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https://ria.ru/20210210/filtr-1596832918.html
"Я не кот". Адвокат не смог снять фильтр в Zoom на совещании с судьей
"Я не кот". Адвокат не смог снять фильтр в Zoom на совещании с судьей
Адвокат из Техаса Род Понтон, представший перед судьей на онлайн-совещании в маске кота, в итоге смог справиться с фильтром, а в самой истории не видит ничего... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:52
2021-02-10T21:08
сша
техас
технологии
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Адвокат из Техаса Род Понтон, представший перед судьей на онлайн-совещании в маске кота, в итоге смог справиться с фильтром, а в самой истории не видит ничего страшного – год был тяжелый, пусть страна немного посмеется.Короткий ролик, демонстрирующий момент из заседания с фильтром, быстро распространился в сети и американских СМИ.Как сообщает газета Washington Post, первым техническую неполадку заметил председательствующий судья Рой Фергусон. "Господин Понтон, кажется, у вас в видео-настройках подключен фильтр", - говорит Фергусон в начале видео."Да, это фильтр. Не знаю, как его убрать. Вот моя помощница пытается… я готов продолжить и так. Это я онлайн, я не кот", - говорит адвокат на видео.Как сообщает газета, в итоге фильтр удалось убрать и заседание прошло в штатном режиме. Понтон заявил, что подключился через компьютер своей помощницы, и, вероятно, её дочь до этого использовала фильтр.Фергусон опубликовал отрывок из заседания в своем Twitter, сопроводив его комментарием и хэштегом #OhNo (О нет): "ВАЖНО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ZOOM: Если ребенок использовал ваш компьютер, то перед подключением к онлайн-слушанию проверьте в настройках видео Zoom, отключен ли фильтр. Этот котенок только что выступил с официальным заявлением по делу в 394-ом судебном округе (включите звук)", - гласит комментарий.Сам судья не видит в случившемся ничего плохого. "Этот случай дал миру повод улыбнуться - это безобидная улыбка, от которой никто не пострадал", - сообщил Фергусон газете."Сначала я забеспокоился, но потом я подумал, что раз уж видео распространилось, и страна немного посмеется надо мной и моей кошачьей историей, то ничего страшного. У нас был непростой год", - сказал адвокат Понтон газете.Подобные случаи в эпоху повсеместного использования платформ для видеоконференций уже происходили. Ранее портал BuzzFeed News сообщал, что директор американской правозащитной НКО People for the American Way Лизет Окампо случайно подключилась к совещанию с фильтром, изобразившим женщину в виде картофеля.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
“Я не кот”: адвокат появился на онлайн-суде в необычном виде
Адвокат Род Понтон на виртуальном заседании окружного суда Техаса появился в Zoom в «кошачьем» фильтре. На это сразу обратил внимание председательствующий судья Рой Фергюсон. Адвокат в итоге смог справиться с фильтром, а в самой истории не видит ничего страшного.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
сша, техас, технологии, в мире

"Я не кот". Адвокат не смог снять фильтр в Zoom на совещании с судьей

14:52 10.02.2021 (обновлено: 21:08 10.02.2021)
 
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Адвокат из Техаса Род Понтон, представший перед судьей на онлайн-совещании в маске кота, в итоге смог справиться с фильтром, а в самой истории не видит ничего страшного – год был тяжелый, пусть страна немного посмеется.
Короткий ролик, демонстрирующий момент из заседания с фильтром, быстро распространился в сети и американских СМИ.
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Как сообщает газета Washington Post, первым техническую неполадку заметил председательствующий судья Рой Фергусон. "Господин Понтон, кажется, у вас в видео-настройках подключен фильтр", - говорит Фергусон в начале видео.
"Да, это фильтр. Не знаю, как его убрать. Вот моя помощница пытается… я готов продолжить и так. Это я онлайн, я не кот", - говорит адвокат на видео.
Как сообщает газета, в итоге фильтр удалось убрать и заседание прошло в штатном режиме. Понтон заявил, что подключился через компьютер своей помощницы, и, вероятно, её дочь до этого использовала фильтр.
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Фергусон опубликовал отрывок из заседания в своем Twitter, сопроводив его комментарием и хэштегом #OhNo (О нет): "ВАЖНО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ZOOM: Если ребенок использовал ваш компьютер, то перед подключением к онлайн-слушанию проверьте в настройках видео Zoom, отключен ли фильтр. Этот котенок только что выступил с официальным заявлением по делу в 394-ом судебном округе (включите звук)", - гласит комментарий.
Сам судья не видит в случившемся ничего плохого. "Этот случай дал миру повод улыбнуться - это безобидная улыбка, от которой никто не пострадал", - сообщил Фергусон газете.
"Сначала я забеспокоился, но потом я подумал, что раз уж видео распространилось, и страна немного посмеется надо мной и моей кошачьей историей, то ничего страшного. У нас был непростой год", - сказал адвокат Понтон газете.
Подобные случаи в эпоху повсеместного использования платформ для видеоконференций уже происходили. Ранее портал BuzzFeed News сообщал, что директор американской правозащитной НКО People for the American Way Лизет Окампо случайно подключилась к совещанию с фильтром, изобразившим женщину в виде картофеля.
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