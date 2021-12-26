Вечно молодой, вечно Лето. У артиста и рок-звезды юбилей

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Рокер и актер не раз менял имидж до неузнаваемости. Был эмо, хиппи, ходил с обесцвеченными бровями и длинными волосами. Носил то мешковатые клетчатые рубашки из 90-х, то смелые костюмы в стиле 70-х.

Сам Лето в одном из интервью признавался, что всегда выбирает вещи по настроению. И, судя по всему, оно у него всегда хорошее.

"Мой стиль зависит от того, чем я занимаюсь. У меня накопилось довольно много любимых нарядов за эти годы. Не припомню образов, о которых бы я сожалел. Ничего особенного не приходит в голову", — признавался он.