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Культура
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Вечно молодой, вечно Лето. У артиста и рок-звезды юбилей
Вечно молодой, вечно Лето. У артиста и рок-звезды юбилей - РИА Новости, 26.12.2021
Вечно молодой, вечно Лето. У артиста и рок-звезды юбилей
Актер, рок-звезда, художник-концептуалист, знаток моды, скалолаз, кочевник, кумир молодежи и провокатор — лауреату премии "Оскар" и фронтмену Thirty Seconds to... РИА Новости, 26.12.2021
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Галина Соколова. Актер, рок-звезда, художник-концептуалист, знаток моды, скалолаз, кочевник, кумир молодежи и провокатор — лауреату премии "Оскар" и фронтмену Thirty Seconds to Mars Джареду Лето исполняется 50, во что трудно поверить. О том, как он провел эти полвека и смог не состариться, — в материале РИА Новости.
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08:00 26.12.2021 (обновлено: 08:13 26.12.2021)
 

Вечно молодой, вечно Лето. У артиста и рок-звезды юбилей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Галина Соколова. Актер, рок-звезда, художник-концептуалист, знаток моды, скалолаз, кочевник, кумир молодежи и провокатор — лауреату премии "Оскар" и фронтмену Thirty Seconds to Mars Джареду Лето исполняется 50, во что трудно поверить. О том, как он провел эти полвека и смог не состариться, — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Рокер и актер не раз менял имидж до неузнаваемости. Был эмо, хиппи, ходил с обесцвеченными бровями и длинными волосами. Носил то мешковатые клетчатые рубашки из 90-х, то смелые костюмы в стиле 70-х.

Сам Лето в одном из интервью признавался, что всегда выбирает вещи по настроению. И, судя по всему, оно у него всегда хорошее.

"Мой стиль зависит от того, чем я занимаюсь. У меня накопилось довольно много любимых нарядов за эти годы. Не припомню образов, о которых бы я сожалел. Ничего особенного не приходит в голову", — признавался он.

Актер и музыкант Джаред Лето на премьере фильма Дом Gucci в Лондоне
1 из 10

Рокер и актер не раз менял имидж до неузнаваемости. Был эмо, хиппи, ходил с обесцвеченными бровями и длинными волосами. Носил то мешковатые клетчатые рубашки из 90-х, то смелые костюмы в стиле 70-х.

Сам Лето в одном из интервью признавался, что всегда выбирает вещи по настроению. И, судя по всему, оно у него всегда хорошее.

"Мой стиль зависит от того, чем я занимаюсь. У меня накопилось довольно много любимых нарядов за эти годы. Не припомню образов, о которых бы я сожалел. Ничего особенного не приходит в голову", — признавался он.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© REUTERS / Mike Blake

Может, это у него от матери, которая долго хипповала. Джаред родился в 1971-м в небольшом американском городе на северо-западе Лузианы. Семья вела практически кочевой образ жизни.

"Я вырос среди хиппи и художников. Мы с мамой и братом много переезжали, каждые пару лет, — вспоминал музыкант. — Творчество для нас всегда было страстью и никогда — работой. Любовь к музыке возникла тогда же. В доме всегда были инструменты: гитары, пианино, барабаны бонго".

В детстве братья сочиняли музыку даже с помощью кастрюль и сковородок.

Актер Джаред Лето со своей матерью Констанс и братом Шенноном на 86-й церемонии вручения премии Оскар
2 из 10

Может, это у него от матери, которая долго хипповала. Джаред родился в 1971-м в небольшом американском городе на северо-западе Лузианы. Семья вела практически кочевой образ жизни.

"Я вырос среди хиппи и художников. Мы с мамой и братом много переезжали, каждые пару лет, — вспоминал музыкант. — Творчество для нас всегда было страстью и никогда — работой. Любовь к музыке возникла тогда же. В доме всегда были инструменты: гитары, пианино, барабаны бонго".

В детстве братья сочиняли музыку даже с помощью кастрюль и сковородок.

© REUTERS / Mike Blake
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Джаред Лето не боится эпатировать и удивлять публику. На концертах Thirty Seconds to Mars он кричит, летает и, кажется, вообще делает все, что захочет. За это поклонники готовы идти за ним хоть на край света.

Одно время журналисты даже писали, что музыкант создал и возглавил собственный культ. Такие разговоры Лето спровоцировал, когда в 2019-м вместе с Thirty Seconds to Mars и группой поклонников отправился на частный остров в Хорватии. Там он расхаживал в белоснежном балахоне и с распущенными длинными волосами, чем напоминал Иисуса. Его последователи тоже одевались во все белое — просто секта какая-то.

Но для Лето это был не более чем маркетинговый ход. В жаркой Хорватии он организовал музыкальный фестиваль, на котором все гости могли послушать любимые песни группы, позаниматься йогой, водными видами спорта и даже сделать татуировку.

Солист Thirty seconds to Mars Джаред Лето
3 из 10

Джаред Лето не боится эпатировать и удивлять публику. На концертах Thirty Seconds to Mars он кричит, летает и, кажется, вообще делает все, что захочет. За это поклонники готовы идти за ним хоть на край света.

Одно время журналисты даже писали, что музыкант создал и возглавил собственный культ. Такие разговоры Лето спровоцировал, когда в 2019-м вместе с Thirty Seconds to Mars и группой поклонников отправился на частный остров в Хорватии. Там он расхаживал в белоснежном балахоне и с распущенными длинными волосами, чем напоминал Иисуса. Его последователи тоже одевались во все белое — просто секта какая-то.

Но для Лето это был не более чем маркетинговый ход. В жаркой Хорватии он организовал музыкальный фестиваль, на котором все гости могли послушать любимые песни группы, позаниматься йогой, водными видами спорта и даже сделать татуировку.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Claudio Cruz

Сам он любит и то, и другое. Если полистать его инстаграм, можно разглядеть геометрические рисунки, нанесенные на разные части тела музыканта. Большинство из них символически связаны с его группой и копируются фанатами. Кроме того, становится понятно, что Джаред все время занят каким-то спортом и различными практиками. Скалолазание, лыжи, плаванье перемежаются светской жизнью и рекламой фильмов.

Группа Thirty Seconds to Mars“ на MTV Latin Video Music Awards в Мехико
4 из 10

Сам он любит и то, и другое. Если полистать его инстаграм, можно разглядеть геометрические рисунки, нанесенные на разные части тела музыканта. Большинство из них символически связаны с его группой и копируются фанатами. Кроме того, становится понятно, что Джаред все время занят каким-то спортом и различными практиками. Скалолазание, лыжи, плаванье перемежаются светской жизнью и рекламой фильмов.

© AP Photo / Claudio Cruz
© ABC Productions (1994)

В юности Джаред Лето учился на художника. Увлекался абстрактным искусством, интересовался поп-артом, изучал скульптуру. Но вскоре понял, что ему интереснее кино.

Бросив учебу, он взял рюкзак, пару сотен долларов и отправился в Лос-Анджелес. Голливуд симпатичного молодого человека принял не сразу. Лето снялся в нескольких низкопробных ситкомах, в том числе "Моей так называемой жизни". Образ Джордана Каталано принес ему успех, но согласиться на амплуа подростка-сердцееда он не был готов.

Лето стал избирательным в ролях. Правда, теперь играл в эпизодах. Зато в каких — "Бойцовском клубе" Дэвида Финчера, "Прерванной жизни" Джеймса Мэнголда и "Американском психопате" Мэри Хэррон.

Кадр из сериала Моя так называемая жизнь
5 из 10

В юности Джаред Лето учился на художника. Увлекался абстрактным искусством, интересовался поп-артом, изучал скульптуру. Но вскоре понял, что ему интереснее кино.

Бросив учебу, он взял рюкзак, пару сотен долларов и отправился в Лос-Анджелес. Голливуд симпатичного молодого человека принял не сразу. Лето снялся в нескольких низкопробных ситкомах, в том числе "Моей так называемой жизни". Образ Джордана Каталано принес ему успех, но согласиться на амплуа подростка-сердцееда он не был готов.

Лето стал избирательным в ролях. Правда, теперь играл в эпизодах. Зато в каких — "Бойцовском клубе" Дэвида Финчера, "Прерванной жизни" Джеймса Мэнголда и "Американском психопате" Мэри Хэррон.

© ABC Productions (1994)
© Artisan Entertainment (2000)

Считается, что кульминация актерской карьеры Лето — драма Даррена Аронофски "Реквием по мечте" (2000).

"Этот фильм был для меня невероятно важным проектом", — говорил актер.

Чтобы сыграть наркомана Гарри, Джаред экстремально похудел. За два месяца — на 12 килограммов, питался только сырыми овощами. "Неделями не ел", — вспоминал он.

Все это отразилось на здоровье: Джаред посадил печень и страдал от галлюцинаций из-за голодания. Когда съемки завершились, актер на несколько месяцев переехал в Португалию — жил в монастыре и набирал вес.

Кадр из фильма Реквием по мечте
6 из 10

Считается, что кульминация актерской карьеры Лето — драма Даррена Аронофски "Реквием по мечте" (2000).

"Этот фильм был для меня невероятно важным проектом", — говорил актер.

Чтобы сыграть наркомана Гарри, Джаред экстремально похудел. За два месяца — на 12 килограммов, питался только сырыми овощами. "Неделями не ел", — вспоминал он.

Все это отразилось на здоровье: Джаред посадил печень и страдал от галлюцинаций из-за голодания. Когда съемки завершились, актер на несколько месяцев переехал в Португалию — жил в монастыре и набирал вес.

© Artisan Entertainment (2000)
© Artina Films (2006)

Джаред Лето прибегал и к другим крайностям, чтобы максимально точно соответствовать своему персонажу.

Ради роли Марка Чепмена, убийцы Джона Леннона, в "Главе 27" (2007) актеру за короткий срок пришлось, наоборот, набрать 32 килограмма. Его диета состояла из пиццы, пасты и растопленного мороженого, смешанного с оливковым маслом и соевым соусом.

В результате Лето заработал подагру.

"Ближе к концу съемок одной из серьезных проблем была боль в ногах, — рассказывал он. — Я не мог ходить на большие расстояния, меня возили на инвалидной коляске. Мое тело было в шоке от того веса, который я набрал".

Кадр из фильма Глава 27
7 из 10

Джаред Лето прибегал и к другим крайностям, чтобы максимально точно соответствовать своему персонажу.

Ради роли Марка Чепмена, убийцы Джона Леннона, в "Главе 27" (2007) актеру за короткий срок пришлось, наоборот, набрать 32 килограмма. Его диета состояла из пиццы, пасты и растопленного мороженого, смешанного с оливковым маслом и соевым соусом.

В результате Лето заработал подагру.

"Ближе к концу съемок одной из серьезных проблем была боль в ногах, — рассказывал он. — Я не мог ходить на большие расстояния, меня возили на инвалидной коляске. Мое тело было в шоке от того веса, который я набрал".

© Artina Films (2006)
© Focus Features (2013)

Чтобы сыграть трансвестита и наркомана, больного СПИДом, в драме Жан-Марка Валле "Далласский клуб покупателей" (2014), он опять похудел — на 13 килограммов, а еще сбрил все волосы на теле, в том числе брови. Но теперь его "жертвоприношение" оценили.

Он удостоился премии "Оскар" как "Лучший актер второго плана" и даже попал в знаменитое селфи Эллен Дедженерес. Актера можно разглядеть в левом верхнем углу.

Кадр из фильма Далласский клуб покупателей
8 из 10

Чтобы сыграть трансвестита и наркомана, больного СПИДом, в драме Жан-Марка Валле "Далласский клуб покупателей" (2014), он опять похудел — на 13 килограммов, а еще сбрил все волосы на теле, в том числе брови. Но теперь его "жертвоприношение" оценили.

Он удостоился премии "Оскар" как "Лучший актер второго плана" и даже попал в знаменитое селфи Эллен Дедженерес. Актера можно разглядеть в левом верхнем углу.

© Focus Features (2013)
© Atlas Entertainment (2016)

Самым недооцененным и провальным образом в карьере актера считается Джокер в "Отряде самоубийц" (2016) Дэвида Эйера.

В этом фильме Лето критиковали за все: от цвета волос до чересчур безумного выражения лица. А ведь актер так старался воплотить этого культового героя комиксов на экране. Даже крысу подарил своей напарнице Марго Робби (сыграла Харли Квинн, подружку Джокера).

Но Эйер оставил в финальной версии фильма всего несколько минут экранного времени с Лето. Так мало Джокера не было еще ни в одной картине.

Кадр из фильма Отряд самоубийц
9 из 10

Самым недооцененным и провальным образом в карьере актера считается Джокер в "Отряде самоубийц" (2016) Дэвида Эйера.

В этом фильме Лето критиковали за все: от цвета волос до чересчур безумного выражения лица. А ведь актер так старался воплотить этого культового героя комиксов на экране. Даже крысу подарил своей напарнице Марго Робби (сыграла Харли Квинн, подружку Джокера).

Но Эйер оставил в финальной версии фильма всего несколько минут экранного времени с Лето. Так мало Джокера не было еще ни в одной картине.

© Atlas Entertainment (2016)
© AP Photo / Lionel Cironneau

Секрет вечной молодости Джареда Лето до сих пор не раскрыт. Считается, что он не делает пластических операций и инъекций. Да и на машине времени не путешествовал.

Вместо этого актер ведет здоровый образ жизни. Занимается фитнесом пять дней в неделю, практикует йогу, не употребляет алкоголь, соблюдает вегетарианскую диету и высыпается, несмотря на напряженный график.

Все это, по словам Джареда Лето, помогает ему сохраниться и выиграть плюс-минус 20 лет.

Джаред Лето во время фестиваля Cannes Lions, 2014
10 из 10

Секрет вечной молодости Джареда Лето до сих пор не раскрыт. Считается, что он не делает пластических операций и инъекций. Да и на машине времени не путешествовал.

Вместо этого актер ведет здоровый образ жизни. Занимается фитнесом пять дней в неделю, практикует йогу, не употребляет алкоголь, соблюдает вегетарианскую диету и высыпается, несмотря на напряженный график.

Все это, по словам Джареда Лето, помогает ему сохраниться и выиграть плюс-минус 20 лет.

© AP Photo / Lionel Cironneau
 
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