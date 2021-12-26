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У берегов Ливии нашли тела 27 мигрантов
У берегов Ливии нашли тела 27 мигрантов - РИА Новости, 26.12.2021
У берегов Ливии нашли тела 27 мигрантов
Сотрудники ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии, трех человек удалось спасти, следует из заявления отделения... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T16:31
2021-12-26T16:31
в мире
европа
хомс (город)
ливия
муаммар каддафи
красный полумесяц
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии, трех человек удалось спасти, следует из заявления отделения организации в Хомсе.Согласно заявлению, спасенным мигрантам оказана медицинская помощь. Продолжается поиск возможных выживших в море.Ранее Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что более 1,3 тысячи мигрантов и беженцев погибли в первой половине 2021 года, пытаясь добраться до Европы по морю.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. При этом страна превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Европу.
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в мире, европа, хомс (город), ливия, муаммар каддафи, красный полумесяц, facebook
16:31 26.12.2021
 
У берегов Ливии нашли тела 27 мигрантов

Сотрудники Красного Полумесяца обнаружили тела 27 мигрантов у берегов Ливии

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии, трех человек удалось спасти, следует из заявления отделения организации в Хомсе.
"В субботу вечером группа... из ливийского Красного Полумесяца извлекла и упаковала 17 тел, в том числе младенца, на берегу в районе эль-Алус... Кроме того, группа в сотрудничестве с береговой охраной в другом районе берега... извлекла и упаковала 10 тел, в том числе двух женщин. Трое мигрантов были спасены", - говорится в заявлении в Facebook.
Согласно заявлению, спасенным мигрантам оказана медицинская помощь. Продолжается поиск возможных выживших в море.
Ранее Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что более 1,3 тысячи мигрантов и беженцев погибли в первой половине 2021 года, пытаясь добраться до Европы по морю.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. При этом страна превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Европу.
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В миреЕвропаХомс (город)ЛивияМуаммар КаддафиКрасный полумесяцFacebook
 
 
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