года рождения.
По предварительным данным, мужчина, находясь в гипермаркете, взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам - ред.). В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и он задержан", - говорится в сообщении.
Добавляется, что работа по установлению всех обстоятельств преступления продолжается.
Это второй за неделю пожар в Томске в гипермаркете "Лента". Первый произошел в гипермаркете по улице Елизаровых днем 21 декабря. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.
По данным УМВД, причиной пожара стал поджог, а виновником оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Ранее судимый мужчина совершил поджог "на почве личных неприязненных отношений" с менеджерами магазина, отметили в полиции. Он арестован.