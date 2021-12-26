https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765527350.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 26.12.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2180, в Санкт-Петербурге - 1851, в Подмосковье – 1565, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T11:34
2021-12-26T11:34
2021-12-26T11:34
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2180, в Санкт-Петербурге - 1851, в Подмосковье – 1565, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2180; 2. Санкт-Петербург - 1851; 3. Московская область - 1565", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Чукотском автономном округе - три человека, Ненецком автономном округе - семь и Тыве - 13.
https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765526656.html
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 2180