https://ria.ru/20211226/kosmos-1765521479.html

Китай вывел на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли

Китай вывел на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 26.12.2021

Китай вывел на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли

Китай успешно вывел на орбиту новый оптический спутник дистанционного зондирования земной поверхности "Цзыюань-1 02E", сообщает Китайское национальное... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T10:12

2021-12-26T10:12

2021-12-26T12:39

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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту новый оптический спутник дистанционного зондирования земной поверхности "Цзыюань-1 02E", сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).Запуск был произведен в воскресенье в 11.11 по местному времени (6.11 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4".По данным управления, спутник "Цзыюань-1 02E" был отправлен на орбиту для исследования и систематизации наземных природных ресурсов.Кроме того, на орбиту был отправлен малый научный спутник, который станет платформой для исследований учащихся средних школ в КНР. Малый спутник также является частью китайско-африканского проекта космических исследований "Xiwang" ("Надежда").Это 403 по счету запуск ракет-носителей серии "Чанчжэн".

https://ria.ru/20210614/kosmos-1736961706.html

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тайюань, китай, космос - риа наука, шаньси