https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765527350.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 26.12.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2180, в Санкт-Петербурге - 1851, в Подмосковье – 1565, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T11:34

2021-12-26T11:34

2021-12-26T11:34

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2180, в Санкт-Петербурге - 1851, в Подмосковье – 1565, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2180; 2. Санкт-Петербург - 1851; 3. Московская область - 1565", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Чукотском автономном округе - три человека, Ненецком автономном округе - семь и Тыве - 13.

https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765526656.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19