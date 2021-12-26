https://ria.ru/20211226/es-1765535500.html

Эксперт прокомментировал требования ЕС к России из-за импортозамещения

Эксперт прокомментировал требования ЕС к России из-за импортозамещения - РИА Новости, 26.12.2021

Эксперт прокомментировал требования ЕС к России из-за импортозамещения

Требование Евросоюза к России вернуть почти 300 миллиардов евро из-за политики импортозамещения может создать предлог для выдвижения аналогичных заявлений со... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T13:26

2021-12-26T13:26

2021-12-26T13:26

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Требование Евросоюза к России вернуть почти 300 миллиардов евро из-за политики импортозамещения может создать предлог для выдвижения аналогичных заявлений со стороны Москвы, считает старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.Евросоюз ранее обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), требуя от России 290 миллиардов евро в связи с ведением политики импортозамещения."Еще возникает вопрос, почему именно сейчас Евросоюз озаботился этой темой. Мне кажется, это связано с тем, что в ЕС отмечаются серьёзные управленческие трудности. Поэтому, чтобы отвлечь самих себя от реальных проблем, рождают вот такие химеры. ЕС вправе переслать эту химеру в ВТО, но они должны понимать, что, во-первых, это вызывает по меньшей мере недоумение, а во-вторых, оно создает предлог для выдвижения подобных или аналогичных требований со стороны России в то же самое ВТО", - заключил Оленченко.Отношения РФ и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и ситуации вокруг Крыма. ЕС ввел санкции против Москвы. Они действуют уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений" по Украине. С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.Очередное продление санкций ожидается в конце января 2022 года.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211224/evrosoyuz-1765215041.html

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765485220.html

https://ria.ru/20211224/energetika-1765234214.html

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