Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211226/goroskop-1765496110.html
Астролог рассказала, что дарить каждому знаку зодиака на Новый год
Астролог рассказала, что дарить каждому знаку зодиака на Новый год - РИА Новости, 26.12.2021
Астролог рассказала, что дарить каждому знаку зодиака на Новый год
До Нового года остается чуть меньше недели. Это значит, что сейчас последний шанс купить близким и друзьям подарки. Если времени на раздумья нет, то выбор... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T06:22
2021-12-26T06:22
культура
новости культуры
стиль жизни
астрология
гороскоп
новый год
подарок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763396456_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_b363d6db3186b447d96c73e8e8b9e1dc.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. До Нового года остается чуть меньше недели. Это значит, что сейчас последний шанс купить близким и друзьям подарки. Если времени на раздумья нет, то выбор помогут сделать звезды. Екатерина Морозова, эксперт по западной и ведической астрологии, нумеролог и таролог рассказала РИА Новости, как подобрать подарок каждому знаку зодиака.Овны обрадуются всему тому, что подчеркнет их индивидуальность и внешний вид. Представителям этого знака можно подарить абонемент в спортзал, сертификат на впечатления, гаджеты для автомобиля, стильную и комфортную одежду, а для интерьера что-нибудь металлическое. Овнов также впечатлят предметы, связанные с их огненной стихией, например, фейерверк или зажигалка. Тельцы — ценители практичных вещей. Поэтому им следует подобрать что-то качественное, дорогое и, главное, красивое. Отлично подойдут предметы для дома, чтобы создать уют. Например, коллекционные аксессуары вроде статуэток и настольных приборов, а также фирменное постельное белье и пледы. Прекрасным подарком будет и все то, что имеет отношение к деньгам: кожаный кошелек, копилка или лотерейный билет. Тельцы еще и гурманы, поэтому будут рады изысканному угощению, хорошему вину или походу в ресторан. Близнецы будут счастливы, если подарок принесет им информационную пользу. Этому знаку оптимально вручать смартфоны, книги, сертификаты на обучающие курсы, мастер-классы, билеты на концерт, интеллектуальные настольные игры. Близнецы также обрадуются брендовым вещам, перчаткам и интересным аксессуарам, например, браслетам. Хороши для этого общительного знака зодиака и письменные принадлежности: стильный ежедневник, солидная перьевая ручка, пресс-папье. А самым активным обязательно нужно купить ролики, самокат или путевку. Раки, как и Тельцы, тоже предпочитают практичные вещи. Но для представителей этого знака еще важны и эмоции. Сентиментальные и чувствительные, они всегда будут вспоминать вас, глядя на предметы, создающие уют, вроде картин, свечей, альбома для фотографий (сюда же можно включить фотосессию). Раки-домоседы, поэтому для спокойного времяпрепровождения в родных стенах им не обойтись без настольных игр и инвентаря для рукоделия. Мужчинам можно вручить рыболовные снасти. Раки еще и романтики, поэтому с радостью примут набор вкусного чая, экскурсию по древним местам или сертификат на массаж. Львы должны блистать всегда и везде. Поэтому им наверняка понравится что-то люксовое – изысканные аксессуары и украшения, часы, парфюм, подарочные карты и сертификаты, а еще все, что связанно с их хобби и увлечениями. Главное, никаких подделок. Лев этого не простит.Девы — практичные люди. Представителям этого знака нужно дарить то, чем они смогут пользоваться ежедневно. Например, инструменты для профессиональной деятельности, органайзеры и ежедневники, сервиз или постельное белье. Девы также любят растения и животных. Можете подарить им комнатный цветок или аксессуар для домашнего питомца. Весы оценят все, что украсит жизнь и наполнит ее радостными эмоциями. Представителям этого знака будет приятно принять билет на концерт какой-нибудь мировой звезды или приглашение на интересную церемонию и другое необычное мероприятие. Из предметов для дома стоит присмотреться к шелковому постельному белью или ажурным салфеткам. А перед изящным колье и приятным парфюмом вряд ли кто-то устоит. И не забудьте все красиво упаковать. Скорпионам угодить не просто, но возможно. Представители этого знака не любят стандартные вещи. Чем загадочнее будет подарок, тем лучше. Консультация у астролога таролога, амулеты и обереги, психологические квесты, сертификат на прыжок с парашютом и даже курс стояния на гвоздях — Скорпионы за это точно скажут спасибо. Но если кто-то вдруг боится высоты, альтернативой станет зонт-трость или двухцветный шарф. И не забывайте о страстной и чувственной натуре этого знака. Здесь фантазию можно включать на максимум и дарить все от нижнего белья до игрушек из секс-шопа. Стрельцы — любознательные люди. Они многим интересуются, но больше всего их привлекает экзотика. Чтобы впечатлить этот огненный знак, лучшими вариантами подарков станут: путешествие, вещи для спорта, походы на квесты, тренинги и семинары с участием известных людей. Оценят Стрельцы и предметы с историей.Козероги очень требовательные и взыскательные. Они ценят покой и уединение, склонны к сосредоточенности и размышлениям. Им, скорее всего, понравится "интеллектуальный" подарок: ежедневник-планер, гаджеты, игры на логику, курсы для повышения квалификации, оздоровительные поездки в горы, антиквариат. Козероги часто что-то коллекционируют — поинтересуйтесь их хобби.Водолеев всегда вдохновляет новизна. Их точно порадует свежий бестселлер, только что вышедший гаджет или другая трендовая вещь. Сделайте ставку на оригинальность и поищите для Водолеев книгу рецептов кето блюд, диск с экспериментальной музыкой, авторский аромат или "волшебную" лампу. Представители этого знака также обожают новые впечатления. Прогулки на воздушном шаре, полет в аэротрубе или поездка на квадроциклах — их точно впечатлит. Рыбы оценят эстетичные и мистические подарки, вроде атласа звездного неба или карт Таро. Им также будет приятно получить свечи, диск с любимой музыкой, выехать на природу, спа, поплавать в бассейне, расслабиться на массаже или поговорить с психологом. Но и про веселье не забывайте. Рыбам понравится сходить на творческий мастер-класс или концерт.
https://ria.ru/20210919/goroskop-1749686141.html
https://ria.ru/20210314/dengi-1600979160.html
https://ria.ru/20210814/astrologiya-1745679715.html
https://ria.ru/20211128/horoscope-1760954423.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763396456_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_255b0541304025453fb884798f1ababe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп, новый год, подарок
06:22 26.12.2021
 
Астролог рассказала, что дарить каждому знаку зодиака на Новый год

Астролог рассказала, что дарить каждому знаку зодиака на Новый год

© Depositphotos / pressmasterСотрудница распаковывает подарок
Сотрудница распаковывает подарок - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. До Нового года остается чуть меньше недели. Это значит, что сейчас последний шанс купить близким и друзьям подарки. Если времени на раздумья нет, то выбор помогут сделать звезды. Екатерина Морозова, эксперт по западной и ведической астрологии, нумеролог и таролог рассказала РИА Новости, как подобрать подарок каждому знаку зодиака.
Овны обрадуются всему тому, что подчеркнет их индивидуальность и внешний вид. Представителям этого знака можно подарить абонемент в спортзал, сертификат на впечатления, гаджеты для автомобиля, стильную и комфортную одежду, а для интерьера что-нибудь металлическое. Овнов также впечатлят предметы, связанные с их огненной стихией, например, фейерверк или зажигалка.
Тельцы — ценители практичных вещей. Поэтому им следует подобрать что-то качественное, дорогое и, главное, красивое. Отлично подойдут предметы для дома, чтобы создать уют. Например, коллекционные аксессуары вроде статуэток и настольных приборов, а также фирменное постельное белье и пледы. Прекрасным подарком будет и все то, что имеет отношение к деньгам: кожаный кошелек, копилка или лотерейный билет. Тельцы еще и гурманы, поэтому будут рады изысканному угощению, хорошему вину или походу в ресторан.
Астролог - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 06:24Культура
Названы сильные стороны каждого знака зодиака
Близнецы будут счастливы, если подарок принесет им информационную пользу. Этому знаку оптимально вручать смартфоны, книги, сертификаты на обучающие курсы, мастер-классы, билеты на концерт, интеллектуальные настольные игры. Близнецы также обрадуются брендовым вещам, перчаткам и интересным аксессуарам, например, браслетам. Хороши для этого общительного знака зодиака и письменные принадлежности: стильный ежедневник, солидная перьевая ручка, пресс-папье. А самым активным обязательно нужно купить ролики, самокат или путевку.
Раки, как и Тельцы, тоже предпочитают практичные вещи. Но для представителей этого знака еще важны и эмоции. Сентиментальные и чувствительные, они всегда будут вспоминать вас, глядя на предметы, создающие уют, вроде картин, свечей, альбома для фотографий (сюда же можно включить фотосессию). Раки-домоседы, поэтому для спокойного времяпрепровождения в родных стенах им не обойтись без настольных игр и инвентаря для рукоделия. Мужчинам можно вручить рыболовные снасти. Раки еще и романтики, поэтому с радостью примут набор вкусного чая, экскурсию по древним местам или сертификат на массаж.
Львы должны блистать всегда и везде. Поэтому им наверняка понравится что-то люксовое – изысканные аксессуары и украшения, часы, парфюм, подарочные карты и сертификаты, а еще все, что связанно с их хобби и увлечениями. Главное, никаких подделок. Лев этого не простит.
Доллары - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 07:31Культура
Названы знаки зодиака, которым везет с деньгами
Девы — практичные люди. Представителям этого знака нужно дарить то, чем они смогут пользоваться ежедневно. Например, инструменты для профессиональной деятельности, органайзеры и ежедневники, сервиз или постельное белье. Девы также любят растения и животных. Можете подарить им комнатный цветок или аксессуар для домашнего питомца.
Весы оценят все, что украсит жизнь и наполнит ее радостными эмоциями. Представителям этого знака будет приятно принять билет на концерт какой-нибудь мировой звезды или приглашение на интересную церемонию и другое необычное мероприятие. Из предметов для дома стоит присмотреться к шелковому постельному белью или ажурным салфеткам. А перед изящным колье и приятным парфюмом вряд ли кто-то устоит. И не забудьте все красиво упаковать.
Скорпионам угодить не просто, но возможно. Представители этого знака не любят стандартные вещи. Чем загадочнее будет подарок, тем лучше. Консультация у астролога таролога, амулеты и обереги, психологические квесты, сертификат на прыжок с парашютом и даже курс стояния на гвоздях — Скорпионы за это точно скажут спасибо. Но если кто-то вдруг боится высоты, альтернативой станет зонт-трость или двухцветный шарф. И не забывайте о страстной и чувственной натуре этого знака. Здесь фантазию можно включать на максимум и дарить все от нижнего белья до игрушек из секс-шопа.
Счастливая женщина - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 07:29Культура
Названы самые уверенные в себе знаки зодиака
Стрельцы — любознательные люди. Они многим интересуются, но больше всего их привлекает экзотика. Чтобы впечатлить этот огненный знак, лучшими вариантами подарков станут: путешествие, вещи для спорта, походы на квесты, тренинги и семинары с участием известных людей. Оценят Стрельцы и предметы с историей.
Козероги очень требовательные и взыскательные. Они ценят покой и уединение, склонны к сосредоточенности и размышлениям. Им, скорее всего, понравится "интеллектуальный" подарок: ежедневник-планер, гаджеты, игры на логику, курсы для повышения квалификации, оздоровительные поездки в горы, антиквариат. Козероги часто что-то коллекционируют — поинтересуйтесь их хобби.
Водолеев всегда вдохновляет новизна. Их точно порадует свежий бестселлер, только что вышедший гаджет или другая трендовая вещь. Сделайте ставку на оригинальность и поищите для Водолеев книгу рецептов кето блюд, диск с экспериментальной музыкой, авторский аромат или "волшебную" лампу. Представители этого знака также обожают новые впечатления. Прогулки на воздушном шаре, полет в аэротрубе или поездка на квадроциклах — их точно впечатлит.
Рыбы оценят эстетичные и мистические подарки, вроде атласа звездного неба или карт Таро. Им также будет приятно получить свечи, диск с любимой музыкой, выехать на природу, спа, поплавать в бассейне, расслабиться на массаже или поговорить с психологом. Но и про веселье не забывайте. Рыбам понравится сходить на творческий мастер-класс или концерт.
Астролог, держащий камни со знаками зодиака - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 06:46Культура
Верим в лучшее! Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в декабре
 
КультураНовости культурыСтиль жизниАстрологиягороскопНовый годПодарок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемию
09:52Исследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночь
09:47Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:37Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов
09:24В США назвали черту Зеленского, которая приведет к войне
09:03В Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"
08:56Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступок
08:42Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
08:28В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света
08:13"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресенье
07:41На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост
07:20Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море
06:51В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России
05:43В США придумали способ для шантажа России
04:33СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТО
04:20Диетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похудения
04:15Эксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литр
04:08AT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же день
03:49В "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
03:15Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами
Лента новостейМолния
Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемиюИсследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночьМосквичам рассказали о погоде в воскресенье Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодовВ США назвали черту Зеленского, которая приведет к войнеВ Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступокМакрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресеньеНа Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный постКулеба заявил о доминировании России в Азовском мореВ МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами РоссииВ США придумали способ для шантажа РоссииСМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТОДиетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похуденияЭксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литрAT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же деньВ "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами