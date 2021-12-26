https://ria.ru/20211226/migranty-1765552978.html
У берегов Ливии нашли тела 27 мигрантов
У берегов Ливии нашли тела 27 мигрантов - РИА Новости, 26.12.2021
У берегов Ливии нашли тела 27 мигрантов
Сотрудники ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии, трех человек удалось спасти, следует из заявления отделения... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T16:31
2021-12-26T16:31
2021-12-26T16:31
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии, трех человек удалось спасти, следует из заявления отделения организации в Хомсе.Согласно заявлению, спасенным мигрантам оказана медицинская помощь. Продолжается поиск возможных выживших в море.Ранее Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что более 1,3 тысячи мигрантов и беженцев погибли в первой половине 2021 года, пытаясь добраться до Европы по морю.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. При этом страна превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Европу.
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в мире, европа, хомс (город), ливия, муаммар каддафи, красный полумесяц, facebook
У берегов Ливии нашли тела 27 мигрантов
Сотрудники Красного Полумесяца обнаружили тела 27 мигрантов у берегов Ливии