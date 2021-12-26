https://ria.ru/20211226/most-1765519589.html

Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов

Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов - РИА Новости, 26.12.2021

Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов

Деформационные швы Рудневского моста во Владивостоке разошлись из-за аномальных морозов, на сооружении появилась трещина шириной во всю проезжую часть, сообщили РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T09:37

2021-12-26T09:37

2021-12-26T09:37

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Деформационные швы Рудневского моста во Владивостоке разошлись из-за аномальных морозов, на сооружении появилась трещина шириной во всю проезжую часть, сообщили журналистам в мэрии.Движение пока открыто, но окончательный план действий будет известен позже - после того, как свое экспертное заключение дадут специалисты-мостостроители.Путепровод через Снеговую Падь (Рудневский мост) – железобетонный мост общей длиной 504 метра с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами по 1,6 метра. Мост спроектирован институтом "Гипрокоммундортранс" МКХ РСФСР, строительство завершилось в 1975 году. После строительства мост не использовали из-за отсутствия средств на устранение строительных недоделок и просчетов проектировщиков. Движение по мосту открыли для легкового транспорта. В 2012 году провели аварийный ремонт моста. Периодически водители сообщают о трещинах на мосту. В 2018 году на проезжей части проседал грунт, тогда власти Владивостока информировали, что рядом с путепроводом планируется построить новый мост.

https://ria.ru/20200724/1574891746.html

владивосток

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происшествия, владивосток