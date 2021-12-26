https://ria.ru/20211226/metropolis-1765575019.html

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве - РИА Новости, 26.12.2021

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве

Полицейские задержали мужчину, который угрожал охране торгового центра в Москве предметом, похожим на гранату, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T23:34

2021-12-26T23:34

2021-12-26T23:58

происшествия

москва

ленинградское шоссе (москва)

тц "метрополис"

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который угрожал охране торгового центра в Москве предметом, похожим на гранату, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД."Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан", — говорится в сообщении.Силовые структуры устанавливают детали инцидента.Ранее в воскресенье мужчина в ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе попытался украсть товар, но когда его задержала охрана, он достал напоминающий гранату предмет и скрылся.Судя по опубликованным в соцсетях видео, это вызвало переполох в торговом центре.

https://ria.ru/20211226/video-1765573457.html

москва

ленинградское шоссе (москва)

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происшествия, москва, ленинградское шоссе (москва), тц "метрополис"