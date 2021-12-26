https://ria.ru/20211226/goroskop-1765496110.html

Астролог рассказала, что дарить каждому знаку зодиака на Новый год

Астролог рассказала, что дарить каждому знаку зодиака на Новый год - РИА Новости, 26.12.2021

Астролог рассказала, что дарить каждому знаку зодиака на Новый год

До Нового года остается чуть меньше недели. Это значит, что сейчас последний шанс купить близким и друзьям подарки. Если времени на раздумья нет, то выбор... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T06:22

2021-12-26T06:22

2021-12-26T06:22

культура

новости культуры

стиль жизни

астрология

гороскоп

новый год

подарок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763396456_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_b363d6db3186b447d96c73e8e8b9e1dc.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. До Нового года остается чуть меньше недели. Это значит, что сейчас последний шанс купить близким и друзьям подарки. Если времени на раздумья нет, то выбор помогут сделать звезды. Екатерина Морозова, эксперт по западной и ведической астрологии, нумеролог и таролог рассказала РИА Новости, как подобрать подарок каждому знаку зодиака.Овны обрадуются всему тому, что подчеркнет их индивидуальность и внешний вид. Представителям этого знака можно подарить абонемент в спортзал, сертификат на впечатления, гаджеты для автомобиля, стильную и комфортную одежду, а для интерьера что-нибудь металлическое. Овнов также впечатлят предметы, связанные с их огненной стихией, например, фейерверк или зажигалка. Тельцы — ценители практичных вещей. Поэтому им следует подобрать что-то качественное, дорогое и, главное, красивое. Отлично подойдут предметы для дома, чтобы создать уют. Например, коллекционные аксессуары вроде статуэток и настольных приборов, а также фирменное постельное белье и пледы. Прекрасным подарком будет и все то, что имеет отношение к деньгам: кожаный кошелек, копилка или лотерейный билет. Тельцы еще и гурманы, поэтому будут рады изысканному угощению, хорошему вину или походу в ресторан. Близнецы будут счастливы, если подарок принесет им информационную пользу. Этому знаку оптимально вручать смартфоны, книги, сертификаты на обучающие курсы, мастер-классы, билеты на концерт, интеллектуальные настольные игры. Близнецы также обрадуются брендовым вещам, перчаткам и интересным аксессуарам, например, браслетам. Хороши для этого общительного знака зодиака и письменные принадлежности: стильный ежедневник, солидная перьевая ручка, пресс-папье. А самым активным обязательно нужно купить ролики, самокат или путевку. Раки, как и Тельцы, тоже предпочитают практичные вещи. Но для представителей этого знака еще важны и эмоции. Сентиментальные и чувствительные, они всегда будут вспоминать вас, глядя на предметы, создающие уют, вроде картин, свечей, альбома для фотографий (сюда же можно включить фотосессию). Раки-домоседы, поэтому для спокойного времяпрепровождения в родных стенах им не обойтись без настольных игр и инвентаря для рукоделия. Мужчинам можно вручить рыболовные снасти. Раки еще и романтики, поэтому с радостью примут набор вкусного чая, экскурсию по древним местам или сертификат на массаж. Львы должны блистать всегда и везде. Поэтому им наверняка понравится что-то люксовое – изысканные аксессуары и украшения, часы, парфюм, подарочные карты и сертификаты, а еще все, что связанно с их хобби и увлечениями. Главное, никаких подделок. Лев этого не простит.Девы — практичные люди. Представителям этого знака нужно дарить то, чем они смогут пользоваться ежедневно. Например, инструменты для профессиональной деятельности, органайзеры и ежедневники, сервиз или постельное белье. Девы также любят растения и животных. Можете подарить им комнатный цветок или аксессуар для домашнего питомца. Весы оценят все, что украсит жизнь и наполнит ее радостными эмоциями. Представителям этого знака будет приятно принять билет на концерт какой-нибудь мировой звезды или приглашение на интересную церемонию и другое необычное мероприятие. Из предметов для дома стоит присмотреться к шелковому постельному белью или ажурным салфеткам. А перед изящным колье и приятным парфюмом вряд ли кто-то устоит. И не забудьте все красиво упаковать. Скорпионам угодить не просто, но возможно. Представители этого знака не любят стандартные вещи. Чем загадочнее будет подарок, тем лучше. Консультация у астролога таролога, амулеты и обереги, психологические квесты, сертификат на прыжок с парашютом и даже курс стояния на гвоздях — Скорпионы за это точно скажут спасибо. Но если кто-то вдруг боится высоты, альтернативой станет зонт-трость или двухцветный шарф. И не забывайте о страстной и чувственной натуре этого знака. Здесь фантазию можно включать на максимум и дарить все от нижнего белья до игрушек из секс-шопа. Стрельцы — любознательные люди. Они многим интересуются, но больше всего их привлекает экзотика. Чтобы впечатлить этот огненный знак, лучшими вариантами подарков станут: путешествие, вещи для спорта, походы на квесты, тренинги и семинары с участием известных людей. Оценят Стрельцы и предметы с историей.Козероги очень требовательные и взыскательные. Они ценят покой и уединение, склонны к сосредоточенности и размышлениям. Им, скорее всего, понравится "интеллектуальный" подарок: ежедневник-планер, гаджеты, игры на логику, курсы для повышения квалификации, оздоровительные поездки в горы, антиквариат. Козероги часто что-то коллекционируют — поинтересуйтесь их хобби.Водолеев всегда вдохновляет новизна. Их точно порадует свежий бестселлер, только что вышедший гаджет или другая трендовая вещь. Сделайте ставку на оригинальность и поищите для Водолеев книгу рецептов кето блюд, диск с экспериментальной музыкой, авторский аромат или "волшебную" лампу. Представители этого знака также обожают новые впечатления. Прогулки на воздушном шаре, полет в аэротрубе или поездка на квадроциклах — их точно впечатлит. Рыбы оценят эстетичные и мистические подарки, вроде атласа звездного неба или карт Таро. Им также будет приятно получить свечи, диск с любимой музыкой, выехать на природу, спа, поплавать в бассейне, расслабиться на массаже или поговорить с психологом. Но и про веселье не забывайте. Рыбам понравится сходить на творческий мастер-класс или концерт.

https://ria.ru/20210919/goroskop-1749686141.html

https://ria.ru/20210314/dengi-1600979160.html

https://ria.ru/20210814/astrologiya-1745679715.html

https://ria.ru/20211128/horoscope-1760954423.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп, новый год, подарок