https://ria.ru/20211226/es-1765519939.html

ЕС потребовал от России многомиллиардную компенсацию за импортозамещение

ЕС потребовал от России многомиллиардную компенсацию за импортозамещение - РИА Новости, 26.12.2021

ЕС потребовал от России многомиллиардную компенсацию за импортозамещение

Евросоюз потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за "дискриминацию" европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Об РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T09:45

2021-12-26T09:45

2021-12-26T09:56

экономика

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755613848_0:0:3330:1873_1920x0_80_0_0_bfd5b8120efba85cba6bec1096e47da5.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Евросоюз потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за "дискриминацию" европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Об этом говорится в обращении на сайте ВТО.Согласно документу, Россия якобы долгое время разрабатывала меры, которые теперь ставят европейские компании в невыгодное положение при торговле с российскими государственными предприятиями и другими организациями. В частности, речь идет о системе коммерческих закупок.Отмечается, что ЕС неоднократно поднимал этот вопрос в рамках двусторонних контактов и на форумах ВТО, однако решения не последовало.По данным организации, в 2019 году стоимость тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей или около 290 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России.Евросоюз призвал Россию отменить ограничения или привести их в соответствие с правилами ВТО, однако в Москве считают, что эти меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации.Ранее США раскритиковали Россию за политику импортозамещения и преференции для товаров и услуг внутреннего производства, назвав это отходом от норм Всемирной торговой организации, а также пообещав разработать ответные меры по линии этой организации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/ssha-1764851652.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), россия