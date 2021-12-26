https://ria.ru/20211226/medved-1765538047.html

"А вам есть куда бежать?" В Чехии заступились за русского медведя

В Чехии поддержали слова Путина о неприемлемости продвижения НАТО на восток - РИА Новости, 26.12.2021

"А вам есть куда бежать?" В Чехии заступились за русского медведя

Западные страны испробовали все возможные способы унизить Россию, поэтому сейчас идут на невиданный со времен Карибского кризиса риск войны, пишет чешская... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:01

2021-12-26T14:01

2021-12-26T23:14

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Западные страны испробовали все возможные способы унизить Россию, поэтому сейчас идут на невиданный со времен Карибского кризиса риск войны, пишет чешская газета Parlamentní listy со ссылкой на военного аналитика Ярослава Штефеца.Специалист считает, что одним из своих недавних заявлений по поводу усиления НАТО рядом с российской границей президент Владимир Путин ясно дал понять, что его страну загнали в угол и она не может безмолвно наблюдать за действиями США и их союзников по альянсу."Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать", — пояснил Штефец.Россия, по мнению эксперта, уже не имеет отходных путей ни с политической, ни с военной точки зрения, так как западные государства успели нарушить все возможные дипломатические соглашения и Венские договоренности, ввести бессмысленные экономические санкции и обвинить Москву в нарушении прав человека."У них уже не осталось средств, чтобы еще больше уязвить и оскорбить Россию, повесить на нее всех собак", — подчеркнул аналитик.Таким образом, сформировался образ страны как варварского государства, угрожающего всей Европе, заключил он.Как не раз подчеркивал российский лидер, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.В середине декабря МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. Москва, в частности, хочет, чтобы Запад предоставил гарантии, исключающие продвижение альянса в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765525527.html

https://ria.ru/20211225/voyna-1765465078.html

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в мире, украина, сша, чехия, владимир путин, нато, россия