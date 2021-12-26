https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765526656.html

В России выявили 23 721 новый случай COVID-19 за сутки

В России выявили 23 721 новый случай COVID-19 за сутки - РИА Новости, 26.12.2021

В России выявили 23 721 новый случай COVID-19 за сутки

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 721, до 10 392 020, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T11:32

2021-12-26T11:32

2021-12-26T12:52

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 721, до 10 392 020, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 23 721 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1752 (7,4%) без клинических проявлений", — рассказали власти. Темп прироста составляет 0,23%.Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве (2180), Санкт-Петербурге (1851) и Московской области (1565). Регионы с наименьшим количеством заболевших COVID-19 — Чукотка (три случая), Ненецкий автономный округ (семь) и Еврейская автономная область (23).За последние 24 часа умерли 968 человек, выздоровели 37 285. Всего с начала пандемии от SARS-CoV-2 скончались 304 218, вылечился 9 259 771.По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 276 436 619 больных с коронавирусом, умерли 5 374 744.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам российских властей, число инфицированных среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,8 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона. Коллективный иммунитет в стране достиг 60,4 процента.

https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765526984.html

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