https://ria.ru/20211226/moroz-1765547321.html

Жителям Центральной России пообещали возвращение морозов

Жителям Центральной России пообещали возвращение морозов - РИА Новости, 26.12.2021

Жителям Центральной России пообещали возвращение морозов

В Центральной России вновь ударят морозы, пик похолодания ожидает москвичей в ночь на среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:28

2021-12-26T15:28

2021-12-26T16:08

общество

москва

центр "фобос"

россия

погода

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Центральной России вновь ударят морозы, пик похолодания ожидает москвичей в ночь на среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения", — пояснил он.Так, в ночь на понедельник в Москве температура понизится до минус 13-15 градусов, в Подмосковье — до минус 12-17, а в дневные часы будет не выше минус семи-девяти, по области — от минус шести до 11."Во вторник инициативу станет перехватывать антициклон, благодаря чему постепенно распогодится", — рассказал синоптик.Ночь на среду при малооблачной погоде окажется самой морозной на предстоящей неделе: похолодает до минус 15-20 градусов, местами по области — до минус 20-25. Днем же будет от минус восьми до минус 13, что на пять-семь градусов ниже нормы, указал Тишковец.

https://ria.ru/20211226/pogoda-1765548411.html

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общество, москва, центр "фобос", россия, погода