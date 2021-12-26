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Минэкономразвития опровергло сообщения о требованиях ЕС о компенсациях
Минэкономразвития опровергло сообщения о требованиях ЕС о компенсациях - РИА Новости, 26.12.2021
Минэкономразвития опровергло сообщения о требованиях ЕС о компенсациях
В пресс-службе Минэкономразвития прокомментировали детали жалобы, которую Евросоюз подал во Всемирную торговую организацию против России, и заявили, что... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T20:51
2021-12-26T22:54
экономика
евросоюз
еврокомиссия
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В пресс-службе Минэкономразвития прокомментировали детали жалобы, которую Евросоюз подал во Всемирную торговую организацию против России, и заявили, что информация о требовании компенсировать 290 миллиардов евро убытков за программу импортозамещения "не является достоверной".Там подчеркнули, что Москва и Брюссель провели консультации, в рамках которых российская сторона разъяснила, что принятые меры полностью соответствуют обязательствам в рамках ВТО."Будем защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур", — заключили в Минэкономразвития.Во второй половине июля Еврокомиссия от имени ЕС инициировала разбирательство против России в рамках ВТО. Претензии касаются мер, которые, по мнению ЕК, ограничивают или запрещают европейским компаниям продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и организациям через систему госзакупок.В начале недели торговый источник в Женеве сообщил журналистам, что орган ВТО по разрешению споров удовлетворил запрос ЕС о формировании панели арбитров для рассмотрения спора с Россией.Кроме того, как стало известно на этой неделе, американские власти также увидели в программе импортозамещения и создании преференций для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. Как заявили в офисе торгового представителя США Кэтрин Тай, там намерены работать над ответными мерами.
https://ria.ru/20211220/vto-1764562073.html
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экономика, евросоюз, еврокомиссия, россия
20:51 26.12.2021 (обновлено: 22:54 26.12.2021)
 
Минэкономразвития опровергло сообщения о требованиях ЕС о компенсациях

Минэкономразвития опровергло сообщения о требовании ЕС от России 290 млрд евро компенсации

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации
Прохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В пресс-службе Минэкономразвития прокомментировали детали жалобы, которую Евросоюз подал во Всемирную торговую организацию против России, и заявили, что информация о требовании компенсировать 290 миллиардов евро убытков за программу импортозамещения "не является достоверной".
"Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 миллиардов евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила ВТО не предполагают "выплат" каких-либо "компенсаций", — пояснили в министерстве.
Там подчеркнули, что Москва и Брюссель провели консультации, в рамках которых российская сторона разъяснила, что принятые меры полностью соответствуют обязательствам в рамках ВТО.
"Будем защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур", — заключили в Минэкономразвития.
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В рамках ВТО создали панель арбитров по разрешению спора между Россией и ЕС
Во второй половине июля Еврокомиссия от имени ЕС инициировала разбирательство против России в рамках ВТО. Претензии касаются мер, которые, по мнению ЕК, ограничивают или запрещают европейским компаниям продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и организациям через систему госзакупок.
В начале недели торговый источник в Женеве сообщил журналистам, что орган ВТО по разрешению споров удовлетворил запрос ЕС о формировании панели арбитров для рассмотрения спора с Россией.
Кроме того, как стало известно на этой неделе, американские власти также увидели в программе импортозамещения и создании преференций для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. Как заявили в офисе торгового представителя США Кэтрин Тай, там намерены работать над ответными мерами.
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