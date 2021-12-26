https://ria.ru/20211226/kholesterin-1765531565.html

Четыре признака высокого холестерина, о которых вы не знали

Врач назвала четыре главных внешних признака высокого холестерина - РИА Новости, 26.12.2021

Четыре признака высокого холестерина, о которых вы не знали

Круговое помутнение роговицы глазного яблока и образование желтоватых бляшек на веке могут сигнализировать о высоком уровне холестерина, пишет Daily Express со... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T12:13

2021-12-26T12:13

2021-12-26T13:20

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Круговое помутнение роговицы глазного яблока и образование желтоватых бляшек на веке могут сигнализировать о высоком уровне холестерина, пишет Daily Express со ссылкой на британского врача Дебору Ли.По мнению медика, определить содержание этого вещества в крови можно только с помощью анализов, но существуют четыре признака, на которые следует обратить внимание.Так, одним из симптомов может быть наличие синильной дуги в глазу. Это прозрачное куполообразное помутнение белого и серовато-белого цвета на периферии роговицы.Специалист отметила, что такие изменения часто встречаются у пожилых людей, но появление дуги в возрасте до 40 лет — повод проверить уровень холестерина.Еще одним признаком она назвала желтовато-белые комочки жировых отложений, скапливающиеся под кожей на внутренних частях верхнего и нижнего века (ксантелазма). Эти доброкачественные новообразования могут появляться и у носа, на коленях и локтях.О повышенном холестерине говорит и контрактура Дюпюитрена. "Это избыточное развитие соединительной ткани в области сухожилий, обеспечивающих движение четвертого и пятого пальцев ладони, так что вам трудно полностью их выпрямить", — пояснила Ли.К последнему симптому можно отнести пульс, если его трудно прощупать, заключила медик.Ранее диетолог Татьяна Иванникова посоветовала снизить употребление продуктов с повышенным содержанием насыщенных жиров, а именно сливочного масла, жирного мяса, яиц и сыра, для нормализации уровня холестерина.

https://ria.ru/20211212/dementsiya-1763236303.html

https://ria.ru/20211202/tromboz-1761745305.html

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