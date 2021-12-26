Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211226/moroz-1765547321.html
Жителям Центральной России пообещали возвращение морозов
Жителям Центральной России пообещали возвращение морозов - РИА Новости, 26.12.2021
Жителям Центральной России пообещали возвращение морозов
В Центральной России вновь ударят морозы, пик похолодания ожидает москвичей в ночь на среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:28
2021-12-26T16:08
общество
москва
центр "фобос"
россия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593790549_0:394:2940:2048_1920x0_80_0_0_9995ab6b189126fe88c10c006695088c.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Центральной России вновь ударят морозы, пик похолодания ожидает москвичей в ночь на среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения", — пояснил он.Так, в ночь на понедельник в Москве температура понизится до минус 13-15 градусов, в Подмосковье — до минус 12-17, а в дневные часы будет не выше минус семи-девяти, по области — от минус шести до 11."Во вторник инициативу станет перехватывать антициклон, благодаря чему постепенно распогодится", — рассказал синоптик.Ночь на среду при малооблачной погоде окажется самой морозной на предстоящей неделе: похолодает до минус 15-20 градусов, местами по области — до минус 20-25. Днем же будет от минус восьми до минус 13, что на пять-семь градусов ниже нормы, указал Тишковец.
https://ria.ru/20211226/pogoda-1765548411.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593790549_325:202:2786:2048_1920x0_80_0_0_a25e53807570c0f0f97cc6c75dbe912a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, центр "фобос", россия, погода
15:28 26.12.2021 (обновлено: 16:08 26.12.2021)
 
Жителям Центральной России пообещали возвращение морозов

Синоптик Тишковец: в центре России вновь ударят морозы, в Москве в среду будет до минус 20

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМорозы в Красноярском крае
Морозы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Центральной России вновь ударят морозы, пик похолодания ожидает москвичей в ночь на среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения", — пояснил он.
Так, в ночь на понедельник в Москве температура понизится до минус 13-15 градусов, в Подмосковье — до минус 12-17, а в дневные часы будет не выше минус семи-девяти, по области — от минус шести до 11.
"Во вторник инициативу станет перехватывать антициклон, благодаря чему постепенно распогодится", — рассказал синоптик.
Ночь на среду при малооблачной погоде окажется самой морозной на предстоящей неделе: похолодает до минус 15-20 градусов, местами по области — до минус 20-25. Днем же будет от минус восьми до минус 13, что на пять-семь градусов ниже нормы, указал Тишковец.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
15:36Новый год — 2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"РоссияПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в России
01:07СМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлиц
00:52Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
00:38Захарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к России
00:25Названы регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеров
23:53Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве
23:34Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве
23:29В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"
23:00СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве
22:49У берегов Крита произошло землетрясение
22:46Опубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой" 0:20
22:19Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона
22:12На Украине рассказали, как Шойгу "троллит" США
22:10ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении
22:08В США заявили о первом признаке начала третьей мировой войны
21:52Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку
21:50Умер легендарный актер дубляжа Андрей Ярославцев
21:48СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области
21:16Сокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным
21:12В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе 0:20
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в РоссииСМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлицПутин поздравил спасателей с профессиональным праздникомЗахарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к РоссииНазваны регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеровГидрометцентр продлил желтый уровень опасности в МосквеПолицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в МосквеВ США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в МосквеУ берегов Крита произошло землетрясениеОпубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой"Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склонаНа Украине рассказали, как Шойгу "троллит" СШАПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступленииВ США заявили о первом признаке начала третьей мировой войныВо время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил дракуУмер легендарный актер дубляжа Андрей ЯрославцевСК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской областиСокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе