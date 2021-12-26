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Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов
Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов - РИА Новости, 26.12.2021
Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов
Деформационные швы Рудневского моста во Владивостоке разошлись из-за аномальных морозов, на сооружении появилась трещина шириной во всю проезжую часть, сообщили РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T09:37
2021-12-26T09:37
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Деформационные швы Рудневского моста во Владивостоке разошлись из-за аномальных морозов, на сооружении появилась трещина шириной во всю проезжую часть, сообщили журналистам в мэрии.Движение пока открыто, но окончательный план действий будет известен позже - после того, как свое экспертное заключение дадут специалисты-мостостроители.Путепровод через Снеговую Падь (Рудневский мост) – железобетонный мост общей длиной 504 метра с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами по 1,6 метра. Мост спроектирован институтом "Гипрокоммундортранс" МКХ РСФСР, строительство завершилось в 1975 году. После строительства мост не использовали из-за отсутствия средств на устранение строительных недоделок и просчетов проектировщиков. Движение по мосту открыли для легкового транспорта. В 2012 году провели аварийный ремонт моста. Периодически водители сообщают о трещинах на мосту. В 2018 году на проезжей части проседал грунт, тогда власти Владивостока информировали, что рядом с путепроводом планируется построить новый мост.
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происшествия, владивосток
09:37 26.12.2021
 
Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов

Трещина на всю проезжую часть появилась на Рудневском мосту во Владивостоке из-за морозов

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Деформационные швы Рудневского моста во Владивостоке разошлись из-за аномальных морозов, на сооружении появилась трещина шириной во всю проезжую часть, сообщили журналистам в мэрии.
"Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства работают в эти минуты на Рудневском мосту Владивостока. Там с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть. По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись", - сообщили в мэрии.
Движение пока открыто, но окончательный план действий будет известен позже - после того, как свое экспертное заключение дадут специалисты-мостостроители.
Путепровод через Снеговую Падь (Рудневский мост) – железобетонный мост общей длиной 504 метра с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами по 1,6 метра. Мост спроектирован институтом "Гипрокоммундортранс" МКХ РСФСР, строительство завершилось в 1975 году. После строительства мост не использовали из-за отсутствия средств на устранение строительных недоделок и просчетов проектировщиков. Движение по мосту открыли для легкового транспорта. В 2012 году провели аварийный ремонт моста. Периодически водители сообщают о трещинах на мосту. В 2018 году на проезжей части проседал грунт, тогда власти Владивостока информировали, что рядом с путепроводом планируется построить новый мост.
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