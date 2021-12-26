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В вашей квартире есть пять мест, где грязи больше, чем на унитазе
Китайцы назвали пять самых грязных мест в доме - РИА Новости, 26.12.2021
В вашей квартире есть пять мест, где грязи больше, чем на унитазе
Пользователи китайского портала WeChat рассказали, какие предметы в доме становятся разносчиками опасных микроорганизмов. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T10:46
2021-12-26T10:46
2021-12-26T13:08
общество
китай
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пользователи китайского портала WeChat рассказали, какие предметы в доме становятся разносчиками опасных микроорганизмов.Прежде всего речь идет о холодильнике. Это объясняется низкой температурой, способствующей размножению психрофильных бактерий, которые выживают в условиях от нуля до 45 градусов."В среднем на квадратном сантиметре может находиться до 11,4 миллиона бактерий, что намного больше, чем на сиденье унитаза!" — пишут комментаторы.Многие микроорганизмы заражают продукты, но внешне это никак не проявляется. В частности, известны случаи летального исхода от пищевого отравления, причину которого выяснить не удалось, добавляют пользователи.Стиральная машина также вошла в рейтинг. Так, указывается, что специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний Китая провели эксперимент в Пекине и Шанхае и обнаружили огромные скопления бактерий группы кишечной палочки и плесень.Пользователи также напомнили о необходимости чистки кондиционера в зимний период. В противном случае он будет накапливать микроорганизмы и может стать причиной постоянного насморка.На четвертом месте оказалась душевая лейка, внутри которой скапливается не только плесень, но и множество бактерий.Отмечается, что без надлежащей чистки микробы могут попасть в организм с проточной водой, вызвать диарею и другие неприятные последствия.Замыкает список кухонная вытяжка, грязь на которой видно невооруженным глазом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://rsport.ria.ru/20211122/mozg-1759470822.html
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РИА Новости
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общество, китай
10:46 26.12.2021 (обновлено: 13:08 26.12.2021)
Китайцы назвали пять самых грязных мест в доме
Пользователи WeChat предупредили об опасных бактериях в холодильнике и стиральной машине
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Пользователи китайского портала WeChat
рассказали, какие предметы в доме становятся разносчиками опасных микроорганизмов.
Прежде всего речь идет о холодильнике. Это объясняется низкой температурой, способствующей размножению психрофильных бактерий, которые выживают в условиях от нуля до 45 градусов.
"В среднем на квадратном сантиметре может находиться до 11,4 миллиона бактерий, что намного больше, чем на сиденье унитаза!" — пишут комментаторы.
Многие микроорганизмы заражают продукты, но внешне это никак не проявляется. В частности, известны случаи летального исхода от пищевого отравления, причину которого выяснить не удалось, добавляют пользователи.
Стиральная машина также вошла в рейтинг. Так, указывается, что специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний Китая
провели эксперимент в Пекине и Шанхае
и обнаружили огромные скопления бактерий группы кишечной палочки и плесень.
Пользователи также напомнили о необходимости чистки кондиционера в зимний период. В противном случае он будет накапливать микроорганизмы и может стать причиной постоянного насморка.
На четвертом месте оказалась душевая лейка, внутри которой скапливается не только плесень, но и множество бактерий.
Отмечается, что без надлежащей чистки микробы могут попасть в организм с проточной водой, вызвать диарею и другие неприятные последствия.
Замыкает список кухонная вытяжка, грязь на которой видно невооруженным глазом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>