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Премьер Греции назвал умершего экс-президента Папульяса великим греком
Премьер Греции назвал умершего экс-президента Папульяса великим греком - РИА Новости, 26.12.2021
Премьер Греции назвал умершего экс-президента Папульяса великим греком
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента страны Каролоса Папульяса, отметив его мудрость на посту... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:32
2021-12-26T14:32
2021-12-26T14:32
в мире
греция
каролос папульяс
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 26 дек – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента страны Каролоса Папульяса, отметив его мудрость на посту главы государства.Бывший президент Греции Каролос Папульяс скончался утром в воскресенье, 26 декабря в возрасте 92 лет. Он был президентом Греции в 2005 – 2015 годах, два пятилетних срока. Папульяс был видным деятелем партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК)."Родина сегодня прощается с великим греком. Папульяс верно служил ей на протяжении всей своей жизни. Подростком он сражался с немецким завоевателем. В годы зрелости он сопротивлялся диктатуре. А позже, будучи депутатом и министром иностранных дел, он был одной из самых знаковых фигур в демократической жизни страны", - говорится в соболезнованиях премьера.Мицотакис отметил, что на посту президента Папульяс служил "с рассудительностью и мудростью" в течение трудного десятилетия. "Он был президентом единства, доброты, но и решимости", - написал премьер.По его словам, жизнь Папульяса стала образцом пути настоящего публичного человека.
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в мире, греция, каролос папульяс, кириакос мицотакис
Премьер Греции назвал умершего экс-президента Папульяса великим греком
Премьер Греции Мицотакис назвал умершего экс-президента Папульяса великим греком
АФИНЫ, 26 дек – РИА Новости.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента страны Каролоса Папульяса
, отметив его мудрость на посту главы государства.
Бывший президент Греции Каролос Папульяс скончался утром в воскресенье, 26 декабря в возрасте 92 лет. Он был президентом Греции в 2005 – 2015 годах, два пятилетних срока. Папульяс был видным деятелем партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК).
"Родина сегодня прощается с великим греком. Папульяс верно служил ей на протяжении всей своей жизни. Подростком он сражался с немецким завоевателем. В годы зрелости он сопротивлялся диктатуре. А позже, будучи депутатом и министром иностранных дел, он был одной из самых знаковых фигур в демократической жизни страны", - говорится в соболезнованиях премьера.
Мицотакис отметил, что на посту президента Папульяс служил "с рассудительностью и мудростью" в течение трудного десятилетия. "Он был президентом единства, доброты, но и решимости", - написал премьер.
По его словам, жизнь Папульяса стала образцом пути настоящего публичного человека.