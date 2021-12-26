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Ученые раскрыли главную опасность эволюционировавшего альфа-штамма
Ученые раскрыли главную опасность эволюционировавшего альфа-штамма - РИА Новости, 26.12.2021
Ученые раскрыли главную опасность эволюционировавшего альфа-штамма
Штамм коронавируса "альфа" в результате эволюции начал вырабатывать больше "белков-антаноистов", которые сводят на нет работу врожденной иммунной системы... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T12:49
2021-12-26T12:49
2021-12-26T12:49
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "альфа" в результате эволюции начал вырабатывать больше "белков-антаноистов", которые сводят на нет работу врожденной иммунной системы человека, аналогичные мутации были выявлены у штаммов "дельта" и "омикрон", говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.Согласно ученым, эти белки - N, Orf6 и Orf9b - позволяют избегать "датчики", которые находятся в клетках дыхательных путей человека. Благодаря этим "датчикам" клетки вовремя начинают вырабатывать белки интерферона в ответ на проникновение в организм вируса. "Это новое открытие первым выявило эволюцию повышенной экспрессии белка-антагониста в каком-либо вирусе и первым указывает на мутации в SARS-CoV-2, которые повышают контагиозность, но без участия шиповидного белка (вируса)", - говорится в заявлении на сайте Университетского колледжа Лондона, который провел это исследование совместно со специалистами из Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско.Из-за этих изменений "альфа"-штамм уклоняется от иммунного ответа лучше, чем "дикий" (немутировавший) вариант COVID-19, отмечается в релизе.Однако исследователи подчеркивают, что контагиозность этих штаммов, скорее всего, преимущественно проистекает из мутаций в шиповидном белке.
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общество, лондон, сан-франциско, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Ученые раскрыли главную опасность эволюционировавшего альфа-штамма
Исследование: штамм "альфа" из-за эволюции подавляет иммунную систему
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Штамм коронавируса "альфа" в результате эволюции начал вырабатывать больше "белков-антаноистов", которые сводят на нет работу врожденной иммунной системы человека, аналогичные мутации были выявлены у штаммов "дельта" и "омикрон", говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature
.
Согласно ученым, эти белки - N, Orf6 и Orf9b - позволяют избегать "датчики", которые находятся в клетках дыхательных путей человека. Благодаря этим "датчикам" клетки вовремя начинают вырабатывать белки интерферона в ответ на проникновение в организм вируса.
"Это новое открытие первым выявило эволюцию повышенной экспрессии белка-антагониста в каком-либо вирусе и первым указывает на мутации в SARS-CoV-2, которые повышают контагиозность, но без участия шиповидного белка (вируса)", - говорится в заявлении на сайте Университетского колледжа Лондона, который провел это исследование совместно со специалистами из Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско.
Из-за этих изменений "альфа"-штамм уклоняется от иммунного ответа лучше, чем "дикий" (немутировавший) вариант COVID-19, отмечается в релизе.
"В ходе предварительного исследования команда определила, что некоторые мутации в регуляторных участках SARS-CoV-2, обнаруженные в "альфе", присутствуют в... "дельте" и "омикроне", - добавляют ученые.
Однако исследователи подчеркивают, что контагиозность этих штаммов, скорее всего, преимущественно проистекает из мутаций в шиповидном белке.