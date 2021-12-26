20:51 26.12.2021 (обновлено: 22:54 26.12.2021)
Минэкономразвития опровергло сообщения о требованиях ЕС о компенсациях
Минэкономразвития опровергло сообщения о требовании ЕС от России 290 млрд евро компенсации
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В пресс-службе Минэкономразвития прокомментировали детали жалобы, которую Евросоюз подал во Всемирную торговую организацию против России, и заявили, что информация о требовании компенсировать 290 миллиардов евро убытков за программу импортозамещения "не является достоверной".
"Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 миллиардов евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила ВТО не предполагают "выплат" каких-либо "компенсаций", — пояснили в министерстве.
"Будем защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур", — заключили в Минэкономразвития.
Во второй половине июля Еврокомиссия от имени ЕС инициировала разбирательство против России в рамках ВТО. Претензии касаются мер, которые, по мнению ЕК, ограничивают или запрещают европейским компаниям продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и организациям через систему госзакупок.
В начале недели торговый источник в Женеве сообщил журналистам, что орган ВТО по разрешению споров удовлетворил запрос ЕС о формировании панели арбитров для рассмотрения спора с Россией.
Кроме того, как стало известно на этой неделе, американские власти также увидели в программе импортозамещения и создании преференций для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. Как заявили в офисе торгового представителя США Кэтрин Тай, там намерены работать над ответными мерами.