https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765526656.html
В России выявили 23 721 новый случай COVID-19 за сутки
В России выявили 23 721 новый случай COVID-19 за сутки - РИА Новости, 26.12.2021
В России выявили 23 721 новый случай COVID-19 за сутки
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 721, до 10 392 020, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T11:32
2021-12-26T11:32
2021-12-26T12:52
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 721, до 10 392 020, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 23 721 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1752 (7,4%) без клинических проявлений", — рассказали власти. Темп прироста составляет 0,23%.Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве (2180), Санкт-Петербурге (1851) и Московской области (1565). Регионы с наименьшим количеством заболевших COVID-19 — Чукотка (три случая), Ненецкий автономный округ (семь) и Еврейская автономная область (23).За последние 24 часа умерли 968 человек, выздоровели 37 285. Всего с начала пандемии от SARS-CoV-2 скончались 304 218, вылечился 9 259 771.По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 276 436 619 больных с коронавирусом, умерли 5 374 744.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам российских властей, число инфицированных среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,8 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона. Коллективный иммунитет в стране достиг 60,4 процента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 26.12.2021 (обновлено: 12:52 26.12.2021)
В России выявили 23 721 новый случай COVID-19 за сутки
В России выявили 23 721 новый случай заражения коронавирусом за сутки
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Число случаев COVID-19 в России
за сутки выросло на 23 721, до 10 392 020, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 23 721 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1752 (7,4%) без клинических проявлений", — рассказали власти.
Темп прироста составляет 0,23%.
Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве
(2180), Санкт-Петербурге
(1851) и Московской области
(1565). Регионы с наименьшим количеством заболевших COVID-19 — Чукотка
(три случая), Ненецкий автономный округ
(семь) и Еврейская автономная область
(23).
За последние 24 часа умерли 968 человек, выздоровели 37 285. Всего с начала пандемии от SARS-CoV-2 скончались 304 218, вылечился 9 259 771.
По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 276 436 619 больных с коронавирусом, умерли 5 374 744.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам российских властей, число инфицированных среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,8 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона. Коллективный иммунитет в стране достиг 60,4 процента.