https://ria.ru/20211226/konflikt-1765509008.html

В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"

В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой" - РИА Новости, 26.12.2021

В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"

Вероятность горячей фазы конфликта между Россией и Украиной невелика, еще меньше она в отношении России и НАТО, заявил РИА Новости бывший глава МИД Турции Яшар... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T00:41

2021-12-26T00:41

2021-12-26T00:58

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АНКАРА, 26 дек – РИА Новости, Федор Смирнов. Вероятность горячей фазы конфликта между Россией и Украиной невелика, еще меньше она в отношении России и НАТО, заявил РИА Новости бывший глава МИД Турции Яшар Якыш.Ранее обозреватель турецкой газеты Habertürk Четинер Четин напомнил, что в этом году Анкара командует объединенной оперативной группой повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) НАТО — основой сил быстрого реагирования альянса, созданных в 2014 году для сдерживания Москвы в период кризиса на Украине. В случае открытого конфликта именно оно должно первым прийти на помощь Киеву, считает журналист. Турции при таком положении дел придется не просто участвовать в военной операции, а фактически возглавлять ее.По его словам, мандат Турции по руководству VJTF истекает на следующей неделе."За столь короткое срок активизация этой группы будет воспринята как преднамеренный шаг, направленный на то, чтобы поставить Турцию в затруднительное положение в рамках НАТО. Это будет иметь тяжелые последствия для НАТО", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что Турция как член НАТО не может избежать участия в VJTF."Однако Турции и России пока удается сохранить отношения, разделив их на сегменты. Другими словами, они смогли принять меры, чтобы сложные отношения в одной области не повлияли отрицательно на хорошие отношения в другой. Например, они достигли этого в Ливии и отчасти в Идлибе. Если они столкнутся с такой ситуацией на Украине, они могут сделать то же самое и там", - добавил Якыш.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211224/voyna-1765385768.html

https://ria.ru/20211225/smi-1765451088.html

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анкара

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