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Четыре признака высокого холестерина, о которых вы не знали
Врач назвала четыре главных внешних признака высокого холестерина - РИА Новости, 26.12.2021
Четыре признака высокого холестерина, о которых вы не знали
Круговое помутнение роговицы глазного яблока и образование желтоватых бляшек на веке могут сигнализировать о высоком уровне холестерина, пишет Daily Express со... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T12:13
2021-12-26T13:20
общество
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Круговое помутнение роговицы глазного яблока и образование желтоватых бляшек на веке могут сигнализировать о высоком уровне холестерина, пишет Daily Express со ссылкой на британского врача Дебору Ли.По мнению медика, определить содержание этого вещества в крови можно только с помощью анализов, но существуют четыре признака, на которые следует обратить внимание.Так, одним из симптомов может быть наличие синильной дуги в глазу. Это прозрачное куполообразное помутнение белого и серовато-белого цвета на периферии роговицы.Специалист отметила, что такие изменения часто встречаются у пожилых людей, но появление дуги в возрасте до 40 лет — повод проверить уровень холестерина.Еще одним признаком она назвала желтовато-белые комочки жировых отложений, скапливающиеся под кожей на внутренних частях верхнего и нижнего века (ксантелазма). Эти доброкачественные новообразования могут появляться и у носа, на коленях и локтях.О повышенном холестерине говорит и контрактура Дюпюитрена. "Это избыточное развитие соединительной ткани в области сухожилий, обеспечивающих движение четвертого и пятого пальцев ладони, так что вам трудно полностью их выпрямить", — пояснила Ли.К последнему симптому можно отнести пульс, если его трудно прощупать, заключила медик.Ранее диетолог Татьяна Иванникова посоветовала снизить употребление продуктов с повышенным содержанием насыщенных жиров, а именно сливочного масла, жирного мяса, яиц и сыра, для нормализации уровня холестерина.
https://ria.ru/20211212/dementsiya-1763236303.html
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общество
12:13 26.12.2021 (обновлено: 13:20 26.12.2021)
 
Врач назвала четыре главных внешних признака высокого холестерина

Врач Ли назвала помутнение роговицы и бляшки на веках признаками высокого холестерина

© Depositphotos / Viki6259.yandex.ua Девушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Depositphotos / Viki6259.yandex.ua
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Круговое помутнение роговицы глазного яблока и образование желтоватых бляшек на веке могут сигнализировать о высоком уровне холестерина, пишет Daily Express со ссылкой на британского врача Дебору Ли.
По мнению медика, определить содержание этого вещества в крови можно только с помощью анализов, но существуют четыре признака, на которые следует обратить внимание.
Так, одним из симптомов может быть наличие синильной дуги в глазу. Это прозрачное куполообразное помутнение белого и серовато-белого цвета на периферии роговицы.
Специалист отметила, что такие изменения часто встречаются у пожилых людей, но появление дуги в возрасте до 40 лет — повод проверить уровень холестерина.
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Еще одним признаком она назвала желтовато-белые комочки жировых отложений, скапливающиеся под кожей на внутренних частях верхнего и нижнего века (ксантелазма). Эти доброкачественные новообразования могут появляться и у носа, на коленях и локтях.
О повышенном холестерине говорит и контрактура Дюпюитрена. "Это избыточное развитие соединительной ткани в области сухожилий, обеспечивающих движение четвертого и пятого пальцев ладони, так что вам трудно полностью их выпрямить", — пояснила Ли.
К последнему симптому можно отнести пульс, если его трудно прощупать, заключила медик.
Ранее диетолог Татьяна Иванникова посоветовала снизить употребление продуктов с повышенным содержанием насыщенных жиров, а именно сливочного масла, жирного мяса, яиц и сыра, для нормализации уровня холестерина.
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