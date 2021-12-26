https://ria.ru/20211226/kompensatsiya-1765568170.html

Минэкономразвития опровергло сообщения о требованиях ЕС о компенсациях

Минэкономразвития опровергло сообщения о требованиях ЕС о компенсациях - РИА Новости, 26.12.2021

Минэкономразвития опровергло сообщения о требованиях ЕС о компенсациях

В пресс-службе Минэкономразвития прокомментировали детали жалобы, которую Евросоюз подал во Всемирную торговую организацию против России, и заявили, что... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T20:51

2021-12-26T20:51

2021-12-26T22:54

экономика

евросоюз

еврокомиссия

россия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В пресс-службе Минэкономразвития прокомментировали детали жалобы, которую Евросоюз подал во Всемирную торговую организацию против России, и заявили, что информация о требовании компенсировать 290 миллиардов евро убытков за программу импортозамещения "не является достоверной".Там подчеркнули, что Москва и Брюссель провели консультации, в рамках которых российская сторона разъяснила, что принятые меры полностью соответствуют обязательствам в рамках ВТО."Будем защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур", — заключили в Минэкономразвития.Во второй половине июля Еврокомиссия от имени ЕС инициировала разбирательство против России в рамках ВТО. Претензии касаются мер, которые, по мнению ЕК, ограничивают или запрещают европейским компаниям продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и организациям через систему госзакупок.В начале недели торговый источник в Женеве сообщил журналистам, что орган ВТО по разрешению споров удовлетворил запрос ЕС о формировании панели арбитров для рассмотрения спора с Россией.Кроме того, как стало известно на этой неделе, американские власти также увидели в программе импортозамещения и создании преференций для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. Как заявили в офисе торгового представителя США Кэтрин Тай, там намерены работать над ответными мерами.

https://ria.ru/20211220/vto-1764562073.html

https://ria.ru/20211222/medvedkov-1764889676.html

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экономика, евросоюз, еврокомиссия, россия