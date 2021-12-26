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Умер бывший президент Греции Каролос Папульяс
Умер бывший президент Греции Каролос Папульяс - РИА Новости, 26.12.2021
Умер бывший президент Греции Каролос Папульяс
Бывший президент Греции Каролос Папульяс скончался утром в воскресенье, 26 декабря в возрасте 92 лет, сообщило Афинское агентство новостей (АМНА). РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:00
2021-12-26T14:00
в мире
греция
каролос папульяс
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АФИНЫ, 26 дек – РИА Новости. Бывший президент Греции Каролос Папульяс скончался утром в воскресенье, 26 декабря в возрасте 92 лет, сообщило Афинское агентство новостей (АМНА).Папульяс был президентом Греции два пятилетних срока в 2005 – 2015 годах. Он известный политик, деятель партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК).Папульяс родился 4 июня 1929 года в деревне Моливдоскепастос вблизи города Янина на северо-западе Греции, в семье генерал-майора Григориоса Папульяса.В годы Второй мировой войны подростком участвовал в движении Сопротивления.Получил юридическое образование. Окончил юридический факультет Афинского университета, аспирантуру Миланского университета (международное публичное право и международные отношения), получил докторскую степень в Кельнском университете (международное частное право).В годы военной хунты 1967-1974 годов участвовал в борьбе против диктатуры.Что касается политической карьеры, Папульяс в 1974 году присоединился к ПАСОК и постоянно избирался депутатом от Янины в течение 26 лет (1977-2004). В первом правительстве Андреаса Папандреу был назначен заместителем министра иностранных дел и занимал эту должность до 1984 года, а затем стал первым заместителем министра иностранных дел. В период 1985–1989 годов Папульяс занимал пост министра иностранных дел. С 1989 по 1990 год был первым заместителем министра национальной обороны. Он вернулся на пост министра иностранных дел в 1993 году и оставался на нем до 1996 года. Он был председателем парламентского комитета по национальной обороне и иностранным делам.Премьер-министр Костас Караманлис выдвинул Папульяса на должность президента республики 12 декабря 2004 года. На заседании парламента 8 февраля 2005 года, Каролос Папульяс был избран президентом республики в первом туре с 279 голосами из 300. 3 февраля 2010 года Каролос Папульяс был переизбран на высший пост в стране, набрав 266 голосов из 298 голосовавших. Он стал третьим президентом, переизбранным на второй срок.Папульяс награжден советскими и российскими юбилейными медалями по случаю Победы в Великой Отечественной войне.Президент Греции Катерина Сакеллуропулу в соболезновании назвала его патриотом, отметив, что участие в национальном Сопротивлении и в борьбе против диктатуры определяло его неизменную приверженность идеалам свободы и справедливости, которые он последовательно защищал на протяжении всей своей карьеры."Будучи знатоком международной политики, во время своего пребывания в министерстве иностранных дел он способствовал тому, что Греция приобрела особый вес и укрепила свою роль как фактор стабильности в нашем регионе", - говорится в соболезновании.Как отметила Сакелларопулу, на посту президента Греции Папульяс защищал социальную сплоченность и национальное единство.
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в мире, греция, каролос папульяс
14:00 26.12.2021
 
Умер бывший президент Греции Каролос Папульяс

Бывший президент Греции Каролос Папульяс умер в возрасте 92 лет

© AFP 2021 / Britta PedersenПрезидент Греции Каролос Папульяс. Архивное фото
Президент Греции Каролос Папульяс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / Britta Pedersen
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АФИНЫ, 26 дек – РИА Новости. Бывший президент Греции Каролос Папульяс скончался утром в воскресенье, 26 декабря в возрасте 92 лет, сообщило Афинское агентство новостей (АМНА).
Папульяс был президентом Греции два пятилетних срока в 2005 – 2015 годах. Он известный политик, деятель партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК).
Папульяс родился 4 июня 1929 года в деревне Моливдоскепастос вблизи города Янина на северо-западе Греции, в семье генерал-майора Григориоса Папульяса.
В годы Второй мировой войны подростком участвовал в движении Сопротивления.
Получил юридическое образование. Окончил юридический факультет Афинского университета, аспирантуру Миланского университета (международное публичное право и международные отношения), получил докторскую степень в Кельнском университете (международное частное право).
В годы военной хунты 1967-1974 годов участвовал в борьбе против диктатуры.
Певец Александр Градский - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
09:00
Утраты 2021 года
Что касается политической карьеры, Папульяс в 1974 году присоединился к ПАСОК и постоянно избирался депутатом от Янины в течение 26 лет (1977-2004). В первом правительстве Андреаса Папандреу был назначен заместителем министра иностранных дел и занимал эту должность до 1984 года, а затем стал первым заместителем министра иностранных дел. В период 1985–1989 годов Папульяс занимал пост министра иностранных дел. С 1989 по 1990 год был первым заместителем министра национальной обороны. Он вернулся на пост министра иностранных дел в 1993 году и оставался на нем до 1996 года. Он был председателем парламентского комитета по национальной обороне и иностранным делам.
Премьер-министр Костас Караманлис выдвинул Папульяса на должность президента республики 12 декабря 2004 года. На заседании парламента 8 февраля 2005 года, Каролос Папульяс был избран президентом республики в первом туре с 279 голосами из 300. 3 февраля 2010 года Каролос Папульяс был переизбран на высший пост в стране, набрав 266 голосов из 298 голосовавших. Он стал третьим президентом, переизбранным на второй срок.
Папульяс награжден советскими и российскими юбилейными медалями по случаю Победы в Великой Отечественной войне.
Президент Греции Катерина Сакеллуропулу в соболезновании назвала его патриотом, отметив, что участие в национальном Сопротивлении и в борьбе против диктатуры определяло его неизменную приверженность идеалам свободы и справедливости, которые он последовательно защищал на протяжении всей своей карьеры.
"Будучи знатоком международной политики, во время своего пребывания в министерстве иностранных дел он способствовал тому, что Греция приобрела особый вес и укрепила свою роль как фактор стабильности в нашем регионе", - говорится в соболезновании.
Как отметила Сакелларопулу, на посту президента Греции Папульяс защищал социальную сплоченность и национальное единство.
 
В миреГрецияКаролос Папульяс
 
 
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