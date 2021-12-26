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ЕС потребовал от России многомиллиардную компенсацию за импортозамещение
ЕС потребовал от России многомиллиардную компенсацию за импортозамещение - РИА Новости, 26.12.2021
ЕС потребовал от России многомиллиардную компенсацию за импортозамещение
Евросоюз потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за "дискриминацию" европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Об РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T09:45
2021-12-26T09:45
2021-12-26T09:56
экономика
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
россия
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Евросоюз потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за "дискриминацию" европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Об этом говорится в обращении на сайте ВТО.Согласно документу, Россия якобы долгое время разрабатывала меры, которые теперь ставят европейские компании в невыгодное положение при торговле с российскими государственными предприятиями и другими организациями. В частности, речь идет о системе коммерческих закупок.Отмечается, что ЕС неоднократно поднимал этот вопрос в рамках двусторонних контактов и на форумах ВТО, однако решения не последовало.По данным организации, в 2019 году стоимость тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей или около 290 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России.Евросоюз призвал Россию отменить ограничения или привести их в соответствие с правилами ВТО, однако в Москве считают, что эти меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации.Ранее США раскритиковали Россию за политику импортозамещения и преференции для товаров и услуг внутреннего производства, назвав это отходом от норм Всемирной торговой организации, а также пообещав разработать ответные меры по линии этой организации.
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экономика, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), россия
09:45 26.12.2021 (обновлено: 09:56 26.12.2021)
ЕС потребовал от России многомиллиардную компенсацию за импортозамещение
Евросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро за ущерб от политики импортозамещения
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Евросоюз
потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за "дискриминацию" европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Об этом говорится в обращении на сайте ВТО
.
Согласно документу, Россия якобы долгое время разрабатывала меры, которые теперь ставят европейские компании в невыгодное положение при торговле с российскими государственными предприятиями и другими организациями. В частности, речь идет о системе коммерческих закупок.
Отмечается, что ЕС неоднократно поднимал этот вопрос в рамках двусторонних контактов и на форумах ВТО, однако решения не последовало.
По данным организации, в 2019 году стоимость тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей или около 290 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России.
Евросоюз призвал Россию отменить ограничения или привести их в соответствие с правилами ВТО, однако в Москве считают, что эти меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации.
Ранее США раскритиковали Россию за политику импортозамещения и преференции для товаров и услуг внутреннего производства, назвав это отходом от норм Всемирной торговой организации, а также пообещав разработать ответные меры по линии этой организации.