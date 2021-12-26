https://ria.ru/20211226/gryaz-1765523909.html

В вашей квартире есть пять мест, где грязи больше, чем на унитазе

Китайцы назвали пять самых грязных мест в доме - РИА Новости, 26.12.2021

В вашей квартире есть пять мест, где грязи больше, чем на унитазе

Пользователи китайского портала WeChat рассказали, какие предметы в доме становятся разносчиками опасных микроорганизмов. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T10:46

2021-12-26T10:46

2021-12-26T13:08

общество

китай

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пользователи китайского портала WeChat рассказали, какие предметы в доме становятся разносчиками опасных микроорганизмов.Прежде всего речь идет о холодильнике. Это объясняется низкой температурой, способствующей размножению психрофильных бактерий, которые выживают в условиях от нуля до 45 градусов."В среднем на квадратном сантиметре может находиться до 11,4 миллиона бактерий, что намного больше, чем на сиденье унитаза!" — пишут комментаторы.Многие микроорганизмы заражают продукты, но внешне это никак не проявляется. В частности, известны случаи летального исхода от пищевого отравления, причину которого выяснить не удалось, добавляют пользователи.Стиральная машина также вошла в рейтинг. Так, указывается, что специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний Китая провели эксперимент в Пекине и Шанхае и обнаружили огромные скопления бактерий группы кишечной палочки и плесень.Пользователи также напомнили о необходимости чистки кондиционера в зимний период. В противном случае он будет накапливать микроорганизмы и может стать причиной постоянного насморка.На четвертом месте оказалась душевая лейка, внутри которой скапливается не только плесень, но и множество бактерий.Отмечается, что без надлежащей чистки микробы могут попасть в организм с проточной водой, вызвать диарею и другие неприятные последствия.Замыкает список кухонная вытяжка, грязь на которой видно невооруженным глазом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://rsport.ria.ru/20211122/mozg-1759470822.html

https://rsport.ria.ru/20211217/produkty-1764033884.html

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общество, китай