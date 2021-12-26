https://ria.ru/20211226/gololeditsa-1765575382.html
Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве
Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве - РИА Новости, 26.12.2021
Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T23:53
2021-12-26T23:53
2021-12-26T23:53
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 23.00 27 декабря."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 12.00 28 декабря.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы