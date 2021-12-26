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Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве
Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве - РИА Новости, 26.12.2021
Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве
Полицейские задержали мужчину, который угрожал охране торгового центра в Москве предметом, похожим на гранату, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T23:34
2021-12-26T23:34
2021-12-26T23:58
происшествия
москва
ленинградское шоссе (москва)
тц "метрополис"
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который угрожал охране торгового центра в Москве предметом, похожим на гранату, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД."Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан", — говорится в сообщении.Силовые структуры устанавливают детали инцидента.Ранее в воскресенье мужчина в ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе попытался украсть товар, но когда его задержала охрана, он достал напоминающий гранату предмет и скрылся.Судя по опубликованным в соцсетях видео, это вызвало переполох в торговом центре.
https://ria.ru/20211226/video-1765573457.html
москва
ленинградское шоссе (москва)
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происшествия, москва, ленинградское шоссе (москва), тц "метрополис"
23:34 26.12.2021 (обновлено: 23:58 26.12.2021)
Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве
Полицейские задержали мужчину, угрожавшего гранатой в ТЦ "Метрополис"