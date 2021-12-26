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Наука
https://ria.ru/20211226/kosmos-1765521479.html
Китай вывел на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли
Китай вывел на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 26.12.2021
Китай вывел на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли
Китай успешно вывел на орбиту новый оптический спутник дистанционного зондирования земной поверхности "Цзыюань-1 02E", сообщает Китайское национальное... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T10:12
2021-12-26T12:39
наука
тайюань
китай
космос - риа наука
шаньси
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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту новый оптический спутник дистанционного зондирования земной поверхности "Цзыюань-1 02E", сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).Запуск был произведен в воскресенье в 11.11 по местному времени (6.11 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4".По данным управления, спутник "Цзыюань-1 02E" был отправлен на орбиту для исследования и систематизации наземных природных ресурсов.Кроме того, на орбиту был отправлен малый научный спутник, который станет платформой для исследований учащихся средних школ в КНР. Малый спутник также является частью китайско-африканского проекта космических исследований "Xiwang" ("Надежда").Это 403 по счету запуск ракет-носителей серии "Чанчжэн".
https://ria.ru/20210614/kosmos-1736961706.html
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тайюань, китай, космос - риа наука, шаньси
10:12 26.12.2021 (обновлено: 12:39 26.12.2021)
 
Китай вывел на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли

Китай вывел на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли "Цзыюань-1 02E"

© Фото : China National Space AdministrationЗапуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4" с оптическим спутником дистанционного зондирования земной поверхности "Цзыюань-1 02E" с космодрома Тайюань в Китае
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-4 с оптическим спутником дистанционного зондирования земной поверхности Цзыюань-1 02E с космодрома Тайюань в Китае - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Фото : China National Space Administration
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту новый оптический спутник дистанционного зондирования земной поверхности "Цзыюань-1 02E", сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Запуск был произведен в воскресенье в 11.11 по местному времени (6.11 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4".
По данным управления, спутник "Цзыюань-1 02E" был отправлен на орбиту для исследования и систематизации наземных природных ресурсов.
Кроме того, на орбиту был отправлен малый научный спутник, который станет платформой для исследований учащихся средних школ в КНР. Малый спутник также является частью китайско-африканского проекта космических исследований "Xiwang" ("Надежда").
Это 403 по счету запуск ракет-носителей серии "Чанчжэн".
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