Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов
Трещина на всю проезжую часть появилась на Рудневском мосту во Владивостоке из-за морозов
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Деформационные швы Рудневского моста во Владивостоке разошлись из-за аномальных морозов, на сооружении появилась трещина шириной во всю проезжую часть, сообщили журналистам в мэрии.
"Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства работают в эти минуты на Рудневском мосту Владивостока. Там с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть. По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись", - сообщили в мэрии.
Движение пока открыто, но окончательный план действий будет известен позже - после того, как свое экспертное заключение дадут специалисты-мостостроители.
Путепровод через Снеговую Падь (Рудневский мост) – железобетонный мост общей длиной 504 метра с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами по 1,6 метра. Мост спроектирован институтом "Гипрокоммундортранс" МКХ РСФСР, строительство завершилось в 1975 году. После строительства мост не использовали из-за отсутствия средств на устранение строительных недоделок и просчетов проектировщиков. Движение по мосту открыли для легкового транспорта. В 2012 году провели аварийный ремонт моста. Периодически водители сообщают о трещинах на мосту. В 2018 году на проезжей части проседал грунт, тогда власти Владивостока информировали, что рядом с путепроводом планируется построить новый мост.
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