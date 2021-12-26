https://ria.ru/20211226/kurezy-1765528819.html

Выбор РИА Новости: главные курьезы года

Выбор РИА Новости: главные курьезы года - РИА Новости, 26.12.2021

Выбор РИА Новости: главные курьезы года

Несмотря на непростую обстановку в мире и продолжающуюся пандемию коронавируса, в уходящем году было и немало поводов улыбнуться. Среди курьезов, которыми... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T11:50

2021-12-26T11:50

2021-12-26T11:50

новый год — 2022

в мире

сша

италия

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597742575_0:151:2985:1830_1920x0_80_0_0_ce7210827dd26c45433cb96ecf619cd5.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Несмотря на непростую обстановку в мире и продолжающуюся пандемию коронавируса, в уходящем году было и немало поводов улыбнуться. Среди курьезов, которыми запомнится 2021 год, - варежки американского сенатора Берни Сандерса, адвокат в "маске" кота на совещании с судьей и диваномобиль на сочинских дорогах.Повеселили мир и лидеры разных стран: канцлер ФРГ (теперь уже бывшая) Ангела Меркель подверглась атаке попугая, президент Бразилии Жаир Болсонару переименовал главную достопримечательность итальянской Пизы, американский президент Джо Байден в очередной раз продемонстрировал свою забывчивость.Удивили (и слегка напугали) россиян голубые собаки города Дзержинск и повеселил избиратель в гидрокостюме и ластах."Парень снизу"Забывчивость президента США Джо Байдена не раз становилась предметом шуток. Очередной курьез произошел в сентябре: как писало издание The Aultralian, на мероприятии, посвященном создании нового партнерства в области безопасности и обороны AUKUS Байден забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.На встрече по видеосвязи также присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к нему американский лидер обратился по имени.Потом в ходе переговоров Байден называл своего австралийского собеседника то "парнем с противоположной стороны", то "приятелем", то "господином премьер-министром".Варежки Берни СандерсаФото сенатора Берни Сандерса с инаугурации президента США Джо Байдена в январе стало вирусным в соцсетях. На снимке американский сенатор сидит в теплой крутке, защитной маске и варежках. Температура в этот момент составляла плюс 6 градусов. Это фото разошлось по соцсетям и стало источником мемов и фотожаб. Варежки были сделаны учительницей из Вермонта Дженной Эллис, которая подарила их Сандерсу несколько лет назад, сообщили СМИ. Как рассказала сама Эллис в Twitter, она сделала их из старых свитеров. Сандерс также отреагировал на вопросы о варежках.После этого появились многочисленные желающие получить варежки, как у Сандерса, и Эллис пришлось написать в соцсетях, что у нее нет варежек для продажи. Однако позже она все-таки выставила на торги еще три пары - на волне спроса все же нашла время оперативно их связать. Не остался внакладе и сенатор: как рассказала его пресс-служба, Сандерс продал товаров со своим изображением почти на 2 миллиона долларов.История вызвала отклик в России: ярославские мастерицы заявили, что готовы связать варежки американскому сенатору, чтобы напомнить ему о поездке в Ярославль в его медовый месяц в 1988 году, и пригласили в гости снова. Руководитель гильдии ремесленников Ремесленной палаты Ярославской области Ирина Карлашова, которая выступила с этим предложением от лица мастериц, даже попросила в соцсетях помочь ей выяснить размер варежек Сандерса."Друзья, обращаюсь к вам, потому что верю в силу социальных сетей. Пообещала связать варежки сенатору Берни Сандерсу в подарок и на память о Ярославской области, где он провел свой медовый месяц. Но не знаю точный размер его ладони. Думаю, что если много людей отметят Берни Сандерса в социальных сетях, то он заметит мой вопрос и подскажет, на какой размер нужно вязать. Поделитесь, пожалуйста! И отмечайте Берни Сандерса!" - написала Карлашова на своей странице в социальной сети Facebook.В своей публикации она отметила страницу Сандерса в соцсети, а также обратилась к нему по-английски."Дорогой Берни! Меня зовут Ирина, я из Ярославля, города, в котором вы побывали в 1988 году. Меня вдохновили варежки, в которых вы были на инаугурации. Как вы знаете, в России очень любят варежки, и я хотела связать вам пару в подарок в качестве напоминания о прекрасном месте, которое вы когда-то посетили. Но чтобы они подошли, мне нужно знать, какой размер вы обычно носите. Не могли бы вы мне сказать?" - написала Ирина.Я не котСовременные технологии существенно облегчают возможность коммуникации в условиях ковидных ограничений, но иногда из-за сбоев могут привести и к казусам. Так, адвокат из Техаса Род Понтон на онлайн-совещании предстал перед судьей в маске кота. Как писала газета Washington Post, первым техническую неполадку заметил председательствующий судья Рой Фергусон."Господин Понтон, кажется, у вас в видео-настройках подключен фильтр", - говорит Фергусон в начале видео, которое распространилось в сети.В итоге фильтр удалось убрать и заседание прошло в штатном режиме. Понтон заявил, что подключился через компьютер своей помощницы, и, вероятно, её дочь до этого использовала фильтр. После этого Фергусон опубликовал отрывок из заседания в своем Twitter, сопроводив его комментарием и хэштегом #OhNo (О нет): "ВАЖНО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ZOOM: Если ребенок использовал ваш компьютер, то перед подключением к онлайн-слушанию проверьте в настройках видео Zoom, отключен ли фильтр. Этот котенок только что выступил с официальным заявлением по делу в 394-ом судебном округе (включите звук)".Сам судья не видит в случившемся ничего плохого."Этот случай дал миру повод улыбнуться - это безобидная улыбка, от которой никто не пострадал", - сказал Фергусон газете.Адвокат сказал, что сначала забеспокоился, что этот казус ушел в сеть."Но потом я подумал, что раз уж видео распространилось, и страна немного посмеется надо мной и моей кошачьей историей, то ничего страшного", - добавил он.Меркель и попугайКанцлер Германии Ангела Меркель подверглась "нападению" попугая, когда решила накануне посетить Марловский птичий парк в ходе тура по земле Мекленбург-Передняя Померания, сообщала медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland. Судя по фотографиям, вокруг Меркель порхала целая стая пестрых попугаев, один из них даже сел политику на голову.Пока канцлер кормила их из рук смесью из воды, цветочной пыльцы и фруктового сахара, один из попугаев клюнул ее. После такого подходить близко к 60-сантиметровому ручному филину Меркель не захотела."Нет, нет. Я и с попугаями неплохо справилась", - сказала она.Болсонару и Башня пиццыПовеселила публику оговорка бразильского президента Жаира Болсонару, который назвал Пизанскую башню "башней из пиццы".Эта оговорка вызвала волну мемов в соцсетях. При этом чуть ранее Болсонару во время пресс-конференции назвал советника США по климату Джона Керри Джимом Керри - именем известного голливудского актера. В Twitter пользователи изображали Болсонару и Керри веселящимися, стоящими у "пизанской" башни из разных видов пиццы или поедающими ее.Нескучное голосованиеНесколько курьезов произошло и в ходе прошедших в сентябре в России выборов: например, повеселили участки избиратели, нестандартно подошедшие к выбору костюма для участия в голосовании. Один из избирателей в Рязанской области пришёл голосовать в гидрокостюме и ластах, все документы были при нем, поэтому оснований для отказа в голосовании не было. В столице этого же региона семья пришла на выборы в образах Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки. Проголосовал только муж, представший в образе богатыря. Как пояснил он РИА Новости, супруга зарегистрирована по другому адресу, ее участковую избирательную комиссию они также намерены посетить, но уже без костюмов.На Камчатке один из жителей пришел на избирательный участок в образе героя фильма "Пираты Карибского моря" Дейви Джонса. Как писала пресс-служба правительства края, "щупальца и клешня не помешали сознательному гражданину заполнить бюллетени, Дейви Джонс, как и положено каждому избирателю, прошел дезинфекцию и термометрию, облачился в одноразовую маску, предъявил документы и получил на руки бюллетени".В Новгороде проголосовал избиратель в костюме князя Александра Невского."В Великом Новгороде князь Александр Невский выполнил свой гражданский долг. Меч, правда, пришлось оставить привратнику", - написали на странице избирательной комиссии Новгородской области "ВКонтакте".А вот жители находящегося у границы с Монголией алтайского села Жана-Аул приехали на избирательный участок на верблюдах и лошадях, в национальных костюмах.В Москве гостем одного из избирательных участков стал енот. Как рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, избиратель выпустил енота в помещении участковой избирательной комиссии (УИК), животное по кличке Том бегало от полиции семь минут."Енота и его хозяев отпустили. Их трое (хозяев - ред.) было... Они не помешали выборам, люди любопытствовали, все снимали, смотрели на енота и уходили. Енот может стать символом российских выборов", - сказал Венедиктов журналистам, комментируя инцидент.Позже он подарил Центризбиркома РФ Элле Памфиловой футболку с изображением енота - нового символа столичных наблюдателей.Послание инопланетянамКрайне напугало пользователей соцсетей странное сообщение в официальном Twitter-аккаунте Стратегического командования армии США, состоявшее из беспорядочного набора букв. Паникеры предположили, что это может быть сигналом о начале ядерной войны, кто-то подумал, что это послание для инопланетян. Самой реалистичной оказалась версия про кошку, прогулявшуюся по клавиатуре.Как бы там ни было, загадочное сообщение успели перепостить не менее 11 тысяч раз до того, как его удалили. Разгадка оказалась простой - автором послания стал ребенок, за которым не доглядел администратор Twitter-аккаунта.Домой на дрезинеВ феврале на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей. Возвращение оказалось не самым простым: так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства."Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём. Вначале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь", - сообщило министерство иностранных дел.Единственным мужчиной в группе и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей - его трехлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок - мост через реку Туманная.На российской территории, на погранстанции Хасан, россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся соотечественников во владивостокский аэропорт.Как выяснилось позже, дрезина, которой воспользовались россияне, выехавшие из КНДР в РФ, была построена сотрудниками СП "РасонКонТранс" специально для экстренной перевозки людей по мосту через реку реку Туманная.Голубые собаки ДзержинскаУдивили россиян появившиеся в феврале в нижегородском Дзержинске собаки ярко-голубого цвета. Животные необычного окраса были замечены возле обанкротившегося завода "Оргстекло", специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты. Сотрудники компании "Зоозащита-НН" отловили семь собак на территории завода и доставили в ветклинику.Позже в администрации города рассказали, что на шерсти четвероногих обнаружен безопасный краситель "берлинская лазурь". Собак отправили в ветеринарный госпиталь, где обследовали их и сообщили, что все показатели животных в норме.Благодаря "берлинской лазури" некоторые бездомные животные обрели дом - двух поселили на территории гаража городской администрации, для них специально построили вольер и закупили корм. Посмотреть на новое место жительства "синих собак" приехали сотрудники предприятия "Дзержинское Оргстекло". Они "опознали" в двух привезенных животных хорошо знакомых им псов по кличке Мишка и Гришка и пообещали навещать их. Кроме того, предполагалось, что одна собака останется проживать в приюте "Зоозащита-НН".Диван-автоС комфортом устроился один из сочинских водителей, выбрав в качестве средства передвижения диван. В социальных сетях пользователи опубликовали видео, где молодой человек едет по дороге на диване, управляя им. Как сообщил РИА Новости сам владелец "транспортного средства" Сергей Сергеев, диван однажды уже эвакуировали, но позже хозяину удалось вернуть его. После чего Сергеев снова выехал на городские улицы Сочи и сразу был задержан сотрудниками ДПС в центре курорта на улице Несебрской. В отношении него был составлен административный протокол - за отсутствие ремней безопасности, сообщила пресс-служба ГИБДД по городу Сочи.На место была вызвана оперативно-следственная группа, однако идентифицировать двигатель составных частей было невозможно, поэтому автодиван был снова изъят у владельца и помещён на стоянку. Как подтвердили РИА Новости в сочинском ГИБДД, сейчас принимается решение по дальнейшим действиям в отношении транспортного средства.По словам Сергеева, такое транспортное средство он придумал, чтобы повеселить людей и одновременно показать изъяны современных требований к правилам дорожного движения. Ведь диван на колёсах, несмотря на его неординарный внешний вид, создан по всем правилам технического регламента, считает Сергеев.Мафиози-кулинарЛюбовь к кулинарии подвела беглого итальянского мафиози, скрывавшегося от правосудия в Доминикане. Марк Ферен Клод Биар с 2014 года скрывался от ордера на арест за участие в наркоторговле, организованной одним из кланов "ндрангеты" в южной провинции Реджо-Калабрия. Спустя семь лет его обнаружили на курорте Бока-Чика в Доминиканской республике, куда он переехал из Коста-Рики.Беглый мафиози вел тихую жизнь, ничем не выделяясь среди представителей местной итальянской общины и "оставаясь призраком для тех, кто его искал". Вместе с женой Биар вел канал на YouTube, где публиковал ролики, посвященные блюдам итальянской кухни.Арест Биара состоялся в марте благодаря сотрудничеству Интерпола с различными следственными органами Италии, вскоре беглый преступник под конвоем прилетел в Милан.

сша

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

“Я не кот”: адвокат появился на онлайн-суде в необычном виде Адвокат Род Понтон на виртуальном заседании окружного суда Техаса появился в Zoom в «кошачьем» фильтре. На это сразу обратил внимание председательствующий судья Рой Фергюсон. Адвокат в итоге смог справиться с фильтром, а в самой истории не видит ничего страшного. 2021-12-26T11:50 true PT0M32S

Полиция и наблюдатели ловили енота на избирательном участке в Москве На избирательном участке в Москве 7 минут ловили енота. 2021-12-26T11:50 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, италия, джо байден, россия