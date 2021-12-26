https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765533180.html

Ученые раскрыли главную опасность эволюционировавшего альфа-штамма

Ученые раскрыли главную опасность эволюционировавшего альфа-штамма - РИА Новости, 26.12.2021

Ученые раскрыли главную опасность эволюционировавшего альфа-штамма

Штамм коронавируса "альфа" в результате эволюции начал вырабатывать больше "белков-антаноистов", которые сводят на нет работу врожденной иммунной системы... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T12:49

2021-12-26T12:49

2021-12-26T12:49

распространение коронавируса

общество

лондон

сан-франциско

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597684881_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ad42d7120b9a56a5e351a42cb6f6a37.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "альфа" в результате эволюции начал вырабатывать больше "белков-антаноистов", которые сводят на нет работу врожденной иммунной системы человека, аналогичные мутации были выявлены у штаммов "дельта" и "омикрон", говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.Согласно ученым, эти белки - N, Orf6 и Orf9b - позволяют избегать "датчики", которые находятся в клетках дыхательных путей человека. Благодаря этим "датчикам" клетки вовремя начинают вырабатывать белки интерферона в ответ на проникновение в организм вируса. "Это новое открытие первым выявило эволюцию повышенной экспрессии белка-антагониста в каком-либо вирусе и первым указывает на мутации в SARS-CoV-2, которые повышают контагиозность, но без участия шиповидного белка (вируса)", - говорится в заявлении на сайте Университетского колледжа Лондона, который провел это исследование совместно со специалистами из Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско.Из-за этих изменений "альфа"-штамм уклоняется от иммунного ответа лучше, чем "дикий" (немутировавший) вариант COVID-19, отмечается в релизе.Однако исследователи подчеркивают, что контагиозность этих штаммов, скорее всего, преимущественно проистекает из мутаций в шиповидном белке.

https://radiosputnik.ria.ru/20211226/omikron-1765382708.html

лондон

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, лондон, сан-франциско, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса