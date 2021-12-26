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В России за сутки умерли 968 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 968 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.12.2021
В России за сутки умерли 968 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 968 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 304 218, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T11:33
2021-12-26T11:33
2021-12-26T11:33
распространение коронавируса
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россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 968 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 304 218, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждены 968 смертей… За весь период по России умерло 304 218 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксирована 71 смерть, в Санкт-Петербурге - 64, в Подмосковье - 52.
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 968 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 968 пациентов с коронавирусом